Зачем японцы везде расставляют соль в мисках?

Во многих домах Японии можно встретить мисочки с солью. Они могут стоять как в туалете, так и в других комнатах: спальне, кухне, гостиной, прихожей и даже за входной дверью.
Кроме того миски выставляют в офисах, у входа в отели, рестораны, салоны красоты и так далее.
Зачем же японцы везде расставляют мисочки с солью?
Защищает от зла
Японцы уверены, что обычная соль может спасти их от многих проблем. Ее часто используют в очистительных обрядах. Соль ставят на алтарь, когда поминают усопшего, преподносят божествам и разбрасывают для защиты от темных сил. Например, борцы сумо рассыпают ее на ринг перед боем, чтобы злые духи не помешали провести честный поединок.
В домах соль ставят везде, куда может проникнуть нечисть. Войти она может через окно, дверь и даже вентиляционную трубу, поэтому часто минерал расставляют по всем комнатам. Особенно важно держать мисочку у входной двери, там соль впитает весь негатив входящих в дом людей.
Далеко не все гости приходят с благими намереньями и добрыми мыслями. Соль помешает отрицательной энергии повлиять на домочадцев. В противном случае у жильцов может появиться беспокойство, расстройство сна, дурное настроение, частые конфликты с другими людьми и болезни. В остальных же комнатах соль вберет в себя любые приходящие в голову негативные мысли.
Соль приносит счастье
Для привлечения удачи японцы ставят мисочки у входа в помещение или рядом с рабочим местом. Считается, что соль не только отпугивает отрицательную энергию, но и притягивает положительную. Так насыпанный у ресторана минерал должен привлечь хороших, состоятельных клиентов, а возле дома приятных людей, которых хочется видеть. Это мнение появилось благодаря одной легенде.
Легенда о хитрой наложнице
Около 1500 лет назад, в Японии правил император Киото. Он очень любил женщин, поэтому в его гареме было около 3000 дам, и каждая жила в отдельном доме. Каждую ночь он должен был выбирать, с кем провести время в этот раз. Для императора это была непосильная задача, поэтому он решил довериться своему коню. К чьему дому подойдет животное, с той девушкой он и проведет ночь.
Одна наложница очень хотела, чтобы император приходил к ней чаще, поэтому решила пойти на небольшую хитрость. Она рассыпала соль у себя под дверью, зная, что конь обратит внимание на любимое лакомство. Так и произошло, животное стало подходить к ее дому чаще, а император проводил с девушкой все больше времени. С тех пор японцы верят, что соль может притянуть в дом нужных людей.
Как японцы расставляют соль
Чаще всего мисочку с солью ставят на пол в угол комнаты, но могут и на любую горизонтальную поверхность. Чтобы горстка выглядела эстетично и служила еще и в качестве элемента декора, ей придают особую форму, чаще всего конусообразную. У фигуры может быть сколько угодно граней, но самой действенной считается трехгранная.
Чтобы придать нужную форму, японцы добавляют в соль немного воды. Столько, чтобы специя скрепилась, но не растворилась. После из соли лепят фигуру. Многие для этого используют скрученную бумагу или специальные формочки. Получается процесс, похожий на лепку куличиков из песка. Для придания дополнительной красоты, японцы используют мисочки, подходящие к дизайну дома.
Как можно заметить, у японцев рассыпанная соль несет только добро, у русских же она к беде. Это обуславливается тем, что в России соль была когда-то в дефиците. Потерять драгоценную специю было равно катастрофе. В Японии же соли было предостаточно, поэтому они могли ее рассыпать сколько угодно.
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