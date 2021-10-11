Глава СК Бастрыкин лично наградил заступившегося за девушку в метро Романа Ковалёва

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин навестил в больнице 25-летнего бармена Романа Ковалёва, который на прошлой неделе заступился за пассажирку метро и был жестоко избит тремя буйными дагестанцами.





В ходе своего визита глава СК вручил Роману обещанную медаль "Доблесть и отвага" и поблагодарил парня за смелость, поскольку он не только защитил девушку, но и предотвратил более тяжкие последствия этого инцидента.





«От всей души вручаю вам награду. Хочу отметить, что благодаря вам и вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут — шрамы украшают мужчин», - заявил Бастрыкин.