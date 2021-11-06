"Бросить бабушку на горе" - как японцы избавлялись от стариков - традиция или сказка

Существовала ли "убасутэ яма" на самом деле - доподлинно не известно, пишут сочинители статей, но уверены, что "дыма без огня не бывает!"

Когда я впервые приехала в Японию, тоже думала, что так оно и есть, но увидев, с какой заботой и уважением в этой стране относятся к пожилым, засомневалась и решила разобраться: читала, смотрела, искала информацию в японских источниках, спрашивала у японцев.

Так вот, сейчас могу сказать, что такой традиции в Японии никогда не было, эта история взята из сказок - японского фольклора!