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"Деньги есть - заходи погреться": новая услуга в Сургуте от МТС

"Деньги есть - заходи погреться": новая услуга в Сургуте от МТС (3 фото)

Автор:
02 января 2022 13:53
Сообщество : Жить в России
Метки: морозы   мтс   платная услуга   погреться   согреться за деньги   сургут   
1247
3
Объявление "Услуга в данном салоне: Погреться до 30 минут 99 рублей, детям до 14 лет бесплатно" появилось в одном из салонов МТС в Сургуте. 
В городе, где зима длительная и суровая, эта идея не понравилась. Жители остались не в восторге от такой предприимчивости и алчном желании заработать на суровом климате. Один из жителей был возмущён так сильно, что пожаловался в МТС на вопиющую выходку. За что те немедленно извинились и заверили, что с сотрудниками проведена работа.
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Жителям Сургута есть где греться, там же тёплые остановки, в одной из которых жила собака. А брать деньги за то, чтобы впустить в магазин погреться настоящее жлобство или практичность, как вы считаете?

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Метки: морозы   мтс   платная услуга   погреться   согреться за деньги   сургут   
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15  комментариев
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2k
sedoisever Час назад
Можно стоять и час втыкать в витрину с телефонами, типа выбирая. И ничего они не смогут сказать.
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3k
Дарвин и аморальная премия 20 минут назад
Хоть детям повезло-бесплатно будут греться
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54k
Igor Полчаса назад
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12k
Типа граф Полчаса назад
А корманный ядерный реактор зарядить , сколько стоит ?
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3k
Dmitrii Ivanov 37 минут назад
"детям до 14 лет бесплатно"
А симпатичным ещё и доплачиваем.
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−5
Дмитрий 39 минут назад
пора менять оператора
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679
Максим Максимов 40 минут назад
у лавочников от МТС в Сургуте - полное отмерзание головного мозга ( если мозг у них в черепушках ещё остался)
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125k
Аааа 48 минут назад
в Казахстане постоянно такой ерундой занимаются. Сколько раз был, каждый раз везде одно и то же. То за зайти погреться отдай, то за посещение туалета в кафе заплати. Причем "зайти погреться" - это если зашел в магазин, но ничего не купил. Даже если там выбор никакой.
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9k
Сергей 56 минут назад
И как они эти деньги оприходовать собрались? Услуга - поделись теплом?
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31k
Растрелли В.В. Час назад
Наносят грязи, а сотрудникам всё это убирать.
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