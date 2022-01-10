"Мошонка трубочиста": болезнь викторианского Лондона

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В те времена работа трубочистом была опасной и грязной. И частенько использовался детский труд, потому что им было легче проникать в узкие дымоходы, чтобы их прочистить.
Классический образ трубочиста - это маленький мальчик, с ног до головы покрытый сажей. Но вообще, они обычно работали голышом, одежда могла зацепиться или же повредить трубу изнутри. И первый закон, который был направлен на улучшение их условий труда приняли в 1788 году. У Каждого взрослого трубочиста должно было быть не больше шести учеников и не моложе восьми лет.
Сейчас немыслимо представить, что еще несколько поколений назад в обществе было приемлемым и гуманным позволять восьмилетним детям заниматься довольно-таки опасным и тяжелым физическим трудом.
Целыми днями дети проводили в дымоходах, заполненных сажей, что было очень вредно для здоровья. Одно из таких состояний называлось "сажевые бородавки" - черные язвы, проявлявшиеся на мошонке и затем распространяющиеся на все тело.
Целыми днями дети проводили в дымоходах, заполненных сажей, что было очень вредно для здоровья. Одно из таких состояний называлось "сажевые бородавки" - черные язвы, проявлявшиеся на мошонке и затем распространяющиеся на все тело.
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Не было эффективного лечения и жертвам часто просто удаляли мошонку, а это приводило к инфекции и смерти. В те времена сажевые бородавки считали болезнью передающейся половым путем и, возможно, связанной с сифилисом. Но в 1775 году Персивал Потт установил, что состояние, которое было очень распространено среди трубочистов было разновидностью рака, который вызывало воздействие канцерогенной сажи.
Открытие было важным не только для самих трубочистов, но и для медицины. Это был первый случай, когда рак связали с внешним фактором, ведь до открытия, сделанного Поттом, рак считали системным заболеванием, вызываемым черной желчи.
И именно благодаря Потту стали продвигать улучшения условий труда и регулирование чистки труб. Но дети все равно продолжали трудиться на этом поприще еще целый век.
И именно благодаря Потту стали продвигать улучшения условий труда и регулирование чистки труб. Но дети все равно продолжали трудиться на этом поприще еще целый век.
Кстати, сегодня трубочисты еще работают и их достаточно много. Но они уже редко сами забираются в дымоход и нагота наверняка осталась в прошлом.
Сейчас трубочисты чаще называют себя дымоходами специалистами, они и чистят их, и строят, и перестанавливают дымоходные горшки, и ремонтируют камины.
Сейчас трубочисты чаще называют себя дымоходами специалистами, они и чистят их, и строят, и перестанавливают дымоходные горшки, и ремонтируют камины.
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Бред какой-то.
Это были благословенные времена чистого незамутненного капитализма. Был и детский труд, и рабочий день в 10-12 часов, а про оплачиваемый отпуск или бесплатное здравоохранение тогда и не слыхивали.
Между прочим, Россия возвращается в эти времена. Наследие СССР просрано, теперь будет, как в Британии 19го века.