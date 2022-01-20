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Видео забав сургутских священников стало вирусным

Видео забав сургутских священников стало вирусным (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2022 01:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вирусное видео   священники   смешное видео   сургут   тикток   филиппинский семинарист   
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Священник отец Альвиан выложил в своём Тik-Tok видео, в котором он со своими друзьями устраивает филиппинскому семинаристу крещенские купания в сугробах.
Четверо мужчин хватают сопротивляющегося филлипинца и швыряют его в сугроб. Сквозь дикий хохот можно услышать вопль "Merry Christmas". Видео набрало больше миллиона просмотра, а пользователи сети в восторге. Правда, некоторые недоумевают, потому что считали священников серьёзными людьми, не умеющими развлекаться. Сам автор видео написал, что семинарист живёт в России уже 4 года и культурного шока у него не было, что в принципе заметно по тому, как он захлёбывается от хохота. "Батюшки с утра настроение подняли" пишут одни, а другие жалеют семинариста. "Маленький такой, потом не откопаете". 

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Метки: вирусное видео   священники   смешное видео   сургут   тикток   филиппинский семинарист   
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