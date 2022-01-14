В Оренбурге 16-летней девушке удалось отбиться от напавшего на нее в лифте мужчины

Перед натиском нападавшего жертва обычно пасует. Но эта девчушка сумела дать отпор судимому 46-летнему мужику.
Инцидент произошел 12 января около 21.30 в многоэтажном доме, расположенном на улице Геннация Донковцева в Оренбурге. Взрослый мужчина вошел в подъезд вслед за 16-летней девушкой и набросился на нее в кабине лифта.
Размахивая бутылкой с водкой, мужчина отобрал у девчонки телефон. Однако та не собиралась так просто расставаться со своим имуществом. Она стала отбиваться от нападавшего сначала в кабине лифта, а потом и на площадке этажа. И делала это столь успешно, что мужик, не ожидавший такого напора, даже упал, а потом и вовсе дал дёру.
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Правоохранители, имея в распоряжении записи с камер наблюдения, задержали напавшего. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель, в отношении которого возбудили уголовное дело.
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Вот дебил, мало того, что ни чего не получил, так еще и водку разбил!