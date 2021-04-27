Истинное происхождение некоторых популярных блюд

Откуда, как нам кажется, рыба и картофель фри родом: Великобритания.

Откуда на самом деле рыба и картофель фри: Португалия.



Если есть что-то, чем славится британское побережье, так это рыба с жареным картофелем. Вам будет сложно найти приморский город, в котором нет хотя бы одного заведения, где их можно поробовать. Рыба с жареным картофелем стала настолько популярной в Великобритании, что во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль освободил это блюдо от нормирования. Удивительно, но на самом деле это блюдо не британское, а португальское



Говорят, что евреи-сефарды из Португалии привезли старинное андалузское блюдо под названием «пескадо фрито» в Великобританию в 1400-х годах, когда спасались от религиозных преследований. Белую рыбу обжаривали в тонком слое муки, готовой к Шаббату. А когда в 1800-х годах стал популярен картофель, он идеально дополнил блюдо.