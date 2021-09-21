Удивительные факты о происхождении знакомых продуктов

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Как известно, канадский бекон делается в Канаде, а фиш энд чипс - рыба с жареной картошкой - один из специалитетов английской кухни. А моет, все не так? Мы редко задумываемся о происхождении любимых блюд, а между тем, оно таит в себе немало сюрпризов.
Киви
Киви ассоциируется с Новой Зеландией. Однако на самом деле он пришел к нам из Китая. Директор колледжа Мэри Изабель Фрейзер вернулась в свой дом в Даун-Андер с семенами киви после посещения Китая в 1904 году. С годами этот экзотический фрукт с освежающим вкусом прижился в Новой Зеландии.
Сначала киви называли «китайским крыжовником». Все изменилось, когда островная страна захотела экспортировать свою продукцию в Америку в 1950-х годах. Как пишет сайт New Zealand History: «Это был разгар холодной войны, и термин «китайский крыжовник» стал маркетинговым кошмаром для маркетинговой компании Turners and Growers ».
Компания Turners and Growers изобрела слово «киви» в 1959 году. Название было придумано Джеком Тернером. Когда красная угроза исчезла из названия, продажи сразу пошли вверх.
Сначала киви называли «китайским крыжовником». Все изменилось, когда островная страна захотела экспортировать свою продукцию в Америку в 1950-х годах. Как пишет сайт New Zealand History: «Это был разгар холодной войны, и термин «китайский крыжовник» стал маркетинговым кошмаром для маркетинговой компании Turners and Growers ».
Компания Turners and Growers изобрела слово «киви» в 1959 году. Название было придумано Джеком Тернером. Когда красная угроза исчезла из названия, продажи сразу пошли вверх.
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Американский сыр
Американский сыр в ломтиках - одно из главных достоинств американской диеты. Положите его на бургер и наблюдайте, как он тает! Но насколько по-настоящему американским является этот продукт? Оказывается, то, что американцы едят как собственный продукт, родилось в Швейцарии. Именно там в начале века стали резать остатки сыра тонкими, как лепестки, ломтиками, чтобы обрезки не пропадали. В 1916 году эту экономию перенял известный производитель пищевых продуктов Джеймс Крафт, владелец американского пищевого гиганта Kraft. Чтобы ломтики лучше продавались, и была придумана легенда об особо вкусном американском сыре.
Чизкейк
Откуда родом чизкейк? Нет, не из современной Италии, а прямиком из древнего Рима! Первый известный рецепт был написан Афинеем в 230 году нашей эры. Римляне считали, что он родом из Греции. На самом деле он настолько древний, что никто не знает, когда возник. Зато точно известно, что этот продукт считался хорошим источником энергии: есть свидетельства того, что его подавали спортсменам во время первых Олимпийских игр в 776 году до нашей эры.
Фиш энд чипс
Фиш энд чипс - традиционное британское блюдо. Рыба в кляре и кусочки картофеля часто подаются с разваренным горошком и солеными огурцами. Иногда даже говорят, что Британия выиграла войну на рыбе с картошкой. Означает ли это, что это блюдо принадлежит Великобритании? И да, и нет. Картофель фри - изобретение XVII-го века, впервые появившееся во Франции и Бельгии (точное место его рождения остается предметом споров). Что же касается жареных кусочков рыбы, они попали в Великобританию через еврейских беженцев, прибывающих из Испании и Португалии. Так что фиш энд чипс вполне интернациональное блюдо, на изобретение которого британцы никак не могут претендовать.
Паста
Есть ли еда, более тесно связанная со страной, чем макароны с Италией? Увы, даже здесь все неоднозначно, и итальянцы никак не могут претендовать на перенство в изобретении макарон. По мнению некоторых исследователей, макароны восходят к Китаю. Говорят, что Марко Поло ввел лапшу в Италию в XIII веке. Итальянцы были впечатлены и быстро переняли рецепт - так родилась знаменитая итальянская паста.
А вот историк кулинарии Джорджио Франкетти связывает макароны с греками. Они «впервые упомянули о существовании лаганона» в 1000 - 800 гг. до н. э. Это был «плоский лист макарон, нарезанный неровными полосками, - блюдо, которое позже переняли древние римляне». Сообщается, что лаганон или лаганае добавляли в супы.
А вот историк кулинарии Джорджио Франкетти связывает макароны с греками. Они «впервые упомянули о существовании лаганона» в 1000 - 800 гг. до н. э. Это был «плоский лист макарон, нарезанный неровными полосками, - блюдо, которое позже переняли древние римляне». Сообщается, что лаганон или лаганае добавляли в супы.
Датское печенье
Датские печенья знает весь мир - достаточно взглянуть на круглые металлические коробки на полках магазинов. Но достаточно ли они датские? Историки кулинарии утверждают, что не совсем. Своим рождением знаменитые датские печенья обязаны венским кондитерам. Все началось в 1850 году, когда датские пекари объявили забастовку. Ну, а поскольку страну никак нельзя было оставить без выпечки, в Данию завезли десятки пекарей-штрейкбрехеров из Вены. Эти австрийцы и начали печь масляные рассыпчатые печенья, которые очень полюбились датчанам, а затем и всему миру. Говорят, позднее датские пекари изменили рецепт, «увеличив количество жира и добавив дополнительные яйца, чтобы обеспечить соответствие стандартам датчан». Но этого, согласитесь, мало для того, чтобы претендовать на первенство.
Канадский бекон
Канадский бекон - это ветчина из спинных мышц свиньи, в отличие от бекона американского, который принято готовить из мяса на ребрышках с жирком. Словосочетание "канадский бекон" в Западном полушарии даже вошло в поговорки - однако историки кулинарии утверждают, что канадцы незаслуженно присвоили себе славу изобретателей постной ветчины, которая впервые появилась в Британии и Ирландии за пару столетий до повления европейцев в Канаде. Так что и здесь первенство оказалось лишь легендой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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