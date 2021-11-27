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Каштаны: как и с чем их едят японцы

Каштаны: как и с чем их едят японцы (14 фото)

Автор:
27 ноября 2021 10:13
Сообщество : Еда
Метки: Япония   в мире   еда   интересно   каштаны   люди   факты   фото   
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Японцы говорят - у поздней осени и зимы вкус каштанов. Эти сезонные крупные плоды, очень популярны в Японии.

До сих пор никто не знает точно, каштан - это орех или фрукт?
В Японии они продаются во фруктовых отделах магазинов.

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В отличие от орехов, они не так калорийны, в них мало жира, но много протеина.
У каштанов интересный вкус - он напоминает сладкую печеную картошку и какой-то все же слегка ореховый.


Впервые я попробовала каштаны в Японии, они, к сожалению, редко встречаются на столе россиян.
Ну а японцы просто обожают нежную сладость каштанов - готовят из них и традиционные десерты (кури-manjyu, кури-кинтон, кури-йокан), и восхитительный крем-Монблан, заимствованный у французов, доведенный японскими кондитерами до совершенства.
Кстати, с его вкусом в Японии можно встретить что угодно - от чая, который продается в бутылках до шоколадных конфет и мороженого.

Любят японцы каштаны и просто запеченными, добавляют их в рис при варке, делают японские омлеты на пару - "chawanmushi", популярны с ними хлеб и булочки. С ноября, в пекарне у нашего дома начинают выпекать удивительно вкусные сезонные слойки с каштанами!

Говорят, что история употребления каштанов в Японии стара, их ели еще со времен Djomon (с 13 000 года до н. э. по 300 год до н. э.), обугленные плоды были обнаружены при раскопках. Для людей того времени они были ценным источником энергии.
Известно, что каштан относится к реликтовым растениям - он рос на Земле еще до ледникового периода.

В период Нара (с 710 по 794 гг.) каштаны в Японии стоили дороже риса. Поэтому в 7 веке императрица Djito повелела посадить эти деревья повсюду. То, что каштаны высоко ценились, описано в древнейших японских книгах "Кодзики" и "Нихонсоки".


И это понятно, ведь каштаны не только вкусны, но и содержат много полезных веществ, которые необходимы для здоровья и красоты.
Японцы заслуженно считают их суперпродуктом.
Каштаны богаты витамином В1, дубильными веществами, содержат большое количество витамина С, калия и пищевых волокон. Известно их антиоксидантное действие в борьбе со старением.
Так как каштаны очень вкусны и питательны, японцы предупреждают - остерегайтесь съесть слишком много каштанов! Дневная доза составляет 10 штук.

Съедобные каштаны содержат массу ценных веществ, поэтому их смело можно включать в рацион, думаю, они продаются и в российских супермаркетах.
Во многих странах запеченные каштаны, приготовленные на открытом огне, в духовке или на сковороде, - традиционная зимняя еда.


Хорошо нафаршировать ими утку на Рождество, цельные "орешки" подойдут в качестве гарнира и к мясным, и к рыбным блюдам, для этого плоды отваривают, предварительно очистив, от коричневой пленки или запекают.


Но, важно знать: прежде чем запекать каштаны (в кожуре) в духовке, микроволновой печи - надо сделайте пару крестообразных разрезов на кожуре, иначе они начнут разрываться и летать по кухне, как пушечные ядра.

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Метки: Япония   в мире   еда   интересно   каштаны   люди   факты   фото   
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48k
doker Полчаса назад
Посему у нас не едят? Не растут, наверное.
А растёт конский каштан, который совсем не каштан, а эскулус. Дерево даже не родственное каштану. В систематике их пути расходятся сразу же после класса Двудольных.
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13k
Социум 55 минут назад
Про жир в каштанах - это, конечно, сильно.
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