В Оренбурге 16-летней девушке удалось отбиться от напавшего на нее в лифте мужчины

Размахивая бутылкой с водкой, мужчина отобрал у девчонки телефон. Однако та не собиралась так просто расставаться со своим имуществом. Она стала отбиваться от нападавшего сначала в кабине лифта, а потом и на площадке этажа. И делала это столь успешно, что мужик, не ожидавший такого напора, даже упал, а потом и вовсе дал дёру.