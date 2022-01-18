25 тупиц, которые играют в жизнь на высокой сложности

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Чтобы считаться умным, не обязательно отправлять человека на Марс или останавливать глобальное потепление. Иногда достаточно просто не облизывать сиденье унитаза и не курить рядом с пропановыми баллонами... Увы, люди из этой подборки не справились даже с этими простыми задачами.
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5. "Этот идиот ехал со скоростью 130 км/ч с собакой в ничем не закрытом кузове пикапа. Я позвонил в дорожный патруль. Она была напугана до смерти. Я боялся, что увижу, как собаку размажет по шоссе"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну нет...ну как...как можно быть тупнем то, а...ДЕРЕВЯННУЮ??
Хотя...тут куча тупней в общем-то)) одним больше, одним меньше)