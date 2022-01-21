Зачем все таки нужны принтеры еды: рассказываем, что известно

Несколько применений для пищевых 3D-принтеров.
Пищевые 3D-принтеры появились сравнительно недавно, но уже распространены во многих направлениях кулинарии. Например, на таком оборудовании делают съедобные украшения для тортов, также они массово используются в пекарнях.
Нет сомнений, что в будущем, когда технологии подешевеют, такое устройство можно будет встретить на каждой кухне. Впрочем, жаль, что это не будет увеличивающая микроволновка из фильма «Назад в будущее».
Хотя микроволновка все же в некоторых случаев нам пригодится, поэтому не стоит ее списывать со счетов. Ведь многие блюда из принтера, например, пиццу, надо помещать на прогрев именно в нее, родимую. Выходя из такого принтера, она получается больше похожей на жижу. Поэтому, дабы убрать лишнюю влагу, приходится идти на дополнительные ухищрения.
Так зачем же нам принтеры?
Как объясняют люди, активно участвующие в разработке, это красота и скорость. Для некоторых блюд иногда делаются украшения, отнимающие у поваров кучу времени. Тут же можно поставить нужный проект на печать и заняться другими делами. Во-вторых, применение в медицине. Не всегда лекарства приятно принимать. А в принтере, перемешиваясь с каким-то продуктом в однородную массу, медикаменты приобретают нейтральный вкус.
Есть еще и альтернативный способ получения белка. Из насекомых, а не из мяса. И если вы бы в жизни не стали есть каких-нибудь кузнечиков, то в виде обычного печенья, ничем не намекающего на свое происхождение – почему нет?
Кстати, ниже на фото именно оно, печенье из насекомых.
Вопрос выбрасываемых отходов тоже актуален. В магазинах постоянно идет на выброс большое количество еды, которую все еще можно есть, но из-за неприглядного внешнего вида нельзя продавать.
Например, слишком маленький кусок колбасы или сотня грамм салата, которых и на одного человека будет мало. Так в чем проблема это превратить в порошок для принтера и сделать новый полезный продукт? Может звучать дико, но на деле достаточно справедливо.
Естественно, до подобной интеграции все же еще далеко и печать еды сейчас находится на зачаточной стадии и ограничена пастообразными материалами: пюре, сыр, тесто, муссы и т.д. Но даже в таких рамках есть, куда развернуться.
Сейчас уже существует множество ресторанов, которые готовят еду только на принтерах, также их можно приобрести в свободном доступе для домашнего использования.
Источник:
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И кто этим детям морочит голову?! Причём здесь неприглядный вид?... Срок у этих продуктов заканчивается. И чтобы клиент нечаянно не сдох, контролирующие службы запрещают продавать просрочку. Именно её и выбрасывают.
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"Сейчас уже существует множество ресторанов, которые готовят еду только на принтерах"
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В ресторанах на принтерах еду не готовят. Это либо какой-нибудь фастфуд, именуемый себя рестораном, либо извращенец. Никакой уважающий себя человек не пойдёт в подобное заведение.