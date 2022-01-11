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Фрэнк Хейс - единственный в мире покойник, победивший на скачках

Фрэнк Хейс - единственный в мире покойник, победивший на скачках (4 фото)

Автор:
11 января 2022 18:02
Сообщество : Исторические факты
Метки: Победа   Фрэнк Хейс   а вот еще случай был   жокей   история   скачки   смерть на поле   факты   
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Спорт больших достижений несет с собой запредельные нагрузки на человеческий организм, которые не каждый может выдержать. Жокей из Бруклина стал одним из многих спортсменов, не переживших напряжение соревнований - и единственным, кому смерть не помешала стать чемпионом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Победа   Фрэнк Хейс   а вот еще случай был   жокей   история   скачки   смерть на поле   факты   
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Минчанин 52 минуты назад
Вот, с одной стороны: идиот же! Сам себя и заморил.
А с другой - шёл к цели и достиг её. Правда, вряд ли он об этом узнал.
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