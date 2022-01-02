"Деньги есть - заходи погреться": новая услуга в Сургуте от МТС

В городе, где зима длительная и суровая, эта идея не понравилась. Жители остались не в восторге от такой предприимчивости и алчном желании заработать на суровом климате. Один из жителей был возмущён так сильно, что пожаловался в МТС на вопиющую выходку. За что те немедленно извинились и заверили, что с сотрудниками проведена работа.