25 тупиц, которые играют в жизнь на высокой сложности

Чтобы считаться умным, не обязательно отправлять человека на Марс или останавливать глобальное потепление. Иногда достаточно просто не облизывать сиденье унитаза и не курить рядом с пропановыми баллонами... Увы, люди из этой подборки не справились даже с этими простыми задачами.