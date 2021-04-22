FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
Сообщество Юмор 12142 поста • 2626 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
35 человек, которые не справились с простейшими заданиями

35 человек, которые не справились с простейшими заданиями (36 фото)

Автор:
22 апреля 2021 18:11
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Юмор   глупость   и так сойдет   смешные фото   фейлы   
1270
36

Никто не ждал от них звезд с неба, но эти ребята все равно умудрились облажаться. Очередная подборка постов из сообщества "У тебя была всего одна задача", где 444 тысячи пользователей регулярно делятся неудачами настолько глупыми и смешными, что даже злиться не получается.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Reddit   Юмор   глупость   и так сойдет   смешные фото   фейлы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Kucher 54 минуты назад
В 2017 на соревнованиях в США немецким теннисистам поставили гимн Германии. Кажется, что хорошо. Немецкие спортсмены - немецкий гимн. Вот только организаторы соревнований не стали заморачиваться и воткнули первое, что нагуглили "Deutschland, Deutschland über alles" - гимн НАЦИСТСКОЙ Германии, времён Третьего Рейха. Тоже можно посчитать за пример рукожопости и пофигизма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Свирепый Бамбр 58 минут назад
"5. У этого конуса была всего одна задача... и теперь он будет выполнять ее вечно"
А вот нихера не вечно! Но если еще внутрь залить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Навредил - заплати: ответственность, которую они заслужили Навредил - заплати: ответственность, которую они заслужили 40 человек, которые не справились с простейшими заданиями 40 человек, которые не справились с простейшими заданиями 32 примера до смешного неудачного дизайна 32 примера до смешного неудачного дизайна Вы думали, что это у вас неудачный день? О как вы ошибались! Вы думали, что это у вас неудачный день? О как вы ошибались! Ожидание и реальность: праздничные торты своими руками Ожидание и реальность: праздничные торты своими руками 159 часть строительных маразмов из серии "и так сойдёт" 159 часть строительных маразмов из серии "и так сойдёт"
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

260691



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Что это еще за чурбачки?": мужчина удивился внутренней конструкции порога УАЗа
3
214
"Что это еще за чурбачки?": мужчина удивился внутренней конструкции порога УАЗа
Батарейка из розетки: хитрость из СССР
4
173
Батарейка из розетки: хитрость из СССР
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Самые странные вещи, которые люди отправляли в космос
0
3
Самые странные вещи, которые люди отправляли в космос
Идеально для зомби-апокалипсиса: канадский броневик Gurkha за 30 миллионов
0
33
Идеально для зомби-апокалипсиса: канадский броневик Gurkha за 30 миллионов
"Коронованные" микробы - что о них известно и как давно они появились
"Коронованные" микробы - что о них известно и как давно они появились
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#прикол#сша#животные#навальный#города#природа#автомобили
#Юмор#отдых#аварии#Россия#автомир#СССР#в мире#кино#полиция#картинки
#интересно#красота#люди#дтп#подборка#авто аварии#интересное#новости#путешествие#криминал

На что жалуетесь?

Вернуться