Конец Николы Теслы: последняя фотография изобретателя

652
9
Один из величайших умов своей эпохи. Его влияние на то, каким стал этот мир огромно, но финал его жизни был бесславным и на грани бедности.
Никола Тесла последние девять лет своей жизни жил в номере №3327 отеля New Yorker. 8 января 1943 года его тело нашла горничная. Ренту и пенсию в 125 долларов оплачивала Westinghouse Сorporation, ведь именно благодаря изобретателю компания построила весьма прибыльный бизнес на его патентах.
На двери его номера два дня висела табличка "Не беспокоить" и ответственная горничная решила все-таки войти. На кровати лежало тело Теслы. За два года до смерти его здоровье было подорвано, гостей он принимал редко, а тех, кто приходил, не пускал к себе ближе чем на метр. Есть версия, что это было связано с обесессивно-компульсивным расстройством (ОКР), которое пришло к нему в конце жизни.
×
×
Горничная немедленно вызвала врача и он поставил посмертный диагноз: сгусток крови заблокировал кровоток и это привело к сердечной недостаточности с летальным исходом.
Нельзя не отметить, что незадолго до смерти Тесла перешел на вегетарианскую диету: питался в основном овощами, фруктами, пару раз в год говядину и чаще рыбу. Еще в 20 лет изобретатель бросил курить и вообще планировал дожить до 150 лет. Но после того как в США ввели сухой закон, то сократил свои ожидания до 135 лет, обосновав это тем, что в его родной Югославии алкогольные напитки употребляли регулярно и плохо от этого никому не было.
Нельзя не отметить, что незадолго до смерти Тесла перешел на вегетарианскую диету: питался в основном овощами, фруктами, пару раз в год говядину и чаще рыбу. Еще в 20 лет изобретатель бросил курить и вообще планировал дожить до 150 лет. Но после того как в США ввели сухой закон, то сократил свои ожидания до 135 лет, обосновав это тем, что в его родной Югославии алкогольные напитки употребляли регулярно и плохо от этого никому не было.
Тело почившего изобретателя переправили в похоронное бюро. По заказу давнего друга Теслы с него сделали посмертную маску и ее теперь можно увидеть в музее Теслы в Белграде.
После того, как стало известно о смерти ученого ФБР приказало Управлению иностранного имущества изъять документы из гостиничного номера, а уже через два дня они и все имущество Николы было опечатано и доставлено на склад.
После того, как стало известно о смерти ученого ФБР приказало Управлению иностранного имущества изъять документы из гостиничного номера, а уже через два дня они и все имущество Николы было опечатано и доставлено на склад.
Разбираться с этой добычей пришлось инженеру-электрику из Национального комитета оборонных исследований. Почему? Потому что как раз была середина Второй Мировой войны, а Тесла не раз говорил, что создал "лучи смерти", которые могли уничтожать армии по щелчку пальцев.
Впервые он упомянул о своем страшном изобретении в свой 78 день рождения в интервью для The New York Times. По его словам "луч смерти" был мощным настолько, чтобы разом уничтожить 10 тысяч самолетов на расстоянии 400 км или же испарить миллион военных.
Впервые он упомянул о своем страшном изобретении в свой 78 день рождения в интервью для The New York Times. По его словам "луч смерти" был мощным настолько, чтобы разом уничтожить 10 тысяч самолетов на расстоянии 400 км или же испарить миллион военных.
В 84 года Тесла хотел передать свои разработки американскому правительству для постройки "невидимой Китайской стены" вокруг страны, чтобы защититься от любых воздушных атак.
Проблема была в том, что Тесла к этому моменту уже серьезно подорвал свой авторитет. Сначала он безуспешно работал над проектом по беспроводной передаче электричества на большие расстояния. Потом продолжил работой над приемом сигналов от инопланетян и критикой теории относительности Эйнштейна. Понятно, что после этого его слова про "лучи смерти" не воспринимались всерьез. Сумасшедший старик-изобретатель...
Проблема была в том, что Тесла к этому моменту уже серьезно подорвал свой авторитет. Сначала он безуспешно работал над проектом по беспроводной передаче электричества на большие расстояния. Потом продолжил работой над приемом сигналов от инопланетян и критикой теории относительности Эйнштейна. Понятно, что после этого его слова про "лучи смерти" не воспринимались всерьез. Сумасшедший старик-изобретатель...
Так вот. Электрик-инженер Джон Трамп (ну да, он дядя экс-президента США) должен был изучить документы Теслы, чтобы понять, есть ли в них хоть какой-то смысл. И вывод Джона был малоутешительным для Теслы. Данные на бумагах носили философский, теоретический и рекламный характер. В документах не было работающих и обоснованных принципов или же методов достижения результатов, заявленных Теслой. Кстати, недавно появилась информация, что документ ученого изъяли еще и из-за недоверия к его племяннику Севе Косановичу, власти боялись, что он передаст их врагам Америки. Но после долгих судебных тяжб наследник получил почти все принадлежащие его дяде вещи и документы.
10 января мэр Нью-Йорка Фьорелло Ла Гуардия прочитал на местно радио панегирик Тесле, а через два дня в Кафедральном соборе Иоанна Богослова состоялась траурная месса. Гроб был перевезен на кладбище и позже кремирован.
Через полгода Верховный суд США признал за Теслой первенство в изобретении радио, а еще через три месяца на воду спустили корабль, названный в его честь.
Прах изобретателя упокоился в Белграде, где в музее Теслы, среди экспонатов, находится золотой шар с его останками внутри.
Через полгода Верховный суд США признал за Теслой первенство в изобретении радио, а еще через три месяца на воду спустили корабль, названный в его честь.
Прах изобретателя упокоился в Белграде, где в музее Теслы, среди экспонатов, находится золотой шар с его останками внутри.
Источник:
Еще крутые истории!
- Не верь глазам своим: волонтеры из Красноярска устроили фотосессию бродягам с улицы
- Кот за 9,5 миллиона рублей, а пес-космонавт за 500 тысяч рублей: туляк продает "знаменитых" дворняжек
19
Понравилось19
Новости партнёров
Клетку Фарадея?