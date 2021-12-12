Новые приключения «Брата» в играх: народные творцы решили посостязаться в навыках монтажа

После того, как «Брат 2077» получил народную славу, пользователи YouTube активно принялись делать подобные ролики. Набралось их достаточно много, однако стоит обратить внимание на самые интересные.
Почему-то уже традиционно любимцем народных умельцев стал именно персонаж фильма «Брат».
На этот раз его поместили во вселенную Half-Life, где до этого прогуливался Владимир Путин. Причём сделали ролик в виде двух частей.
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Не исключено, что по итогу Данила Багров разгромит проклятую Цитадель из вселенной игры.
Как говорится, «у кого монтировка, тот и сильнее».
К слову, автор, поместивший президента в Сити-17, также отметился роликом.
На этот раз охотник на вампиров Блэйд отправился бороться с кровососами в третью часть «Ведьмака».
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Но почему-то чаще всего создатели подобных роликов помешают персонажей в ставший культовым Skyrim.
Там побывали и Владимир Путин, и корейский лидер Ким Чен Ын.
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Не обошли стороной и Евгения Панасенкова, который своей фирменной походкой прогуливается по мирам Скайрима.
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К слову, «маэстро» прогуливался и по другим мирам.
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А в достаточно жуткой Resident Evil Village, где наличествует замок прекрасной вампирши леди Димитреску побывал комичный Борат из одноименного скандального фильма.
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Очевидно, что успех пользователя, создавшего коллаборацию «Брата» и Cyberpunk 2077, побудил многих расчехлить свои программы для монтажа видео и побороться за славу.
Тем и лучше, ведь в здоровой конкуренции могут появиться действительно талантливые ролики, достойные общественного внимания. Нам же лишь остается оценить чужие труды по достоинству.
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