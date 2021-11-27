Каштаны: как и с чем их едят японцы

Впервые я попробовала каштаны в Японии, они, к сожалению, редко встречаются на столе россиян.

Ну а японцы просто обожают нежную сладость каштанов - готовят из них и традиционные десерты (кури-manjyu, кури-кинтон, кури-йокан), и восхитительный крем-Монблан, заимствованный у французов, доведенный японскими кондитерами до совершенства.

Кстати, с его вкусом в Японии можно встретить что угодно - от чая, который продается в бутылках до шоколадных конфет и мороженого.