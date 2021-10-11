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Глава СК Бастрыкин лично наградил заступившегося за девушку в метро Романа Ковалёва

Глава СК Бастрыкин лично наградил заступившегося за девушку в метро Романа Ковалёва (4 фото)

Автор:
11 октября 2021 18:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бастрыкин   Награда   Роман Ковалёв   больница   медаль   метро   нападение   
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Александр Иванович отметил, что поступок молодого человека «достоин самой высокой морально-нравственной оценки».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин навестил в больнице 25-летнего бармена Романа Ковалёва, который на прошлой неделе заступился за пассажирку метро и был жестоко избит тремя буйными дагестанцами.


В ходе своего визита глава СК вручил Роману обещанную медаль "Доблесть и отвага" и поблагодарил парня за смелость, поскольку он не только защитил девушку, но и предотвратил более тяжкие последствия этого инцидента.


«От всей души вручаю вам награду. Хочу отметить, что благодаря вам и вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут — шрамы украшают мужчин», - заявил Бастрыкин.

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После инцидента в столичном метрополитене Роман Ковалёв стал национальным героем. К нему наведывались, наверное, все съемочные группы федеральных телеканалов. Молодого человека также посетил мэр Москвы Сергей Собянин, который распорядился выплатить Роману 2 миллиона рублей из средств метрополитена. Не забыли про героического сотрудника и на работе. По возвращении с больничного его ожидает премия.

На днях Роман в своем Instagram опубликовал новое фото и рассказал о своем самочувствии.


"Выздоровление идет полным ходом, нос собрали, отек с глаза сильно спал, что не может не радовать", - написал молодой человек.

Источник:

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Метки: Бастрыкин   Награда   Роман Ковалёв   больница   медаль   метро   нападение   
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9k
insaider Час назад
А дагестанцам чуть его не убивших,и оказавших сопротивление полиции инкриминируют хулиганку. А учитывая,что по показаниям родственников они все добрые,наверно условкой ограничатся. Ну и хорошо,что не штрафом!
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5k
Ruk 11 минут назад
Вместо того, чтобы подполковника судить вместе с его женой, его просто уволили. Именно со склада жены зампрокурора Орска Сергея Хворова продавалась паленая водка от которой свыше 30 человек умерло и более 50 отравилось.

Ссылка vk.com
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73
The Sinner 20 минут назад
Всё-же терпиливый мы народ, русские. "Пока гром не грянет мужик..." Как по мне, где висилицы вдоль нового Арбата? Для особо непонятливых? Где "воронки с бригадами зачистки"? Поощрять, награждать, жалеть и восхищаться это да! (Хочу отметить ,что парень молодец не зассал) Где мля власть то наша?
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17k
Dr.CrAzY Полчаса назад
Наградили?! - это очень офигенно! Мужику реально - респект и уважуха!

Но теперь накажите этих черножопых обезъян! Накажите публично и так, чтобы у других обезъян очко сжималось с усилием перекусывающим лом, только при одной мысли о том чтобы выепнуться перед нормальными людми!
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4k
Бу Полчаса назад
Чурки черножопые
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−17
astana 42 минуты назад
В России шовинизм уже в открытую пропагандируется руководством страны. Надеюсь Кавказ отделится от Москвы вместе с другими республиками
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12
Konstantin 50 минут назад
Соц Сетии реально помогли в этом случае. Миллионы увидели видео и наверху зашевелились. Без этого не было бы такой реакции.
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191
⛔ Александр ⛔ Konstantin Полчаса назад
Тоже самое с избитым водителем газели в Краснодаре.
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5k
Ruk Час назад
хорошо что всё хорошо закончилось
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