Конец Николы Теслы: последняя фотография изобретателя

Горничная немедленно вызвала врача и он поставил посмертный диагноз: сгусток крови заблокировал кровоток и это привело к сердечной недостаточности с летальным исходом.

Нельзя не отметить, что незадолго до смерти Тесла перешел на вегетарианскую диету: питался в основном овощами, фруктами, пару раз в год говядину и чаще рыбу. Еще в 20 лет изобретатель бросил курить и вообще планировал дожить до 150 лет. Но после того как в США ввели сухой закон, то сократил свои ожидания до 135 лет, обосновав это тем, что в его родной Югославии алкогольные напитки употребляли регулярно и плохо от этого никому не было.