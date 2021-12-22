Мемом может стать всё что угодно — смешная фотография, картинка с подписями или просто отрывок из фильма.
Причём не важно, когда оригинал увидел свет, ведь даже покрывшийся пылью момент станет смешным с лёгкой руки пользователей соцсетей. Недавно люди разглядели потенциал в отрывке из фильма «Легенда» с Томом Харди, который вышел ещё в 2015 году. Теперь его используют, чтобы с юмором рассказать о ситуациях из жизни, литературы и даже истории.
Том Харди стал героем нового мема, который завирусился в соцсетях
Популярным стал отрывок из фильма «Легенда», где Том Харди сыграл сразу двух героев — братьев-близнецов Реджи и Рона. В фильме был момент, где оба брата оказались на вечеринке. Рон танцует с сигарой и бокалом в руках, а Реджи неодобрительно смотрит на это, сидя в кресле. Пользователям соцсетей настолько понравился этот момент, что из него сделали основу для мемов о непонимании и неодобрении.
Сначала мем стал популярен в ТикТоке, где сделали кучу его вариаций
Этот шаблон отлично подошёл для шуток про сложности учёбы
Неожиданный поворот
В мире «Гарри Поттера» тоже были свои несправделивости
ЗОТИ — защита от Тёмных искусств.
Мем с Томом Харди в мире «Евгения Онегина»
Историческая отсылка
Позже мем разросся так, что попал и в другие соцсети
Снова мир «Гарри Поттера»
Все мы меняемся
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Это про меня. Зашел тут в личный кабинет и офигел. Все мои расходы как на ладони.