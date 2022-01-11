Фрэнк Хейс - единственный в мире покойник, победивший на скачках

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Спорт больших достижений несет с собой запредельные нагрузки на человеческий организм, которые не каждый может выдержать. Жокей из Бруклина стал одним из многих спортсменов, не переживших напряжение соревнований - и единственным, кому смерть не помешала стать чемпионом.
Фрэнк Хейс родился в 1901 году в Ирландии. В 1916 году, когда он был подростком, его семья эмигрировала в Соединенные Штаты. Они жили в Бруклине, и Хейс нашел работу конюхом у коневода Джеймса К.Л. Фрайлинга. Хейс убирал конюшни, тренировал лошадей и выполнял другую работу конюха, но втайне он сам хотел стать жокеем.
Хейс, наконец, получил свой шанс 4 июня 1923 года в Бельмонт-парке в Нью-Йорке: ему удалось убедить своего работодателя позволить ему выйти на старт на лошади по имени Сладкий поцелуй. Ни Хейс, ни лошадь никогда раньше не участвовали в официальных скачках, и победу им никто не предсказывал: ставки на них принимались 5: 1.
Несмотря на неблагоприятные для него шансы, Хейсу удалось быстро вывести лошадь на лидерскую позицию. Когда Хейс первым летел к финишу, зрители увидели, что он странно сгорбился на спине чистокровки, слабо дергая одной рукой за уздечку. Многие думали, что юноша рисуется. Сладкий поцелуй пересекла финишную черту победителем. Они проехали еще несколько метров и остановились. 22-летний всадник рванулся вперед, медленно соскользнул с бока своего скакуна и упал лицом на землю. «Аплодисменты с трибун на мгновение сменились смехом, потому что это выглядело так, как будто жокей неуклюже свалился с коня, — писала газета Buffalo Morning Express. - Но толпа быстро ощутила, что случилась трагедия, увидев, что фигура жокея в ярких разноцветных шелках безвольно лежит там, где он упал».
Дежуривший на скачках врач, доктор Джон А. Х. Вурхиз, поспешил к месту происшествия, полагая, что Хейс получил травму. Он пытался оказать первую помощь, но было уже поздно. Фрэнк Хейс был мертв.
Хейс, наконец, получил свой шанс 4 июня 1923 года в Бельмонт-парке в Нью-Йорке: ему удалось убедить своего работодателя позволить ему выйти на старт на лошади по имени Сладкий поцелуй. Ни Хейс, ни лошадь никогда раньше не участвовали в официальных скачках, и победу им никто не предсказывал: ставки на них принимались 5: 1.
Несмотря на неблагоприятные для него шансы, Хейсу удалось быстро вывести лошадь на лидерскую позицию. Когда Хейс первым летел к финишу, зрители увидели, что он странно сгорбился на спине чистокровки, слабо дергая одной рукой за уздечку. Многие думали, что юноша рисуется. Сладкий поцелуй пересекла финишную черту победителем. Они проехали еще несколько метров и остановились. 22-летний всадник рванулся вперед, медленно соскользнул с бока своего скакуна и упал лицом на землю. «Аплодисменты с трибун на мгновение сменились смехом, потому что это выглядело так, как будто жокей неуклюже свалился с коня, — писала газета Buffalo Morning Express. - Но толпа быстро ощутила, что случилась трагедия, увидев, что фигура жокея в ярких разноцветных шелках безвольно лежит там, где он упал».
Дежуривший на скачках врач, доктор Джон А. Х. Вурхиз, поспешил к месту происшествия, полагая, что Хейс получил травму. Он пытался оказать первую помощь, но было уже поздно. Фрэнк Хейс был мертв.
Хейс, по-видимому, умер от сердечного приступа, вызванного напряженными тренировками и диетой, которой он изнурял себя при подготовке к скачкам, в сочетании с волнением от участия в своей первой гонке. Сообщается, что Хейс пытался сбросить вес, чтобы максимально облегчить лошадь. Газета сообщила, что он за несколько дней похудел на 6 килограммов Утром перед гонкой он несколько часов бегал по дороге и отказывал себе в воде. Когда он забрался в седло, он был слаб и устал. При этом у Хейса с детства было слабое сердце, как свидетельствовала его мать Маргарет. Она была категорически против стремления сына стать жокеем, зная о его слабом здоровье.
Фрэнк Хейс был похоронен через три дня в полном костюме жокея в присутствии родных и шести его ближайших друзей. В его некрологе местная газета The Times Union написала: "Он умер жертвой своего почти фанатичного энтузиазма и поклонения верховой езде. По словам его матери, Фрэнк интересовался лошадьми с самого раннего детства, и его самой большой мечтой было стать жокеем, и он вышел на поле вопреки ее совету. Он работал тренером в течение трех лет, прежде чем мистер Фрейлинг согласился на его просьбу позволить ему участвовать в скачках". Звание победителя гонки решением судей было за ним сохранено.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А с другой - шёл к цели и достиг её. Правда, вряд ли он об этом узнал.