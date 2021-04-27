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Истинное происхождение некоторых популярных блюд

Истинное происхождение некоторых популярных блюд (11 фото)

Автор:
27 апреля 2021 09:00
Сообщество : Еда
Метки: блюда   еда   интересно   происхождение   факты   фото   
2060
11
Вы удивитесь, узнав, откуда они родом на самом деле!
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Метки: блюда   еда   интересно   происхождение   факты   фото   
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20  комментариев
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518
Шурман 2 часа назад
Про картофель фри полная бредятина , их называют Френч Фри но это заблуждение , картошку эту сделали в Бельгии .
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2k
Слава Кокаинум 4 минуты назад
Сама придумала сама обиделась
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30k
Aleksandr 18 минут назад
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650
figurist 36 минут назад
Хорошо, что наши сибирские пельмени с упоминанием о якобы китайском происхождении не разместили
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40k
Александр Час назад
Борщ )))
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3k
mkcbhk Александр 40 минут назад
Борщ не написали, потому что снова поднимется срачь=))
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1k
Sergiy Rambus mkcbhk Полчаса назад
Срачщ
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