35 человек, которые не справились с простейшими заданиями

Автор:
22 апреля 2021 18:11
Никто не ждал от них звезд с неба, но эти ребята все равно умудрились облажаться. Очередная подборка постов из сообщества "У тебя была всего одна задача", где 444 тысячи пользователей регулярно делятся неудачами настолько глупыми и смешными, что даже злиться не получается.
1. Меня ты... выйдешь... за...
2. Торт для Эдварда Сноудена, видимо
3. Когда тебе просто уже тупо плевать
4. Вот и кто ему теперь поверит?
5. У этого конуса была всего одна задача... и теперь он будет выполнять ее вечно
6. Лиса сильно изменилась за лето
7. Флаг страны по версии ВВС Франции
8. "Мама нашла целую картофелину в упаковке замороженной картошки-фри"
9. "Употребить до понедельника" "Какого б*** именно??"
11. От себя? На себя? Наклейка Шредингера!
12. Что-то не так с этой вилкой
13. 100% австралийские бананы
15. Ну а куда еще поставить средства для облегчения боли в спине?
17. "Когда будет следующая пятница 13-е?" "Во вторник"
20. Пропущенная строчка, видимо: "Прекратите называть меня "мадам"
21. Смотрите в кинотеатрах: "У ушей есть глаза"
22. А что, так сейчас не носят?
23. "Мам, давай возьмем бесплатный ковид" "Бесплатный ковид есть у нас дома"
24. Вам Колу со льдом или без?
25. Просто принял свою истинную форму
27. Выберу такую работу, чтобы никто никогда не узнал, что у меня дислексия
29. Это к какому такому зубному ходит автор?
30. А ты вообще старался?
32. "У нас в школе обновили лестницу"
33. "Кто-то уже год залепляет отверстие для трубочки ценником. Зло в чистом виде"
34. Практично, ничего не скажешь
35. Ну и как же в такой подборке и без этого парня?
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— переведено специально для fishki.net
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