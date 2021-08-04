Каким было меню у пассажиров "Титаника"?

"Титаник" не зря называли супер-кораблем. Он не только был техническим совершенством по меркам того времени - по крайней мере, так считали его создатели, - но и предлагал невиданный до той поры уровень роскоши на борту даже бедным пассажирам 3 класса. У каждого класса была своя столовая, где можно было получить завтрак, обед и ужин. Посмотрим, что предлагали им повара "Титаника".

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Блюда для пассажиров "Титаника" 1 класса 0 Источник:

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Креветки, томленые в горшочке 0 Источник:

Баранья корейка на гриле 0 Источник:

Норвежские анчоусы 0 Источник:

Картофель в мундире 0 Источник:

Пирог с телятиной и ветчиной 0 Источник:

Яболчные меренги 0 Источник:

Меню для пассажирова 2 класса 0 Источник:

Мамалыга с ячменными сконами 0 Источник:

Индейка в клюквенном соусе 0 Источник:

Вареный арахис 0 Источник:

Запеченный морской окунь 0 Источник:

Рагу из говяжьих почек, ветчины и бобов 0 Источник:

Сивовый пудинг 0 Источник:

Меню для пассажиров 3 класса 0

Ростбиф 0 Источник:

Копченая селедка 0 Источник:

Вареный картофель 0 Источник:

Рисовый суп 0 Источник:

Компот из инжира 0 Источник: