Видео забав сургутских священников стало вирусным

Четверо мужчин хватают сопротивляющегося филлипинца и швыряют его в сугроб. Сквозь дикий хохот можно услышать вопль "Merry Christmas". Видео набрало больше миллиона просмотра, а пользователи сети в восторге. Правда, некоторые недоумевают, потому что считали священников серьёзными людьми, не умеющими развлекаться. Сам автор видео написал, что семинарист живёт в России уже 4 года и культурного шока у него не было, что в принципе заметно по тому, как он захлёбывается от хохота. "Батюшки с утра настроение подняли" пишут одни, а другие жалеют семинариста. "Маленький такой, потом не откопаете".