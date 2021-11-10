40 фото и видео, которые можно было сделать только в России

Артек: как зарождалась главная детская здравница, и что она представляет сейчас

Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с самого начала

30 убойных фото, на которых задний фон в разы интереснее, чем передний

Обычный день в России: 17 колоритных фотографий

30 нелепых фото, которые вызывают много вопросов и кучу догадок

20 случаев, когда ожидания "слегка" не совпали с реальностью