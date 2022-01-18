Следственный комитет ведет расследование самоубийств двух медсестер в сургутской больнице

1366
3
Махинации с лекарствами, невыплата «ковидных» надбавок, давление, угрозы и хамство руководства. Результатом стало два суицида за два месяца.
СКР ведет проверку двух самоубийств медсестер отделения анестезиологии и реанимации травматологической больницы Сургута. В конце декабря было обнаружено тело 49-летней Ираиды Петровой. А за два месяца до этого счеты с жизнью свела ее коллега, 41-летняя Аяжан Ташмагабетова. Подробности трагических событий со слов родственников и коллег женщин обнародовали издание Znak, ряд центральных и местных СМИ.
По рассказам знающих ситуацию людей, ковидные переработки в медучреждении не оплачивались постоянно. Документы подделывались, лекарства куда-то постоянно пропадали. Руководство на все претензии редких «бунтовщиц» грозило даже не увольнением, а тюремным сроком. Особенно жестко, даже по-хамски вела себя с подчиненными старшая медсестра Ольга Матвейчук.
По рассказам знающих ситуацию людей, ковидные переработки в медучреждении не оплачивались постоянно. Документы подделывались, лекарства куда-то постоянно пропадали. Руководство на все претензии редких «бунтовщиц» грозило даже не увольнением, а тюремным сроком. Особенно жестко, даже по-хамски вела себя с подчиненными старшая медсестра Ольга Матвейчук.
×
×
Аяжан Ташмагабетова отважилась написать на нее жалобу в трудовую инспекцию. Поначалу несколько коллег подписало документ, но потом пошли на попятную. Заступалась за «несогласную» лишь Ираида Петрова. И то лишь по сути понимала, но была против жалоб, отговаривала коллегу. Напоминала, что подобные попытки уже были в 2012 году, но ни к чему не привели.
Аяжан даже не дали уволиться по собственному желанию, в ответ на эту попытку посыпались мощные угрозы. Вскоре супруг женщины обнаружил ее на кухне мертвой. Было это 21 октября 2021 года. Муж попытался искать справедливости в полиции и Департаменте здравоохранения Югры, но ни там, ни там «не нашли» никакой вины руководства в смерти подчиненной.
А травля меж тем продолжалась, но уже в адрес Ираиды. «Дружный» коллектив стал усердно обвинять ее в гибели коллеги и куражиться над женщиной. Ночью 27 декабря 2021 года и она добровольно ушла из жизни. Тело нашли на лестнице, что породило версии и слухи о насильственной гибели, но пока что они не подтверждены фактами.
Аяжан даже не дали уволиться по собственному желанию, в ответ на эту попытку посыпались мощные угрозы. Вскоре супруг женщины обнаружил ее на кухне мертвой. Было это 21 октября 2021 года. Муж попытался искать справедливости в полиции и Департаменте здравоохранения Югры, но ни там, ни там «не нашли» никакой вины руководства в смерти подчиненной.
А травля меж тем продолжалась, но уже в адрес Ираиды. «Дружный» коллектив стал усердно обвинять ее в гибели коллеги и куражиться над женщиной. Ночью 27 декабря 2021 года и она добровольно ушла из жизни. Тело нашли на лестнице, что породило версии и слухи о насильственной гибели, но пока что они не подтверждены фактами.
Несколько сотрудников больницы после этого «проснулись» и через СМИ обратился с просьбой к главе СКР Александру Бастрыкину обратить внимание на эту ситуацию. Дело было возбуждено, Бастрыкин взял его на личный контроль.
После этого в учреждении волшебным образом произошли перемены. Оперативно завезли нужные лекарства и расходные материалы. А вчера, 17 января, старшая медсестра Ольга Матвейчук оставила свой пост. С какой формулировкой ушла, сотрудникам пока не известно.
После этого в учреждении волшебным образом произошли перемены. Оперативно завезли нужные лекарства и расходные материалы. А вчера, 17 января, старшая медсестра Ольга Матвейчук оставила свой пост. С какой формулировкой ушла, сотрудникам пока не известно.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина устроил поджог в парикмахерской города Аткарска
- Аптечные приключения
- Советский суперфуд: кровавая конфета и грибная колония
- В Ставрополье врач-анестезиолог устроил стрельбу в больнице
- Красивые медсёстры — единственное, чем действительно может порадовать медицина
34
Понравилось34
Новости партнёров
Такое впечатление, что без Бастрыкина у нас и расследование преступлений не ведётся.
Знаю государственные больницы , где медсестра получает 50 в лучшем случае, а главврач 750 тыс в месяц, и кадровики-бухгалтеририя по 150. Да еще наняли Пиар менежера вестм инстаграм больнички с окладом в 150 тыс.
Вообще непонятно или то или другое.
Кто такие знающие люди??? по мнению которых не всегда оплачивались ковидные переработки????
Откуда обычные медсёстры знали о подделках документов???
Это работа старшей медсестры, но никак не их. Даже кабинеты разные.
А контроль Бастрыкина это хорошо.