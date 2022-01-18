Следственный комитет ведет расследование самоубийств двух медсестер в сургутской больнице

Аяжан Ташмагабетова отважилась написать на нее жалобу в трудовую инспекцию. Поначалу несколько коллег подписало документ, но потом пошли на попятную. Заступалась за «несогласную» лишь Ираида Петрова. И то лишь по сути понимала, но была против жалоб, отговаривала коллегу. Напоминала, что подобные попытки уже были в 2012 году, но ни к чему не привели.



Аяжан даже не дали уволиться по собственному желанию, в ответ на эту попытку посыпались мощные угрозы. Вскоре супруг женщины обнаружил ее на кухне мертвой. Было это 21 октября 2021 года. Муж попытался искать справедливости в полиции и Департаменте здравоохранения Югры, но ни там, ни там «не нашли» никакой вины руководства в смерти подчиненной.



А травля меж тем продолжалась, но уже в адрес Ираиды. «Дружный» коллектив стал усердно обвинять ее в гибели коллеги и куражиться над женщиной. Ночью 27 декабря 2021 года и она добровольно ушла из жизни. Тело нашли на лестнице, что породило версии и слухи о насильственной гибели, но пока что они не подтверждены фактами.