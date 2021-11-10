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40 фото и видео, которые можно было сделать только в России

40 фото и видео, которые можно было сделать только в России (36 фото + 5 видео)

Автор:
10 ноября 2021 19:41
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   жизнь в России   местный колорит   подборка   смешные фото   
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Твиттер-аккаунт "Россия без контекста" посвящен смешным, безумным, а местами и трогательным фотографиям и видео, которые отражают самую суть "российской действительности". В общем, все то, что может удивить иностранца, а для нас — просто типичный пейзаж за окном.

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Метки: Россия   Юмор   жизнь в России   местный колорит   подборка   смешные фото   
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10  комментариев
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18k
Егор 5 часов назад
Спасибо, было очень вкусно.
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7k
Миха 2 часа назад
Спасибо, прекрасная подборка)))
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12k
ss 2 часа назад
Так вот ты какой, Бетмен

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2k
Carex 2 часа назад
1,14 -явный фотошоп.
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1k
Ольга 2 часа назад
Лед-то с машины он собьет. А как выезжать будет? Колеса наполовину во льду.
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30k
ACU900 4 часа назад
Напомнило:)
Ссылка www.youtube.com
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30k
ACU900 4 часа назад
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2k
sedoisever 4 часа назад
Подбешивает уже это: "Только в России"...
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