20-тилетние японцы в День совершеннолетия: бывают пьянки, погромы, драки

В этом году в Японии День совершеннолетия (Seijin nо hi) выпал на 10 января. Этот государственный праздник отмечается во второй понедельник зимнего месяца ("счастливый понедельник").
Для тех, кому в этом году "стукнет" 20 лет проводится особая церемония поздравления с совершеннолетием - Seijinshiki.
В Стране восходящего солнца возраст совершеннолетия - 20 лет был утвержден правительством еще в эпоху Мейдзи в 1876 году.
С этого возраста разрешено употреблять алкогольные напитки и курить (безусловно, появляются и другие права и обязанности).
В Seijin nо hi с утра на улицах японских городов и сел можно увидеть группы молодежи в национальных одеждах.
Кимоно на 20-летие девушки выбирают яркие, красочные, а так как праздник зимний - сверху надевают пушистый меховой воротник. Смотрится стильно.
Парни могут быть как в традиционных одеждах, например, в широких штанах-хакама, так и европейских костюмах с галстуком, но все стараются подчеркнуть свою индивидуальность в прическе и макияже.
В основном традиционные наряды молодые люди берут напрокат, заранее подбирая и заказывая их в специальных магазинах.
Знакомые японцы рассказывали как в прошлом году произошел возмутительный случай в Киото, связанный с прокатом кимоно: Разорившийся (из-за короны) хозяин магазина традиционной одежды собрал с молодых людей деньги, а перед самым их праздником закрыл свое заведение и сбежал.
Утром толпы обманутых юношей и девушек стояли у запертого магазина - кто-то возмущался и кричал, но многие, заливаясь слезами, громко плакали. И это понятно, как можно испортить такой день? Ведь 20 лет бывает только раз в жизни! Да и немалые деньги были потрачены - прокат кимоно недешевое удовольствие, кроме этого в стоимость входят услуги парикмахера, ведь обычно к своему наряду девушки (и юноши) сооружают замысловатые прически, делают броский макияж.
Казалось, что праздник для этих бедолаг был окончательно испорчен, но на помощь пришёл хозяин другого магазина кимоно. Узнав о случившемся, сердобольный японец бесплатно выдал обманутым "вакайко" (яп. разг. "вайко" - молодые, молодой) традиционную одежду. Все же хорошо, что есть такие люди!
Как происходит Seijinshiki?
С утра пораньше нарядные юноши и девушки идут в сити-центр (присутственное место района), там глава муниципалитета поздравляет их с совершеннолетием, читает напутственную речь, говорит о новых правах и обязанностях, напоминая о том, что они теперь уже взрослые и сами, а не родители, отвечают за свои поступки.
На официальную церемонию часто приглашаются местные знаменитости и политики, которые тоже произносят поучительные речи о гражданском долге, а после всем дарят подарки - небольшие сувениры на память.
Иногда такие мероприятия проходят в спортзалах школ. Во время церемонии в зале бывает на удивление тихо, иногда только плачут младенцы (некоторые юные японки в этом возрасте уже вступают в брак и приносят на Seijinshiki своих малышей).
После поздравления молодежь отправляется праздновать в кафе или ресторан, многие ходят в храмы, где молятся камисама (богам ) и загадывают желания.
В Seijinshiki принято встречаться с земляками - юноши и девушки едут в родные города и отмечают праздник в кругу друзей детства, ровесников. На радостях молодые люди устраивают весьма бурные вечеринки, порой даже слишком бурные.
Например, на Окинаве Seijinshiki в одно время были запрещены, так как местная молодежь, изрядно приняв на грудь авамори (крепкий алкогольный напиток), становилась агрессивной.
Двадцатилетние пареньки, подбадриваемые пьяненькими подружками, устраивали погромы на улицах и в кафе - крушили все, что попадалось на пути!
По рассказам знакомых с Окинавских островов, новоиспеченные совершеннолетние на радостях иногда даже поднимали автомобили граждан и с криками: "Washyoi - washyoi!"* - носили их на плечах как omikoshi*, а затем бросали в витрины магазинов.
("Omikoshi"* - священные тяжелые носилки с богами из храма, их в религиозные праздники проносят по улицам; "washyoi"* - клич, с которым носят omikoshi.) Учиняли не только погромы, но и пожары, так как нередко разводили костры (на Окинаве Seijinshiki обычно празднуют на природе). Конечно, не обходилось и без мордобития.
В общем, могут молодые окинавцы погулять от души!
Да, еще у них есть такая традиция - после бурного гулянья на следующий день убирать улицы, наводить за собой порядок.
У нас в городе (Фукуока) Seijinshiki обычно проходят благочинно.
Источник:
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