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Мгновенное сожаление

Мгновенное сожаление (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 января 2022 10:14
Сообщество : Юмор
Метки: fail   Рукожоп   Юмор   видео   неудача   стеклянный стол   фото   
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Его первая ошибка была покупка стеклянного стола.


Интересно, что больше вызывает сожаления - разбитый стол или то, что это нужно как-то убрать.

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Метки: fail   Рукожоп   Юмор   видео   неудача   стеклянный стол   фото   
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7  комментариев
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11k
Majul Час назад
Школьная физика мне никогда не пригодится в жизни, зачем она мне...
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161
Nаnе First NameLаst Majul 54 минуты назад
В школьной физике учат что-то про стеклянные столы? В моём школярстве не учили всякие там точки напряжения и пр. Такое могли рассказать в ВУЗе на сопромате.
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1k
Сергей Полчаса назад
и "чисто случайно" это сняла камера...
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19k
Егор 38 минут назад
Ссылка coub.com
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30k
a.fey 46 минут назад
Мы как-то в офис стол из ДСП привезли. Тяжелый, как сволочь. И большой. Задняя дверь джипа не закрылась, была привязана веревочкой.
Несли вдвоем. Вытащили стол. В лифт он не влез. На третий этаж по лестнице, заносим в офис, заносим в комнату, где он должен стоять, и после слов "ставим здесь", стол рассыпается. Рассыпается в пыль. Мы стоим, растеряно смотрим то друг на друга, то на кучу опилок и щепок на полу, а в каждой руке у нас по кусочку ДСП. Слышим, кто-то плачет. Плакала девушка, которая придерживала дверь комнаты, пока мы заносили стол. Она сидела на полу и плакала. Пыталась нам что-то сказать, но ей мешал новый приступ рыданий. Когда к ней вернулся дар речи она сказала: "Как мне повезло, что я только-что сходила в туалет. Если б не сходила, точно бы сейчас от смеха описалась".
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8k
Ф Ив 2 часа назад
Похоже перекаленное было стекло.
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