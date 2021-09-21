Удивительные факты о происхождении знакомых продуктов

Датские печенья знает весь мир - достаточно взглянуть на круглые металлические коробки на полках магазинов. Но достаточно ли они датские? Историки кулинарии утверждают, что не совсем. Своим рождением знаменитые датские печенья обязаны венским кондитерам. Все началось в 1850 году, когда датские пекари объявили забастовку. Ну, а поскольку страну никак нельзя было оставить без выпечки, в Данию завезли десятки пекарей-штрейкбрехеров из Вены. Эти австрийцы и начали печь масляные рассыпчатые печенья, которые очень полюбились датчанам, а затем и всему миру. Говорят, позднее датские пекари изменили рецепт, «увеличив количество жира и добавив дополнительные яйца, чтобы обеспечить соответствие стандартам датчан». Но этого, согласитесь, мало для того, чтобы претендовать на первенство.