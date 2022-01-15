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Бездомный напал на пожилого мужчину, решившего ему помочь

Бездомный напал на пожилого мужчину, решившего ему помочь (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2022 13:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: америка   бомж   видео. грабеж   дед   нападение   
792
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Помогать ближнему своему это, конечно, хорошо, но порой последствия бывают непредсказуемыми.

Источник:

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Метки: америка   бомж   видео. грабеж   дед   нападение   
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5k
rutt Час назад
Долбаные нигеры
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373
Flexx U 16 минут назад
Почему я не удивлён что это афро-негро-американец?
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13k
Паша Эмильевич 24 минуты назад
Нег.., пардон, Авфроамериканец, ничего не потерял по сути...
В тюряжке буду кормить, общение со своими братьями 24 часа в сутки... Всеж не на улице.
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2k
Чучело Мяучело Час назад
У меня кореш был в сша, рассказывал забавную ситуевину: сидит он в аэропорту, напртив сидит нищий на коляске, бомбит. В один момент нищий поднимает руку, молча. Секунда - и к нему метнулись несколько человек - типа посощь нужна. К чему я: у них это на другом уровне, поэтому дед и пальто отдал. Но нигер отбитый, конечно, чисто по человечески. И кста, поправьте знающие, но разве амеры таскают по 1.5к в кошеле? Мне кажется тут кто-то [мат].
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67k
Максим Час назад
С этого угорел.. Любитель нигеро получил на полную.. Подходить к нигеру можно только для одного, пнуть.. Так лучше стрелять с расстояния.
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215
zenon Максим 57 минут назад
Один из знакомых мне говорил, что в верхнем кармане держит, или десятку, или двадцатку, что бы откупится.
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14
Илья Час назад
негр же. потому их и стреляют там.
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1k
Жырный мажор Час назад
Motherfucker
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50k
smakido Час назад
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4k
Дмитрий Час назад
Чё за беспредел? Белый хотел помочь чёрному, а чёрный его за это от3.14...л и ограбил! И чего? Сразу в каталажку садить чёрного что ли? Это пА-лЮбому по тому, что он чёрный!
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87
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
Если бы их поменять местами, то этот нигер не укрыл бы дедулю, а обчистил его его карманы.

Вот и разница в воспитании. Дедуля воспитан ЛЮДЬМИ. А этот отброс кем воспитан? Толерастами, BLM и прочими подонками?
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10k
Шурум-бурум 2 часа назад
BLM, не?!
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