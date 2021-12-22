Популярным стал отрывок из фильма «Легенда», где Том Харди сыграл сразу двух героев — братьев-близнецов Реджи и Рона. В фильме был момент, где оба брата оказались на вечеринке. Рон танцует с сигарой и бокалом в руках, а Реджи неодобрительно смотрит на это, сидя в кресле. Пользователям соцсетей настолько понравился этот момент, что из него сделали основу для мемов о непонимании и неодобрении.





Сначала мем стал популярен в ТикТоке, где сделали кучу его вариаций