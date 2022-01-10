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"Мошонка трубочиста": болезнь викторианского Лондона

"Мошонка трубочиста": болезнь викторианского Лондона (6 фото)

Автор:
10 января 2022 15:51
Сообщество : RealFishki
Метки: дети   интересное   история   медицина   работа   традиции   факты   
1337
6
В те времена работа трубочистом была опасной и грязной. И частенько использовался детский труд, потому что им было легче проникать в узкие дымоходы, чтобы их прочистить.
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Метки: дети   интересное   история   медицина   работа   традиции   факты   
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5  комментариев
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12k
Александр 40 минут назад
Как можно одеждой повредить трубу?
Бред какой-то.
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27k
Notan Blaine Минуту назад
"Сейчас немыслимо представить...", Дети из Африке, что добывают кобальт для экологически чистых батареек на электромобили Тесла с этим не согласятся.
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2k
Frank Borman 21 минуту назад
Сейчас немыслимо представить, что еще несколько поколений назад в обществе было приемлемым и гуманным позволять восьмилетним детям заниматься довольно-таки опасным и тяжелым физическим трудом.

Это были благословенные времена чистого незамутненного капитализма. Был и детский труд, и рабочий день в 10-12 часов, а про оплачиваемый отпуск или бесплатное здравоохранение тогда и не слыхивали.
Между прочим, Россия возвращается в эти времена. Наследие СССР просрано, теперь будет, как в Британии 19го века.
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79
Александр Поляков Полчаса назад
чем меньше английской гадины тем лучше.
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