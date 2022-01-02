Мгновенное сожаление

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Его первая ошибка была покупка стеклянного стола.
Интересно, что больше вызывает сожаления - разбитый стол или то, что это нужно как-то убрать.
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Несли вдвоем. Вытащили стол. В лифт он не влез. На третий этаж по лестнице, заносим в офис, заносим в комнату, где он должен стоять, и после слов "ставим здесь", стол рассыпается. Рассыпается в пыль. Мы стоим, растеряно смотрим то друг на друга, то на кучу опилок и щепок на полу, а в каждой руке у нас по кусочку ДСП. Слышим, кто-то плачет. Плакала девушка, которая придерживала дверь комнаты, пока мы заносили стол. Она сидела на полу и плакала. Пыталась нам что-то сказать, но ей мешал новый приступ рыданий. Когда к ней вернулся дар речи она сказала: "Как мне повезло, что я только-что сходила в туалет. Если б не сходила, точно бы сейчас от смеха описалась".
такие столы и рассыпаются на маленькие фракции чтоб не нанести больших травм в случае поломки.