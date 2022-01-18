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Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 84

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 84 (39 фото + 7 видео)

Автор:
18 января 2022 22:01
Метки: Юмор   видео   картинки   
2301
39
7
Позитива на ночь глядючи.

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7  комментариев
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7k
Евгений 3 часа назад


Покупал бы пельмени, как все нормальные люди, сэкономил бы и купил машину.
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2k
EricDimon 9 часов назад
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3k
sedoisever 10 часов назад
С Пушкиным не канает. Нет такого слова "полуумный". "Полоумный" – есть.
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Кaleidoscope Автор поста 10 часов назад
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Кaleidoscope Автор поста 10 часов назад
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