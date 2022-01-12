От «полицейских гусей» до временной петли: интересные факты о нашем удивительном мире

Наш мир полон удивительных вещей. Казалось бы, сегодня человечеству известно уже многое, однако постоянно появляются какие-то новые факты. Поэтому познать всё, даже о самом простом, просто невозможно. Однако сегодня немного пополним наши знания.
Оказывается, что у диких животных есть прекрасный вкус на парфюм. Например, гепардам нравится аромат от Calvin Klein. Это выяснилось, когда фотографы решили привлечь пугливых кошек для съемок.
Часто, люди ошибочно думают, что спички появились раньше, чем зажигалка, вероятно из-за их примитивного вида. Вот только она появилась в 1823 году, раньше спичек на 4 года.
В рождественских и новогодних зарубежных фильмах не раз показывали Санту, летящего на санях с оленями. Но какого они пола? Только самцы сбрасывают к зиме свои рога. Так что сани бородатого волшебника тянут «сильные и независимые» самки.
Не будет далеко отходить от кинематографа, где также часто можно встретить огнедышащих драконов. Но может ли змея испускать огонь? Да, только в том случае, если она съест разлагающееся тело животного, а оно взорвется во время переваривания.
Тогда в желудке останется выработанный метан, для вспышки которого будет достаточно искры.
Среди птиц существует немало видов, способных высоко летать. Однако большинство из них запросто превосходят пчелы, способные подняться на высоту до 9 тыс. м.
Интеллект собак сравним с мышлением двухлетнего ребенка. Именно поэтому они могут запомнить до 250 жестов и слов.
А ещё, китайская полиция использует на службе гусей за их бдительность и способность громко шуметь. Да и «полицейские гуси» звучит довольно забавно.
Все мы хоть раз использовали лимонный сок или пили лимонады. Вот только лимонов в естественной среде не существует. Они появились благодаря скрещиванию апельсинов и цитронов. Так что перед тем как создать лимонад, люди создали лимоны.
Есть ли на планете место, где никогда не наблюдалась отрицательная температура? Есть. И как ни странно, это Мальта. На этом европейском островном государстве столбик термометра никогда не опускался ниже нуля.
Бриллианты, на самом деле, не являются ценными и редкими. Их цена выросла из-за добывающей алмазы международной компании De Beers, которая в какой-то момент ограничила поставки и подняла цены, создавая иллюзию дефицита. Но у людей нет выбора, приходится покупать что дают, играя по правилам рынка.
Мы часто встречаем памятники, посвященные каким-либо историческим личностям, сидящим на коне. Именно по лошадиным ногам можно узнать, как умер тот или иной человек. Если поднята лишь одна нога – то он погиб от полученных в сражении ранений. Если две, значит, погиб сразу в бою, а опущенные конечности знаменуют естественную смерть. Но бывают в этой закономерности и исключения, вроде Медного всадника.
Большинство людей хоть раз сталкивалось с такой проблемой, как временная «отключка». Это когда вам кажется, что вы максимально сконцентрированы, но в какой-то момент вдруг забываете, что делали минуту назад. Оказывается, что в подобном состоянии проходит примерно 13% нашей жизни, но у некоторых эта цифра может быть больше вдвое.
Клеопатра была царицей Египта, известного своими пирамидами. Удивительно, но годы её жизни по времени гораздо ближе к полёту человека в космос, нежели к строительству пирамид, появившихся в 2540 году до н.э. Сама же царица жила в 30-х годах до н. э.
А какие факты вызвали у вас наибольший интерес и стали открытием?
Источник:
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И, да, очень интересно, какой же именно аромат от Calvin Klein привлекает гепардов? Их десятки. А может и мой Диор Саваж пойдет? Очень хочется домашнего гепарда.