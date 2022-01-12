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От «полицейских гусей» до временной петли: интересные факты о нашем удивительном мире

От «полицейских гусей» до временной петли: интересные факты о нашем удивительном мире (15 фото)

Автор:
12 января 2022 02:49
Сообщество : Факты
Метки: животные   история   обо всем   удивительный мир   факты   
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Наш мир полон удивительных вещей. Казалось бы, сегодня человечеству известно уже многое, однако постоянно появляются какие-то новые факты. Поэтому познать всё, даже о самом простом, просто невозможно. Однако сегодня немного пополним наши знания.

Оказывается, что у диких животных есть прекрасный вкус на парфюм. Например, гепардам нравится аромат от Calvin Klein. Это выяснилось, когда фотографы решили привлечь пугливых кошек для съемок.

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Часто, люди ошибочно думают, что спички появились раньше, чем зажигалка, вероятно из-за их примитивного вида. Вот только она появилась в 1823 году, раньше спичек на 4 года.

В рождественских и новогодних зарубежных фильмах не раз показывали Санту, летящего на санях с оленями. Но какого они пола? Только самцы сбрасывают к зиме свои рога. Так что сани бородатого волшебника тянут «сильные и независимые» самки.

Не будет далеко отходить от кинематографа, где также часто можно встретить огнедышащих драконов. Но может ли змея испускать огонь? Да, только в том случае, если она съест разлагающееся тело животного, а оно взорвется во время переваривания.

Тогда в желудке останется выработанный метан, для вспышки которого будет достаточно искры.


Среди птиц существует немало видов, способных высоко летать. Однако большинство из них запросто превосходят пчелы, способные подняться на высоту до 9 тыс. м.

Интеллект собак сравним с мышлением двухлетнего ребенка. Именно поэтому они могут запомнить до 250 жестов и слов.

А ещё, китайская полиция использует на службе гусей за их бдительность и способность громко шуметь. Да и «полицейские гуси» звучит довольно забавно.

Все  мы хоть раз использовали лимонный сок или пили лимонады. Вот только лимонов в естественной среде не существует. Они появились благодаря скрещиванию апельсинов и цитронов. Так что перед тем как создать лимонад, люди создали лимоны.

Есть ли на планете место, где никогда не наблюдалась отрицательная температура? Есть. И как ни странно, это Мальта. На этом европейском островном государстве столбик термометра никогда не опускался ниже нуля.

Бриллианты, на самом деле, не являются ценными и редкими. Их цена выросла из-за добывающей алмазы международной компании De Beers, которая в какой-то момент ограничила поставки и подняла цены, создавая иллюзию дефицита. Но у людей нет выбора, приходится покупать что дают, играя по правилам рынка.

Мы часто встречаем памятники, посвященные каким-либо историческим личностям, сидящим на коне. Именно по лошадиным ногам можно узнать, как умер тот или иной человек. Если поднята лишь одна нога – то он погиб от полученных в сражении ранений. Если две, значит, погиб сразу в бою, а опущенные конечности знаменуют естественную смерть. Но бывают в этой закономерности и исключения, вроде Медного всадника.

Большинство людей хоть раз сталкивалось с такой проблемой, как временная «отключка». Это когда вам кажется, что вы максимально сконцентрированы, но в какой-то момент вдруг забываете, что делали минуту назад. Оказывается, что в подобном состоянии проходит примерно 13% нашей жизни, но у некоторых эта цифра может быть больше вдвое.

Клеопатра была царицей Египта, известного своими пирамидами. Удивительно, но годы её жизни по времени гораздо ближе к полёту человека в космос, нежели к строительству пирамид, появившихся в 2540 году до н.э.  Сама же царица жила в 30-х годах до н. э.

А какие факты вызвали у вас наибольший интерес и стали открытием?

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Метки: животные   история   обо всем   удивительный мир   факты   
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Кыся 15 минут назад
Пчелы могут улетать от улья на 3-4км. Интересно, как они без отдыха улетают на 9км? Причем вверх, и последние километры при температуре около -57 С и без кислорода?

И, да, очень интересно, какой же именно аромат от Calvin Klein привлекает гепардов? Их десятки. А может и мой Диор Саваж пойдет? Очень хочется домашнего гепарда.
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