Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 84

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Позитива на ночь глядючи.
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26.
27.
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45.
Ну и напоследок лирика...
46.
....года, года, но МУЗЫКА - Всегда!!!!
Авторский пост
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Покупал бы пельмени, как все нормальные люди, сэкономил бы и купил машину.
Реально? Это ещ5 большая тупость...
"дЕти на полУ... совпадает с "детИна..."
Ты в себе?
И в любом случае произношение "полоумный" отличается от "полуумный".