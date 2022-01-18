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25 тупиц, которые играют в жизнь на высокой сложности

25 тупиц, которые играют в жизнь на высокой сложности (26 фото)

Автор:
18 января 2022 19:04
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   глупость   глупые люди   смешные фото   ума палата   человеческая глупость   
942
26

Чтобы считаться умным, не обязательно отправлять человека на Марс или останавливать глобальное потепление. Иногда достаточно просто не облизывать сиденье унитаза и не курить рядом с пропановыми баллонами... Увы, люди из этой подборки не справились даже с этими простыми задачами.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   глупость   глупые люди   смешные фото   ума палата   человеческая глупость   
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9  комментариев
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3k
sedoisever 59 минут назад
Там не разделочная доска деревянная, а мозги у автора.
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617
Kaoma777 50 минут назад
Насчёт третьего - это не тупость и не жадность, а просто удобство. Зачем таскать корзинку в руках, если её можно везти? Женщина-то явно немолодая.
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5k
KonstantinLeirov 59 минут назад
11. "Брат подставил под пиццу деревянную разделочную доску, чтобы на нее все стекало"

Ну нет...ну как...как можно быть тупнем то, а...ДЕРЕВЯННУЮ??

Хотя...тут куча тупней в общем-то)) одним больше, одним меньше)
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17k
homerchik Час назад
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