От «полицейских гусей» до временной петли: интересные факты о нашем удивительном мире

Мы часто встречаем памятники, посвященные каким-либо историческим личностям, сидящим на коне. Именно по лошадиным ногам можно узнать, как умер тот или иной человек. Если поднята лишь одна нога – то он погиб от полученных в сражении ранений. Если две, значит, погиб сразу в бою, а опущенные конечности знаменуют естественную смерть. Но бывают в этой закономерности и исключения, вроде Медного всадника.