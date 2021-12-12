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Новые приключения «Брата» в играх: народные творцы решили посостязаться в навыках монтажа

Новые приключения «Брата» в играх: народные творцы решили посостязаться в навыках монтажа (6 фото + 9 видео)

Автор:
12 декабря 2021 00:07
Сообщество : Юмор
Метки: mashup   youtube   Юмор   видео   народное творчество   
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После того, как «Брат 2077» получил народную славу, пользователи YouTube активно принялись делать подобные ролики. Набралось их достаточно много, однако стоит обратить внимание на самые интересные.

Почему-то уже традиционно любимцем народных умельцев стал именно персонаж фильма «Брат».


На этот раз его поместили во вселенную Half-Life, где до этого прогуливался Владимир Путин. Причём сделали ролик в виде двух частей.


Не исключено, что по итогу Данила Багров разгромит проклятую Цитадель из вселенной игры.


Как говорится, «у кого монтировка, тот и сильнее».


К слову, автор, поместивший президента в Сити-17, также отметился роликом.


На этот раз охотник на вампиров Блэйд отправился бороться с кровососами в третью часть «Ведьмака».


 Но почему-то чаще всего создатели подобных роликов помешают персонажей в ставший культовым Skyrim.


Там побывали и Владимир Путин, и корейский лидер Ким Чен Ын.


Не обошли стороной и Евгения Панасенкова, который своей фирменной походкой прогуливается по мирам Скайрима.


К слову, «маэстро» прогуливался и по другим мирам.


А в достаточно жуткой Resident Evil Village, где наличествует замок прекрасной вампирши леди Димитреску побывал комичный Борат из одноименного скандального фильма.


Очевидно, что успех пользователя, создавшего коллаборацию «Брата» и Cyberpunk 2077, побудил многих расчехлить свои программы для монтажа видео и побороться за славу.


Тем и лучше, ведь в здоровой конкуренции могут появиться действительно талантливые ролики, достойные общественного внимания. Нам же лишь остается оценить чужие труды по достоинству.

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Метки: mashup   youtube   Юмор   видео   народное творчество   
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