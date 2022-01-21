В Сургутской больнице зам главврача напал на журналистов «Новой газеты», но иск подают медики

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Сотрудники печально известной клиники подают в суд на газетчиков. Обвиняют в незаконном проникновении.
В Сургутской травматологической больнице очередной скандал. Там зам главврача напал на журналистов «Новой газеты». По логике, жаловаться должны последние. Но руководство клиники само подает иск к газетчикам. Как медики рассказали одному из Телеграм-каналов причиной будущего судебного разбирательства станет незаконное проникновение журналистов на территорию лечебного заведения. Да еще и проведение там несогласованной съемки.
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На корреспондентов «Новой газеты» напали в больнице Сургута. Они снимали там репортаж о самоубийствах среди медперсонала. pic.twitter.com/4UB83qjw41— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 21, 2022
У журналистов набралось немало своих вопросов к руководству заведением. Фотокор «Новой газеты» Арден Аркман и корреспондент Изольда Дробина пытались выяснить позицию медиков по ЧП, случившимся в конце прошлого года. Напомним, с разницей в два месяца в больнице покончили с собой две медсестры. Причиной называют давление руководства, махинации с лекарствами и общий негативный психологический настрой в коллективе.
Газетчики подошли к отделению анестезиологии и обратились к проходящему мимо врачу за комментарием по поводу недавних трагических событий. Тот вначале молча прошел мимо. Но вскоре вернулся, и сходу свалил с ног Аркмана, стал крушить камеру. Затем ударил и корреспондентку.
Они выяснили, что неуравновешенным доктором был Андрей Матвеев — заместитель главного врача больницы. Итог: камера повреждена, Дробина получила ощутимый удар в лицо. Полиция разбирается в деталях конфликта.
Они выяснили, что неуравновешенным доктором был Андрей Матвеев — заместитель главного врача больницы. Итог: камера повреждена, Дробина получила ощутимый удар в лицо. Полиция разбирается в деталях конфликта.
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Газета публиковала письма, чьи подделки третьей стороной были либо признаны двумя сторонами конфликта, либо предположены одной стороной. В одном случае непроверенным сообщением стала подделка от имени пяти американских конгрессменов, в котором говорилось о попытках Сергея Кириенко легализоваться в США. Это письмо было признано поддельным Госдепартаментом и Сенатом США, а затем и российским судом.
На опубликованную в «Новой газете» в августе 2000 года статью «Дело ведут паханы» позднее, после получения письма из Генеральной прокуратуры в апреле 2001 года, газетой было опубликовано опровержение. В письме было заявлено, что справка, послужившая источником сведений для статьи «Дело ведут паханы», является подделкой, а проведённая Прокуратурой проверка подтверждения данных сведений не выявила
В 2000 году суд признал несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство истцов сведения, изложенные в статье относительно нескольких депутатов Госдумы. Суд постановил привести опровержения ложных сведений, принести публичные извинения и выплатить истцам 110 тысяч рублей
В 2003 году был удовлетворён иск первого заместителя генпрокурора России Юрия Бирюкова к газете о защите чести и достоинства. Кроме опровержения редакция обязывалась выплатить Бирюкову 600 тысяч рублей
В 2004 году судом были признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения в статье относительно Сергея Кириенко
В 2004 году «Новая газета» принесла извинения за распространение недостоверных сведений о том, что президент «Роснефти» Сергей Богданчиков был якобы причастен к аресту Михаила Ходорковского.
В 2020 году суд оштрафовал «Новую газету» на 200 000 рублей и главного редактора издания Дмитрия Муратова на 60 000 рублей за фейк-ньюс в материале «Свистать всех в казармы» о карантине на атомных подводных лодках, а также о вспышке COVID-19 в одном из районов Чечни. Материалы были удалёны с сайта «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора
В 2021 году Роскомнадзор завёл два дела на «Новую газету» о распространении недостоверной информации. Дела возбуждены из-за материала Татьяны Юрасовой, удалённого по требованию ведомства ещё в день публикации 23 января. В статье говорилось о предполагаемой подготовке провокаторов в подмосковном санатории «Горизонт». "По смыслу публикации, указанные провокаторы будут действовать в интересах органов власти, демонстрируя агрессию со стороны протестующих", - говорится в заключении прокуратуры