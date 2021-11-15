Зачем японцы везде расставляют соль в мисках?

Кроме того миски выставляют в офисах, у входа в отели, рестораны, салоны красоты и так далее.

Зачем же японцы везде расставляют мисочки с солью?

Защищает от зла

Японцы уверены, что обычная соль может спасти их от многих проблем. Ее часто используют в очистительных обрядах. Соль ставят на алтарь, когда поминают усопшего, преподносят божествам и разбрасывают для защиты от темных сил. Например, борцы сумо рассыпают ее на ринг перед боем, чтобы злые духи не помешали провести честный поединок.

В домах соль ставят везде, куда может проникнуть нечисть. Войти она может через окно, дверь и даже вентиляционную трубу, поэтому часто минерал расставляют по всем комнатам. Особенно важно держать мисочку у входной двери, там соль впитает весь негатив входящих в дом людей.