Истинное происхождение некоторых популярных блюд

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Вы удивитесь, узнав, откуда они родом на самом деле!
Достопримечательностями разных стран являются не только произведения искусства, известные картины, архитектурные объекты, но и блюда. Круассаны, например, являются настоящим символом французского завтрака в какой-нибудь парижской кофейне на фоне Эйфелевой башни, а при словах «паста» или «джелато» в голове всплывает Италия. Но что если мы скажем, что на самом деле эти блюда зародились совсем в других странах, как вам такое? Британская компания CDA в своём блоге раскрыла секреты происхождения некоторых продуктов, которые способны вас удивить!
Круассаны
Откуда, по нашему мнению, происходят круассаны: Франция.
Откуда на самом деле круассаны: Австрия.
Едите ли вы круассаны солёными или сладкими, вкуснейшее лакомство на основе слоёного теста, которое так глубоко укоренилось во французской культуре, было создано в Вене, Австрия. Духовным предком круассана можно считать рогалик. Многие историки считают, что угощение в форме полумесяца восходит к монастырским пекарням, и выпекалось оно как часть ритуалов в честь Пасхи, причём эта выпечка впервые упоминается в 12 веке.
Откуда на самом деле круассаны: Австрия.
Едите ли вы круассаны солёными или сладкими, вкуснейшее лакомство на основе слоёного теста, которое так глубоко укоренилось во французской культуре, было создано в Вене, Австрия. Духовным предком круассана можно считать рогалик. Многие историки считают, что угощение в форме полумесяца восходит к монастырским пекарням, и выпекалось оно как часть ритуалов в честь Пасхи, причём эта выпечка впервые упоминается в 12 веке.
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«Фиш-энд-чипс», рыба и картофель фри
Откуда, как нам кажется, рыба и картофель фри родом: Великобритания.
Откуда на самом деле рыба и картофель фри: Португалия.
Если есть что-то, чем славится британское побережье, так это рыба с жареным картофелем. Вам будет сложно найти приморский город, в котором нет хотя бы одного заведения, где их можно поробовать. Рыба с жареным картофелем стала настолько популярной в Великобритании, что во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль освободил это блюдо от нормирования. Удивительно, но на самом деле это блюдо не британское, а португальское
Говорят, что евреи-сефарды из Португалии привезли старинное андалузское блюдо под названием «пескадо фрито» в Великобританию в 1400-х годах, когда спасались от религиозных преследований. Белую рыбу обжаривали в тонком слое муки, готовой к Шаббату. А когда в 1800-х годах стал популярен картофель, он идеально дополнил блюдо.
Откуда на самом деле рыба и картофель фри: Португалия.
Если есть что-то, чем славится британское побережье, так это рыба с жареным картофелем. Вам будет сложно найти приморский город, в котором нет хотя бы одного заведения, где их можно поробовать. Рыба с жареным картофелем стала настолько популярной в Великобритании, что во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль освободил это блюдо от нормирования. Удивительно, но на самом деле это блюдо не британское, а португальское
Говорят, что евреи-сефарды из Португалии привезли старинное андалузское блюдо под названием «пескадо фрито» в Великобританию в 1400-х годах, когда спасались от религиозных преследований. Белую рыбу обжаривали в тонком слое муки, готовой к Шаббату. А когда в 1800-х годах стал популярен картофель, он идеально дополнил блюдо.
Мороженое
Откуда, по нашему мнению, мороженое родом: Италия.
Откуда на самом деле мороженое: Монголия
Итальянцы славятся по всему миру качеством своего мороженого и джелато, поэтому простительно думать, что они и изобрели это сладкое удовольствие, но это ошибка. На самом деле это достижение Монголии (по крайней мере, так гласит история).
Это было не совсем то мороженое, которое мы знаем и любим сегодня, и всё произошло совершенно случайно. Говорят, что монгольские всадники возили молоко буйволов или яков через пустыню Гоби. Они скакали, температура падала, и сбитое молоко застывало. По мере расширения монгольской империи в 1200-х годах, росла и популярность этого замороженого молока/сливок. Говорят, что в Италию эту идею принёс Марко Поло в конце 13 века.
Откуда на самом деле мороженое: Монголия
Итальянцы славятся по всему миру качеством своего мороженого и джелато, поэтому простительно думать, что они и изобрели это сладкое удовольствие, но это ошибка. На самом деле это достижение Монголии (по крайней мере, так гласит история).
Это было не совсем то мороженое, которое мы знаем и любим сегодня, и всё произошло совершенно случайно. Говорят, что монгольские всадники возили молоко буйволов или яков через пустыню Гоби. Они скакали, температура падала, и сбитое молоко застывало. По мере расширения монгольской империи в 1200-х годах, росла и популярность этого замороженого молока/сливок. Говорят, что в Италию эту идею принёс Марко Поло в конце 13 века.
Паста
Откуда, как нам кажется, паста родом: Италия.
Откуда на самом деле паста: Китай.
Прости, Италия, но и это блюдо пришло из другой страны. Говорят, что лапша набирала популярность в Италии примерно в 13 веке и, скорее всего, была привезена европейскими путешественниками. Они, вероятно, обнаружили яичную лапшу благодаря арабам-кочевникам, которые возили первые макаронные изделия на запад из Азии.
Что отличает итальянскую пасту от других видов лапши, так это использование твёрдых сортов пшеницы. Яичная лапша долгое время была основным продуктом китайской диеты, начиная с первого века до нашей эры. Но усовершенствование процесса изготовления и добавление твёрдых сортов пшеницы сделали пасту доступной и универсальной, обеспечили ей долгий срок хранения в сушёном виде, а также прекрасные вкусовые качества в сочетании с местными средиземноморскими продуктами, что прочно укоренило её как часть итальянской культуры.
Откуда на самом деле паста: Китай.
Прости, Италия, но и это блюдо пришло из другой страны. Говорят, что лапша набирала популярность в Италии примерно в 13 веке и, скорее всего, была привезена европейскими путешественниками. Они, вероятно, обнаружили яичную лапшу благодаря арабам-кочевникам, которые возили первые макаронные изделия на запад из Азии.
Что отличает итальянскую пасту от других видов лапши, так это использование твёрдых сортов пшеницы. Яичная лапша долгое время была основным продуктом китайской диеты, начиная с первого века до нашей эры. Но усовершенствование процесса изготовления и добавление твёрдых сортов пшеницы сделали пасту доступной и универсальной, обеспечили ей долгий срок хранения в сушёном виде, а также прекрасные вкусовые качества в сочетании с местными средиземноморскими продуктами, что прочно укоренило её как часть итальянской культуры.
Пончики
Откуда, по нашему мнению, пончики родом: США (Нью-Йорк).
Откуда на самом деле пончики: Греция
Dunkin ‘Donuts и Krispy Kreme — лишь пара крупных американских брендов, которые сделали себе мировое имя исключительно благодаря продаже этого десерта. Но пончики — не исконно американский продукт, как вы могли подумать. Раньше у них не было характерной формы кольца. Самая ранняя версия пончика в знакомом нам виде восходит к времени, когда голландские поселенцы привезли их из Европы в Нью-Йорк (или Новый Амстердам, как его тогда называли).
Но родина пончика находится в Греции. Лукумадес, как их называют, по сути, представляют собой небольшие шарики, покрытые медом и грецкими орехами. Они также считаются старейшим зарегистрированным десертом. Они вручались победителям Олимпийских игр как «медовые жетоны», начиная с самых первых в 776 году до нашей эры.
Откуда на самом деле пончики: Греция
Dunkin ‘Donuts и Krispy Kreme — лишь пара крупных американских брендов, которые сделали себе мировое имя исключительно благодаря продаже этого десерта. Но пончики — не исконно американский продукт, как вы могли подумать. Раньше у них не было характерной формы кольца. Самая ранняя версия пончика в знакомом нам виде восходит к времени, когда голландские поселенцы привезли их из Европы в Нью-Йорк (или Новый Амстердам, как его тогда называли).
Но родина пончика находится в Греции. Лукумадес, как их называют, по сути, представляют собой небольшие шарики, покрытые медом и грецкими орехами. Они также считаются старейшим зарегистрированным десертом. Они вручались победителям Олимпийских игр как «медовые жетоны», начиная с самых первых в 776 году до нашей эры.
Виндалу
Откуда, по нашему мнению, происходит виндалу: Индия.
Откуда на самом деле виндалу: Португалия.
Кажется, когда дело доходит до местной еды, Португалия не получает должного признания. Хотя многие блюда были привезены из Индии и адаптированы к другим кухням, виндалу — не один из них. Считается, что само его название на самом деле является искажённым произношением португальского блюда Carne de Vinha D’alhos — блюда из мяса, маринованного в винном уксусе и чесноке.
Это мясное блюдо было завезено в регион Гоа в Индии португальскими поселенцами в 15 веке, а в Португалии его ели многими веками раньше. Поскольку винный уксус в Индии не использовался, вместо него брались ингредиенты местного производства, такие как тамаринд, чёрный перец и кардамон. Возможно, добавление перца чили — это то, что Португальская империя унаследовала из Южной Америки.
Откуда на самом деле виндалу: Португалия.
Кажется, когда дело доходит до местной еды, Португалия не получает должного признания. Хотя многие блюда были привезены из Индии и адаптированы к другим кухням, виндалу — не один из них. Считается, что само его название на самом деле является искажённым произношением португальского блюда Carne de Vinha D’alhos — блюда из мяса, маринованного в винном уксусе и чесноке.
Это мясное блюдо было завезено в регион Гоа в Индии португальскими поселенцами в 15 веке, а в Португалии его ели многими веками раньше. Поскольку винный уксус в Индии не использовался, вместо него брались ингредиенты местного производства, такие как тамаринд, чёрный перец и кардамон. Возможно, добавление перца чили — это то, что Португальская империя унаследовала из Южной Америки.
Яйцо по-шотландски
Откуда, нам кажется, яйцо по-шотландски родом: Великобритания (Шотландия).
Откуда на самом деле яйцо по-шотландски: Индия.
Непонятно, как это блюдо попало под шотландский флаг, но у него есть секрет: оно вовсе не шотландское. Считается, что яйца, которые многие любят есть на пикниках, вдохновлены индийским блюдом наргиси кофта, которое упоминалось в Индии ещё в 500 г. до н.э. Наргиси кофта состоит из сваренного вкрутую яйца, обмазанного приправленным мясным фаршем, и всё это потом жарят. Вполне вероятно, что англичане столкнулись с наргиси кофта, путешествуя по Индии.
Лондонский универмаг Fortnum & Mason заявляет, что является создателем яйца по-шотландски в том виде, в каком мы его знаем сегодня, рекламируя его как закуску для путешественников в начале 18 века. Возможно, они не изобрели это блюдо, но, безусловно, популяризировали его.
Откуда на самом деле яйцо по-шотландски: Индия.
Непонятно, как это блюдо попало под шотландский флаг, но у него есть секрет: оно вовсе не шотландское. Считается, что яйца, которые многие любят есть на пикниках, вдохновлены индийским блюдом наргиси кофта, которое упоминалось в Индии ещё в 500 г. до н.э. Наргиси кофта состоит из сваренного вкрутую яйца, обмазанного приправленным мясным фаршем, и всё это потом жарят. Вполне вероятно, что англичане столкнулись с наргиси кофта, путешествуя по Индии.
Лондонский универмаг Fortnum & Mason заявляет, что является создателем яйца по-шотландски в том виде, в каком мы его знаем сегодня, рекламируя его как закуску для путешественников в начале 18 века. Возможно, они не изобрели это блюдо, но, безусловно, популяризировали его.
Шведские фрикадельки или шведские тефтели
Откуда, по нашему мнению, пришли шведские фрикадельки: Швеция.
Откуда на самом деле шведские фрикадельки: Турция.
Какой поход в IKEA без шведских фрикаделек? По названию кажется, что это блюдо скандинавское, но на самом деле оно пришло из Турции (по крайней мере его рецепт). Идея скатывать мясо в шарики, чтобы его было легче есть, не уникальна (Китай делал это веками), но шведы любили больше всего именно то, как делали это в Турции.
Говорят, что турецкий рецепт был принесен в Скандинавию в 18 веке королем Карлом XII. Турецкие фрикадельки, известные как «кюфта», готовятся из говядины и баранины с луком, яйцом, петрушкой, панировочными сухарями и солью. В наши дни шведские фрикадельки обычно готовят из свинины.
Откуда на самом деле шведские фрикадельки: Турция.
Какой поход в IKEA без шведских фрикаделек? По названию кажется, что это блюдо скандинавское, но на самом деле оно пришло из Турции (по крайней мере его рецепт). Идея скатывать мясо в шарики, чтобы его было легче есть, не уникальна (Китай делал это веками), но шведы любили больше всего именно то, как делали это в Турции.
Говорят, что турецкий рецепт был принесен в Скандинавию в 18 веке королем Карлом XII. Турецкие фрикадельки, известные как «кюфта», готовятся из говядины и баранины с луком, яйцом, петрушкой, панировочными сухарями и солью. В наши дни шведские фрикадельки обычно готовят из свинины.
Чуррос
Откуда, мы думаем, чуррос родом: Испания.
Откуда на самом деле чуррос: Китай.
Десерт чуррос — неотъемлемая часть испанской уличной кухни, но исконно это блюдо не испанское.
Это вариация одного из любимых блюд для китайского завтрака ютяо, которое на самом деле немного солёное, а не сладкое. Жареные во фритюре полоски теста были привезены в Испанию через Португалию в 17 веке. Для формирования теста использовалась насадка в форме звезды, и блюдо превратилось в известное сладкое лакомство чуррос.
Откуда на самом деле чуррос: Китай.
Десерт чуррос — неотъемлемая часть испанской уличной кухни, но исконно это блюдо не испанское.
Это вариация одного из любимых блюд для китайского завтрака ютяо, которое на самом деле немного солёное, а не сладкое. Жареные во фритюре полоски теста были привезены в Испанию через Португалию в 17 веке. Для формирования теста использовалась насадка в форме звезды, и блюдо превратилось в известное сладкое лакомство чуррос.
Курица тикка масала
Откуда, по нашему мнению, тикка масала родом: Бангладеш.
Откуда на самом деле тикка масала: Великобритания (Глазго)
Куриная тикка («тикка» значит «кусочек») определённо возникла на Индийском субконтиненте во времена империи Мунгал и стала популярной примерно в 1600-х годах, что хорошо задокументировано. Но тикка масала — это совсем другая история. Если тикка обычно представляет собой сухое блюдо из маринованного со специями мяса, которое готовится на углях, то тикка масала — блюдо сочное, насыщенное и сливочное. В 1970-х годах в Глазго работал индийский шеф-повар, и именно там он разработал блюдо, которое жители Запада стали считать индийско-бангладешским угощением.
Вот такая минутка истории для гурманов. Наверняка у вас уже потекли слюнки!
Откуда на самом деле тикка масала: Великобритания (Глазго)
Куриная тикка («тикка» значит «кусочек») определённо возникла на Индийском субконтиненте во времена империи Мунгал и стала популярной примерно в 1600-х годах, что хорошо задокументировано. Но тикка масала — это совсем другая история. Если тикка обычно представляет собой сухое блюдо из маринованного со специями мяса, которое готовится на углях, то тикка масала — блюдо сочное, насыщенное и сливочное. В 1970-х годах в Глазго работал индийский шеф-повар, и именно там он разработал блюдо, которое жители Запада стали считать индийско-бангладешским угощением.
Вот такая минутка истории для гурманов. Наверняка у вас уже потекли слюнки!
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