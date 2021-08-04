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Каким было меню у пассажиров "Титаника"?

Каким было меню у пассажиров "Титаника"? (22 фото)

Автор:
04 августа 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: блюда   еда   интересно   история   меню   познавательно   титаник   факты   
1581
22
"Титаник" не зря называли супер-кораблем. Он не только был техническим совершенством по меркам того времени - по крайней мере, так считали его создатели, - но и предлагал невиданный до той поры уровень роскоши на борту даже бедным пассажирам 3 класса. У каждого класса была своя столовая, где можно было получить завтрак, обед и ужин. Посмотрим, что предлагали им повара "Титаника".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: блюда   еда   интересно   история   меню   познавательно   титаник   факты   
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Василий Полчаса назад
Почему я питаюсь как пассажир третьего класса?
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Андрей Полчаса назад
Судя по тому, каким был итог этого круиза, пассажиров можно было вообще не кормить, особенно 3 класс.
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newegg Час назад
Сивовый пудинг - это интересно. Рецепт есть?
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