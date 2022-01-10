"Мошонка трубочиста": болезнь викторианского Лондона

Классический образ трубочиста - это маленький мальчик, с ног до головы покрытый сажей. Но вообще, они обычно работали голышом, одежда могла зацепиться или же повредить трубу изнутри. И первый закон, который был направлен на улучшение их условий труда приняли в 1788 году. У Каждого взрослого трубочиста должно было быть не больше шести учеников и не моложе восьми лет.