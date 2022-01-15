Бездомный напал на пожилого мужчину, решившего ему помочь

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Помогать ближнему своему это, конечно, хорошо, но порой последствия бывают непредсказуемыми.
В самом центре Нью-Йорка 60-летний дедуля решил совершить доброе дело. Ранним утром, идя по 5-му авеню, он увидел здоровенного 25-летнего детину, который спал на тротуаре. Мужчина снял своё пальто и осторожно накрыл лежащего.
Но в этот самый момент "объект заботы" решил, что дед может не только пальтишком поделиться, но и кошелёк свой отдать. После пары оплеух сердобольный пенсионер уже лежал на асфальте, а довольный бродяга удирал со своей добычей, куда глаза глядят.
Но в этот самый момент "объект заботы" решил, что дед может не только пальтишком поделиться, но и кошелёк свой отдать. После пары оплеух сердобольный пенсионер уже лежал на асфальте, а довольный бродяга удирал со своей добычей, куда глаза глядят.
Вот только далеко убежать ему не удалось и на ближайшем перекресте его приняли полицейские. Как выяснилось позже, в кошельке было 1500 долларов, а несчастный дед оказался не первой жертвой хитрого грабителя.
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Метки: америка бомж видео. грабеж дед нападение
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В тюряжке буду кормить, общение со своими братьями 24 часа в сутки... Всеж не на улице.
Вот и разница в воспитании. Дедуля воспитан ЛЮДЬМИ. А этот отброс кем воспитан? Толерастами, BLM и прочими подонками?