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Конец Николы Теслы: последняя фотография изобретателя

Конец Николы Теслы: последняя фотография изобретателя (9 фото)

Автор:
11 января 2022 16:37
Сообщество : RealFishki
Метки: Tesla   интересное   история   наука   факты   фото   
652
9
Один из величайших умов своей эпохи. Его влияние на то, каким стал этот мир огромно, но финал его жизни был бесславным и на грани бедности.
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Метки: Tesla   интересное   история   наука   факты   фото   
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Roman Полчаса назад
Чего такого он изобрёл, что со страниц фишек не сходит?
Клетку Фарадея?
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Mixan 19 минут назад
С интересом прочитал .. Не знал ! Спасибо автор ..Вот до чего веганство доводит
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