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Атлас Пернкопфа: нацистская книга по анатомии, которой до сих пор пользуются хирурги

Атлас Пернкопфа: нацистская книга по анатомии, которой до сих пор пользуются хирурги (11 фото)

Автор:
12 января 2022 15:53
Сообщество : RealFishki
Метки: Германия   история   медицина   нацизм   ученые   факты   хирургия   человек   
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Книга была создана в первой половине 20 века австрийским профессором анатомии Эдуардом Пернкопфом. Он жил и работал во времена нацистской Германии. Его атлас был создан на человеческом горе и страдании.
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Скандал

1966 год. Профессор медицины Эдзард Эрнст написал статью, где обвинил Пернкопфа в определенной роли в организации экспериментов на людях и, в частности, в использовании жертв для составления своего атласа.
Через год хирург из Колумбийского университета Ховард Исраэль нашел доказательства того, что на некоторых страницах книги изображены политические заключенные.
Комиссия, созданная в 1997 году, установила, что в период между 1938 и 1945 годами в университет к Пернкопфу было доставлено 1377 тел.

Источник:

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Метки: Германия   история   медицина   нацизм   ученые   факты   хирургия   человек   
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16  комментариев
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30k
Антон Час назад
Так же пользуются и результатами исследований Отряда 731. В Средневековье изучали тела после пыток и казни. В Викторианские времена воровали трупы с кладбищ. Вся медицина на это построена, куда деваться. Да, информация была добыта кровавыми методами, но если её можно использовать для спасения нынешних живых - разве это плохо?
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6k
Nikolay 15 минут назад
Тема скользкая, но мое мнение - если результат уже был достигнут, то им надо пользоваться. Наказать виновных, когда это возможно, но не отказываться от результата. Иначе можно дойти до полного идиотизма - снести Санкт-Петербург ("построен на костях"), засыпать Беломорканал (строили политзаключенные) и таких примеров тысячи
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26k
Григорий 15 минут назад
Анатомический атлас получили путем разрезания тел. Капитан Очевидность хотел это прокомментировать, но ощутил себя глупо.
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1k
Dorell 19 минут назад
Рисунки уже нарисованы. Было бы неэтично их уничтожить и начать рисовать все это заново. Если этот пернкопф был таким уж ярым нацистом и преступником, можно обезличить его труды и сделать их общественным достоянием.
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11k
K7OO Полчаса назад
Не специалист в этой области, но подозреваю, что ничего нового этот ученый-нацист не открыл, и каждый миллиметр человеческого тела был изучен задолго до него. Уж что-что, а кромсать трупы люди умели с незапамятных времен. Возможно, он как-то систематизировал существовавшие до него знания и придал им наглядности, но очень слабо верится, что его труды актуальны сегодня и кому-то реально помогают спасать человеческие жизни.
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2k
BornFree25 38 минут назад
Этика всегда тормозила науку.
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9k
Vacony Час назад
если не он лично убивал людей ради изучения - то никаких проблем не вижу. Иначе науку не продвинуть никак
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662
SHAGREEN Час назад
Глупо. Ну направили бы процент от продаж в какой-нибудь благотворительный фонд. Так можно половину всей науки похерить.
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122
Anatoliy Час назад
"Разрешить использовать атлас Пернкопфа для спасения человеческих жизней, при условии, что ее происхождение и история будут выложены в открытый доступ, чтобы таким образом почтить память всех тех, кто стали "материалом" для его создания."

Соломоново решение.
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9k
Uron 2 часа назад
обыватели не знают даже десятой части того на чём основана и из чего вышла современная медицина...
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