"Деньги есть - заходи погреться": новая услуга в Сургуте от МТС

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Объявление "Услуга в данном салоне: Погреться до 30 минут 99 рублей, детям до 14 лет бесплатно" появилось в одном из салонов МТС в Сургуте.
В городе, где зима длительная и суровая, эта идея не понравилась. Жители остались не в восторге от такой предприимчивости и алчном желании заработать на суровом климате. Один из жителей был возмущён так сильно, что пожаловался в МТС на вопиющую выходку. За что те немедленно извинились и заверили, что с сотрудниками проведена работа.
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Жителям Сургута есть где греться, там же тёплые остановки, в одной из которых жила собака. А брать деньги за то, чтобы впустить в магазин погреться настоящее жлобство или практичность, как вы считаете?
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