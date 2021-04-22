35 человек, которые не справились с простейшими заданиями

Никто не ждал от них звезд с неба, но эти ребята все равно умудрились облажаться. Очередная подборка постов из сообщества "У тебя была всего одна задача", где 444 тысячи пользователей регулярно делятся неудачами настолько глупыми и смешными, что даже злиться не получается.