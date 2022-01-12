Атлас Пернкопфа: нацистская книга по анатомии, которой до сих пор пользуются хирурги

В том же 1941 году началась война с СССР. Пернкопф не пошел на фронт, продолжив работу над атласом и вскоре получил новую должность. В 1943 году он стал ректором Венского университета. Ну а через два дня после капитуляции Германии, в мае 1945 года ученый был лишен своего поста и в августе арестован американскими солдатами.

На протяжении трех лет Пернкопф находился в лагере для немецких военнопленных в Глазенбахе. В никаких преступлениях он так и не был обвинен, но на протяжении всего заключения рыл траншеи и разбирал здания. Это подорвало его здоровье. После освобождения анатом вернулся в Вену, чтобы начать работу по подготовке третьего тома своего атласа.