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В Сургутской больнице зам главврача напал на журналистов «Новой газеты», но иск подают медики

В Сургутской больнице зам главврача напал на журналистов «Новой газеты», но иск подают медики (3 фото)

Автор:
21 января 2022 20:57
Сообщество : Криминал
Метки: Новая газета   больница   журналисты   нападение   суицид   сургут   
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Сотрудники печально известной клиники подают в суд на газетчиков. Обвиняют в незаконном проникновении.
В Сургутской травматологической больнице очередной скандал. Там зам главврача напал на журналистов «Новой газеты». По логике, жаловаться должны последние. Но руководство клиники само подает иск к газетчикам. Как медики рассказали одному из Телеграм-каналов причиной будущего судебного разбирательства станет незаконное проникновение журналистов на территорию лечебного заведения. Да еще и проведение там несогласованной съемки.
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У журналистов набралось немало своих вопросов к руководству заведением. Фотокор «Новой газеты» Арден Аркман и корреспондент Изольда Дробина пытались выяснить позицию медиков по ЧП, случившимся в конце прошлого года. Напомним, с разницей в два месяца в больнице покончили с собой две медсестры. Причиной называют давление руководства, махинации с лекарствами и общий негативный психологический настрой в коллективе.
Газетчики подошли к отделению анестезиологии и обратились к проходящему мимо врачу за комментарием по поводу недавних трагических событий. Тот вначале молча прошел мимо. Но вскоре вернулся, и сходу свалил с ног Аркмана, стал крушить камеру. Затем ударил и корреспондентку.

Они выяснили, что неуравновешенным доктором был Андрей Матвеев — заместитель главного врача больницы. Итог: камера повреждена, Дробина получила ощутимый удар в лицо. Полиция разбирается в деталях конфликта.

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Метки: Новая газета   больница   журналисты   нападение   суицид   сургут   
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34  комментария
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3k
Директор свежего воздуха 4 часа назад
Этих можно в окна выкидывать, кто сейчас с инагентами считаться будет.
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−143
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
у врачей же скальпели есть? И друзья в крематории.. нафиг им суды полиция? Чик по горлу и в топку
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4k
Валерий Викторович 2 часа назад
А давай, авторка, мы к тебе подъедем, начнём вопросы задавать, видео снимать? Типа, журналистами, представимся. Че будешь делать на рабочем месте, если оно у тебя не на диване? Я работаю в больнице и в вузе. И хрен кому в голову придёт на территории без разрешения руководства находиться, сразу же ППС вызывается. И правильно.
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36k
Netyn 3 часа назад
Это ещё те представители фейк ньюс

Газета публиковала письма, чьи подделки третьей стороной были либо признаны двумя сторонами конфликта, либо предположены одной стороной. В одном случае непроверенным сообщением стала подделка от имени пяти американских конгрессменов, в котором говорилось о попытках Сергея Кириенко легализоваться в США. Это письмо было признано поддельным Госдепартаментом и Сенатом США, а затем и российским судом.

На опубликованную в «Новой газете» в августе 2000 года статью «Дело ведут паханы» позднее, после получения письма из Генеральной прокуратуры в апреле 2001 года, газетой было опубликовано опровержение. В письме было заявлено, что справка, послужившая источником сведений для статьи «Дело ведут паханы», является подделкой, а проведённая Прокуратурой проверка подтверждения данных сведений не выявила

В 2000 году суд признал несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство истцов сведения, изложенные в статье относительно нескольких депутатов Госдумы. Суд постановил привести опровержения ложных сведений, принести публичные извинения и выплатить истцам 110 тысяч рублей

В 2003 году был удовлетворён иск первого заместителя генпрокурора России Юрия Бирюкова к газете о защите чести и достоинства. Кроме опровержения редакция обязывалась выплатить Бирюкову 600 тысяч рублей

В 2004 году судом были признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения в статье относительно Сергея Кириенко

В 2004 году «Новая газета» принесла извинения за распространение недостоверных сведений о том, что президент «Роснефти» Сергей Богданчиков был якобы причастен к аресту Михаила Ходорковского.

В 2020 году суд оштрафовал «Новую газету» на 200 000 рублей и главного редактора издания Дмитрия Муратова на 60 000 рублей за фейк-ньюс в материале «Свистать всех в казармы» о карантине на атомных подводных лодках, а также о вспышке COVID-19 в одном из районов Чечни. Материалы были удалёны с сайта «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора

В 2021 году Роскомнадзор завёл два дела на «Новую газету» о распространении недостоверной информации. Дела возбуждены из-за материала Татьяны Юрасовой, удалённого по требованию ведомства ещё в день публикации 23 января. В статье говорилось о предполагаемой подготовке провокаторов в подмосковном санатории «Горизонт». "По смыслу публикации, указанные провокаторы будут действовать в интересах органов власти, демонстрируя агрессию со стороны протестующих", - говорится в заключении прокуратуры
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36k
Netyn 3 часа назад
Усыпить тупых животных - а врач красава
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1k
Vladimirs Orlovskis 3 часа назад
А это точно медик? Может это крановщик. Рожков с Мясниковым классно обыграли подобную ситуацию.
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1k
Миша 3 часа назад
Ну понятно, что но иск подают медики - у них справки есть.
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2k
Алксандр Шевченко 3 часа назад
На людей бросается, медсест до самоубийства доводит, токсик какой-то. Это точно больница ?
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5k
tamin 4 часа назад
Врач красава. Надо было этим недожурналюгам ещё яйца отрезать. Наберут недоблоггеров и потом удивляются, почему этот сброд все желают ногами побить
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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