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Следственный комитет ведет расследование самоубийств двух медсестер в сургутской больнице

Следственный комитет ведет расследование самоубийств двух медсестер в сургутской больнице (3 фото)

Автор:
18 января 2022 20:43
Сообщество : Жить в России
Метки: больница   лекарства   махинации   медсестры   скр   суицид   сургут   
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Махинации с лекарствами, невыплата «ковидных» надбавок, давление, угрозы и хамство руководства. Результатом стало два суицида за два месяца.
СКР ведет проверку двух самоубийств медсестер отделения анестезиологии и реанимации травматологической больницы Сургута. В конце декабря было обнаружено тело 49-летней Ираиды Петровой. А за два месяца до этого счеты с жизнью свела ее коллега, 41-летняя Аяжан Ташмагабетова. Подробности трагических событий со слов родственников и коллег женщин обнародовали издание Znak, ряд центральных и местных СМИ.

По рассказам знающих ситуацию людей, ковидные переработки в медучреждении не оплачивались постоянно. Документы подделывались, лекарства куда-то постоянно пропадали. Руководство на все претензии редких «бунтовщиц» грозило даже не увольнением, а тюремным сроком. Особенно жестко, даже по-хамски вела себя с подчиненными старшая медсестра Ольга Матвейчук.
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Аяжан Ташмагабетова отважилась написать на нее жалобу в трудовую инспекцию. Поначалу несколько коллег подписало документ, но потом пошли на попятную. Заступалась за «несогласную» лишь Ираида Петрова. И то лишь по сути понимала, но была против жалоб, отговаривала коллегу. Напоминала, что подобные попытки уже были в 2012 году, но ни к чему не привели.

Аяжан даже не дали уволиться по собственному желанию, в ответ на эту попытку посыпались мощные угрозы. Вскоре супруг женщины обнаружил ее на кухне мертвой. Было это 21 октября 2021 года. Муж попытался искать справедливости в полиции и Департаменте здравоохранения Югры, но ни там, ни там «не нашли» никакой вины руководства в смерти подчиненной.

А травля меж тем продолжалась, но уже в адрес Ираиды. «Дружный» коллектив стал усердно обвинять ее в гибели коллеги и куражиться над женщиной. Ночью 27 декабря 2021 года и она добровольно ушла из жизни. Тело нашли на лестнице, что породило версии и слухи о насильственной гибели, но пока что они не подтверждены фактами.
Несколько сотрудников больницы после этого «проснулись» и через СМИ обратился с просьбой к главе СКР Александру Бастрыкину обратить внимание на эту ситуацию. Дело было возбуждено, Бастрыкин взял его на личный контроль.

После этого в учреждении волшебным образом произошли перемены. Оперативно завезли нужные лекарства и расходные материалы. А вчера, 17 января, старшая медсестра Ольга Матвейчук оставила свой пост. С какой формулировкой ушла, сотрудникам пока не известно.

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Метки: больница   лекарства   махинации   медсестры   скр   суицид   сургут   
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19  комментариев
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21k
Альберт Час назад
"Дело было возбуждено, Бастрыкин взял его на личный контроль."

Такое впечатление, что без Бастрыкина у нас и расследование преступлений не ведётся.
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1k
Antarez 2 минуты назад
Какая нафиг трудовая инспекция, только сразу прокуратура. Это везде так. Только вместо того что бы @бнуть обидчика, или джип главврачу сжечь. Люди или от инфаркта мрут или на себя руки накладывают. Боятся рот открыть.
Знаю государственные больницы , где медсестра получает 50 в лучшем случае, а главврач 750 тыс в месяц, и кадровики-бухгалтеририя по 150. Да еще наняли Пиар менежера вестм инстаграм больнички с окладом в 150 тыс.
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792
SHAGREEN 7 минут назад
И снова о святых врачувателях.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 22 минуты назад
А кого то и по сей день день удивляет избыточная смертность. Так может в больницах не от ковида мрут, а от того, что лечить нечем
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31
Имя Пользователя 36 минут назад
Я бы к министру здравоохранения РФ с обыском пришёл.
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3k
LLladbiM 38 минут назад
О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух. И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель.
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15k
анатолий 44 минуты назад
КРЫСИНЫЙ коллектив
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2k
Sandmännchen (DDR) 50 минут назад
Для СКР сие как дело чести... . Посмотрим...
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15k
sssss3 56 минут назад
Автор то пишет. "лекарства пропадали" то есть их и раньше завозили, а перемены описаны "оперативно завезли".
Вообще непонятно или то или другое.
Кто такие знающие люди??? по мнению которых не всегда оплачивались ковидные переработки????
Откуда обычные медсёстры знали о подделках документов???
Это работа старшей медсестры, но никак не их. Даже кабинеты разные.
А контроль Бастрыкина это хорошо.
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122
Akabushkin Petr Час назад
Как новости почитаешь, так крепостное право обратно ввели и куражатся по губерниям, да уездам.
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83k
Броненосец Потелкам Час назад
В УК РФ есть специальная статья - до ведение до самоубийства
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