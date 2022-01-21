В Сургутской больнице зам главврача напал на журналистов «Новой газеты», но иск подают медики

Газетчики подошли к отделению анестезиологии и обратились к проходящему мимо врачу за комментарием по поводу недавних трагических событий. Тот вначале молча прошел мимо. Но вскоре вернулся, и сходу свалил с ног Аркмана, стал крушить камеру. Затем ударил и корреспондентку.



Они выяснили, что неуравновешенным доктором был Андрей Матвеев — заместитель главного врача больницы. Итог: камера повреждена, Дробина получила ощутимый удар в лицо. Полиция разбирается в деталях конфликта.