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Кадры с&nbsp;танцующим Томом Харди превратились в&nbsp;очень смешной мем

Кадры с танцующим Томом Харди превратились в очень смешной мем (13 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 10:27
Сообщество : Юмор
Метки: Том Харди   Юмор   видео   забавно   мем   прикол   фото   
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Мемом может стать всё что угодно — смешная фотография, картинка с подписями или просто отрывок из фильма.

Причём не важно, когда оригинал увидел свет, ведь даже покрывшийся пылью момент станет смешным с лёгкой руки пользователей соцсетей. Недавно люди разглядели потенциал в отрывке из фильма «Легенда» с Томом Харди, который вышел ещё в 2015 году. Теперь его используют, чтобы с юмором рассказать о ситуациях из жизни, литературы и даже истории.


Том Харди стал героем нового мема, который завирусился в соцсетях


Популярным стал отрывок из фильма «Легенда», где Том Харди сыграл сразу двух героев — братьев-близнецов Реджи и Рона. В фильме был момент, где оба брата оказались на вечеринке. Рон танцует с сигарой и бокалом в руках, а Реджи неодобрительно смотрит на это, сидя в кресле. Пользователям соцсетей настолько понравился этот момент, что из него сделали основу для мемов о непонимании и неодобрении.


Сначала мем стал популярен в ТикТоке, где сделали кучу его вариаций


Этот шаблон отлично подошёл для шуток про сложности учёбы


Неожиданный поворот


В мире «Гарри Поттера» тоже были свои несправделивости


ЗОТИ — защита от Тёмных искусств.


Мем с Томом Харди в мире «Евгения Онегина»


Историческая отсылка


Позже мем разросся так, что попал и в другие соцсети


Снова мир «Гарри Поттера»


Все мы меняемся

Источник:

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Метки: Том Харди   Юмор   видео   забавно   мем   прикол   фото   
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5  комментариев
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3k
Mimik 3 часа назад
ЧТО. ЗДЕСЬ. СМЕШНОГО.?
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Anton Chigurh 19 минут назад
ох уж этот Харди
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RBF RBF 51 минуту назад
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Антон Штопаный Час назад

Это про меня. Зашел тут в личный кабинет и офигел. Все мои расходы как на ладони.
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