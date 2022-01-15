Бездомный напал на пожилого мужчину, решившего ему помочь

В самом центре Нью-Йорка 60-летний дедуля решил совершить доброе дело. Ранним утром, идя по 5-му авеню, он увидел здоровенного 25-летнего детину, который спал на тротуаре. Мужчина снял своё пальто и осторожно накрыл лежащего.

Но в этот самый момент "объект заботы" решил, что дед может не только пальтишком поделиться, но и кошелёк свой отдать. После пары оплеух сердобольный пенсионер уже лежал на асфальте, а довольный бродяга удирал со своей добычей, куда глаза глядят.