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Удивительные факты о происхождении знакомых продуктов

Удивительные факты о происхождении знакомых продуктов (8 фото)

Автор:
21 сентября 2021 08:30
Сообщество : Еда
Метки: блюда   еда   интересно   неожиданно   познавательно   продукты   происхождение   родина пищи   
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Как известно, канадский бекон делается в Канаде, а фиш энд чипс - рыба с жареной картошкой - один из специалитетов английской кухни. А моет, все не так? Мы редко задумываемся о происхождении любимых блюд, а между тем, оно таит в себе немало сюрпризов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: блюда   еда   интересно   неожиданно   познавательно   продукты   происхождение   родина пищи   
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Enotko Ytko 18 минут назад
ого ! оказывается существует Канадский бекон и американский сыр???!!!
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