Зачем все таки нужны принтеры еды: рассказываем, что известно

Пищевые 3D-принтеры появились сравнительно недавно, но уже распространены во многих направлениях кулинарии. Например, на таком оборудовании делают съедобные украшения для тортов, также они массово используются в пекарнях.

Нет сомнений, что в будущем, когда технологии подешевеют, такое устройство можно будет встретить на каждой кухне. Впрочем, жаль, что это не будет увеличивающая микроволновка из фильма «Назад в будущее».