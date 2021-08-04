Каким было меню у пассажиров "Титаника"?

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"Титаник" не зря называли супер-кораблем. Он не только был техническим совершенством по меркам того времени - по крайней мере, так считали его создатели, - но и предлагал невиданный до той поры уровень роскоши на борту даже бедным пассажирам 3 класса. У каждого класса была своя столовая, где можно было получить завтрак, обед и ужин. Посмотрим, что предлагали им повара "Титаника".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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