Атлас Пернкопфа: нацистская книга по анатомии, которой до сих пор пользуются хирурги

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Книга была создана в первой половине 20 века австрийским профессором анатомии Эдуардом Пернкопфом. Он жил и работал во времена нацистской Германии. Его атлас был создан на человеческом горе и страдании.
Многие считают "Топографическую анатомию человека" "выдающейся книгой огромной ценности" и "лучшим примером анатомического рисунка в мире". Книга не для слабонервных, в ней мышцы, кожа, нервы, кости изображены очень детально и четко, выглядят как реальные.
Создание
Пернкопф начал работу над книгой в 1933 году, когда работал в должности директора анатомического института при Венском университете. В том же году стал деканом медицинского факультета, не без помощи соратников по зарубежной национал-социалистической немецкой рабочей парии. На новой должности Пернкопф тут же провел идеологическую работу со своими подопечными: все преподаватели должны были поклясться в верности Адольфу Гитлеру. Те, кто отказались признать лидера австрийцев были уволены. 77% педагогического состава, включая трех нобелевских лауреатов, покинули кафедру. И, конечно же, с кафедры были изгнаны все евреи...
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Австриец был трудоголиком: он начинал работать с пяти утра и трудился по 18 часов день. Преподавание, административные дела и морг, в котором он давал указания художникам, чтобы те в мельчайших деталях зарисовывали все, что он извлекал. Он приказывал рисовать максимально детально, чтобы органы при печати выглядели как настоящие. И этого удалось добиться благодаря специальной обработке бумаги для акварели. Единственное, он просил более ярких цветов, чтобы читатель мог лучше распознавать "ключевые анатомические ориентиры".
1939 год. Третий рейх распорядился, чтобы тела большинства казненных в концлагерях перенаправляли в ближайшие анатомические отделы для исследований и учебных целей. Залы были переполнены настолько, что иногда казни приходилось откладывать.
Доктор Сабина Хильдебрандт (Гарвардская медицинская школа) утверждает, что по меньшей мере половина из восьмиста изображений в атласе - это части тела политических заключенных: евреев, цыган, диссидентов.
Доктор Сабина Хильдебрандт (Гарвардская медицинская школа) утверждает, что по меньшей мере половина из восьмиста изображений в атласе - это части тела политических заключенных: евреев, цыган, диссидентов.
В 1937 году вышел первый том атласа. Он состоял из двух частей: одна была посвящена анатомии в целом, а другая - верхним конечностям и грудной клетке. Через четыре года, в 1941 году вышел и второй том. Он также состоял из двух книг, в которых описывалась брюшная полость, тазовые конечности и сам таз.
В том же 1941 году началась война с СССР. Пернкопф не пошел на фронт, продолжив работу над атласом и вскоре получил новую должность. В 1943 году он стал ректором Венского университета. Ну а через два дня после капитуляции Германии, в мае 1945 года ученый был лишен своего поста и в августе арестован американскими солдатами.
На протяжении трех лет Пернкопф находился в лагере для немецких военнопленных в Глазенбахе. В никаких преступлениях он так и не был обвинен, но на протяжении всего заключения рыл траншеи и разбирал здания. Это подорвало его здоровье. После освобождения анатом вернулся в Вену, чтобы начать работу по подготовке третьего тома своего атласа.
На протяжении трех лет Пернкопф находился в лагере для немецких военнопленных в Глазенбахе. В никаких преступлениях он так и не был обвинен, но на протяжении всего заключения рыл траншеи и разбирал здания. Это подорвало его здоровье. После освобождения анатом вернулся в Вену, чтобы начать работу по подготовке третьего тома своего атласа.
Его кабинет был разрушен в ходе бомбардировок, ему просто негде было закончить свой труд. И тут случилось что-то невероятное: еврейский врач Ханс Хофф, которого в 1938 году Пернкопф выгнал с медицинского факультета, предоставил своему коллеге две комнатки с неврологическом институте. Он подключил к работе своих старых помощников и в 1952 году опубликовал очередной том атласа, который был посвящен голове и шее человека. Скорее всего материалами для атласа стали архивные данные.
Четвертый дом вышел через восемь лет, но его Пернкопф этого уже не увидел, так как умер в 1955 году.
В 60-е в Европе выпустили сокращенную версию атласа в двух томах. Издатели убрали пояснительный текст и нацистскую символику, размещенную на иллюстрациях. Книга была переведена на пять языков и высоко оценена как врачами, так и студентами-медиками. Никто из читателей тогда не знал жестокую историю создания атласа.
В 60-е в Европе выпустили сокращенную версию атласа в двух томах. Издатели убрали пояснительный текст и нацистскую символику, размещенную на иллюстрациях. Книга была переведена на пять языков и высоко оценена как врачами, так и студентами-медиками. Никто из читателей тогда не знал жестокую историю создания атласа.
Скандал
1966 год. Профессор медицины Эдзард Эрнст написал статью, где обвинил Пернкопфа в определенной роли в организации экспериментов на людях и, в частности, в использовании жертв для составления своего атласа.
Через год хирург из Колумбийского университета Ховард Исраэль нашел доказательства того, что на некоторых страницах книги изображены политические заключенные.
Комиссия, созданная в 1997 году, установила, что в период между 1938 и 1945 годами в университет к Пернкопфу было доставлено 1377 тел.
Через год хирург из Колумбийского университета Ховард Исраэль нашел доказательства того, что на некоторых страницах книги изображены политические заключенные.
Комиссия, созданная в 1997 году, установила, что в период между 1938 и 1945 годами в университет к Пернкопфу было доставлено 1377 тел.
И с тех пор в научных кругах обсуждается вопрос, нарушены ли нормы научной этики при создании атласа. Врачи до си пор не пришли к единому ответу.
После того, как вскрылись жуткие подробности, атлас больше не выпускался. Некоторые тома можно найти в интернете за круглую сумму. Королевский колледж хирургов заявляет, что в Великобритании труд Пернкопфа не используется в практике и просто находится в библиотеках "в исторических целях". Но исследование, которое провели среди британских нейрохирургов показало, что 59% докторов прекрасно знают об атласе Пернкопфа и 13% применяют его в работе. Им задали вопрос, стало ли морально тяжелее использовать книгу, после того, как узнали ее историю, отрицательно ответили 69%, утвердительно - 15%, а 16% затруднились ответить.
После того, как вскрылись жуткие подробности, атлас больше не выпускался. Некоторые тома можно найти в интернете за круглую сумму. Королевский колледж хирургов заявляет, что в Великобритании труд Пернкопфа не используется в практике и просто находится в библиотеках "в исторических целях". Но исследование, которое провели среди британских нейрохирургов показало, что 59% докторов прекрасно знают об атласе Пернкопфа и 13% применяют его в работе. Им задали вопрос, стало ли морально тяжелее использовать книгу, после того, как узнали ее историю, отрицательно ответили 69%, утвердительно - 15%, а 16% затруднились ответить.
Не только в Великобритании врачи используют атлас Пернкопфа во время учебной практики. Нейрохирург из Вашингтонского университета призналась, что в некоторых сложных операциях достает из шкафа книгу.
"Она помогает мне найти конкретный нерв при тех или иных операциях. Через наше тело проходит огромное их количество и без помощи отыскать нужный очень проблематично. Все пациенты, которых я оперирую, предупреждены о страшном происхождении книги".
"Она помогает мне найти конкретный нерв при тех или иных операциях. Через наше тело проходит огромное их количество и без помощи отыскать нужный очень проблематично. Все пациенты, которых я оперирую, предупреждены о страшном происхождении книги".
В 2018 году раввин Полак и медицинский историк и психиатр Майкл Гордин написали научный отчет об этичности использования атласа в Израиле. Правительство страны, согласно выводам отчета, разрешит использовать атлас Пернкопфа для спасения человеческих жизней, при условии, что ее происхождение и история будут выложены в открытый доступ, чтобы таким образом почтить память всех тех, кто стали "материалом" для его создания.
Предупреждение: любые антисемитские комментарии под этим постом будут удаляться. Просьба с уважением относиться к памяти всех тех, кто погиб или пострадал от рук нацистов.
Предупреждение: любые антисемитские комментарии под этим постом будут удаляться. Просьба с уважением относиться к памяти всех тех, кто погиб или пострадал от рук нацистов.
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Хотя с научной точки зрения, конечно, разницы вообще никакой.
Соломоново решение.
Все это особо не афишируется, ибо с морально-этической точки зрения всё это трудно оценить. Способ, которым получены научные данные, конечно ужасен. С другой стороны, сколько жизней благодаря им было спасено.