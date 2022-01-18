В 1965 г. шесть подростков оказались одни на необитаемом острове. История про настоящих «робинзонов»

Остров Ата, 22°20′30″ ю. ш. 176°12′30″ з. д.

В реальности одиночки, попавшие на необитаемый остров, вынуждены бороться за жизнь буквально каждую минуту своего пребывания там. Интересно ещё то, что во всех робинзонадах главным героем выступает взрослый человек, мужчина, состоявшийся по жизни, здоровый и имеющий багаж знаний по выживанию. Но что будет, если ситуация сложится по-другому? Если «робинзонами» окажутся дети, мало подготовленные для выживания в диком месте? Самое удивительное, что такая ситуация не является чьей-либо фантазией или литературным вымыслом. Подобный случай, растянувшийся на 15 месяцев, произошёл в реальности. Шестеро мальчишек возрастом от 15 до 17 лет оказались одни на необитаемом острове и сумели выжить.



Произошло это на острове Ата, что входит в архипелаг Тонга, расположенный в Тихом океане. Сам остров является вулканическим. Площадь составляет 2,3 кв км. Он был открыт 19 января 1643 года голландским мореплавателем Абелем Тасманом. Однако из-за плохой погоды экспедиция Тасмана не смогла устроить стоянку на нём. На острове проживало племя аборигенов, которое в 1862-1864 гг. сильно пострадало от налётов перуанских работорговцев, угонявших людей в рабство для разработки гуано. Правитель Королевства Тонга Джордж Тупоу I решил эвакуировать всех оставшихся аборигенов на другие крупные острова. С этого момента Ата считается необитаемым.

Так было до июня 1965 года, пока шестеро мальчишек с острова Хаафева не решили сбежать из католической школы-интерната. Они проходили обучение в колледже Святого Андрея, который отличался суровыми нравами, повышенной строгостью и дисциплиной. Беглецы планировали захватить лодку и отправиться на архипелаг Фиджи, расположенный примерно в 805 километрах от Хаафева.