Удивительные факты о происхождении знакомых продуктов

Киви ассоциируется с Новой Зеландией. Однако на самом деле он пришел к нам из Китая. Директор колледжа Мэри Изабель Фрейзер вернулась в свой дом в Даун-Андер с семенами киви после посещения Китая в 1904 году. С годами этот экзотический фрукт с освежающим вкусом прижился в Новой Зеландии.

Сначала киви называли «китайским крыжовником». Все изменилось, когда островная страна захотела экспортировать свою продукцию в Америку в 1950-х годах. Как пишет сайт New Zealand History: «Это был разгар холодной войны, и термин «китайский крыжовник» стал маркетинговым кошмаром для маркетинговой компании Turners and Growers ».

Компания Turners and Growers изобрела слово «киви» в 1959 году. Название было придумано Джеком Тернером. Когда красная угроза исчезла из названия, продажи сразу пошли вверх.