Глава СК Бастрыкин лично наградил заступившегося за девушку в метро Романа Ковалёва

Александр Иванович отметил, что поступок молодого человека «достоин самой высокой морально-нравственной оценки».
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин навестил в больнице 25-летнего бармена Романа Ковалёва, который на прошлой неделе заступился за пассажирку метро и был жестоко избит тремя буйными дагестанцами.
В ходе своего визита глава СК вручил Роману обещанную медаль "Доблесть и отвага" и поблагодарил парня за смелость, поскольку он не только защитил девушку, но и предотвратил более тяжкие последствия этого инцидента.
«От всей души вручаю вам награду. Хочу отметить, что благодаря вам и вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут — шрамы украшают мужчин», - заявил Бастрыкин.
После инцидента в столичном метрополитене Роман Ковалёв стал национальным героем. К нему наведывались, наверное, все съемочные группы федеральных телеканалов. Молодого человека также посетил мэр Москвы Сергей Собянин, который распорядился выплатить Роману 2 миллиона рублей из средств метрополитена. Не забыли про героического сотрудника и на работе. По возвращении с больничного его ожидает премия.
На днях Роман в своем Instagram опубликовал новое фото и рассказал о своем самочувствии.
"Выздоровление идет полным ходом, нос собрали, отек с глаза сильно спал, что не может не радовать", - написал молодой человек.
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Но теперь накажите этих черножопых обезъян! Накажите публично и так, чтобы у других обезъян очко сжималось с усилием перекусывающим лом, только при одной мысли о том чтобы выепнуться перед нормальными людми!