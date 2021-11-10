40 фото и видео, которые можно было сделать только в России

Твиттер-аккаунт "Россия без контекста" посвящен смешным, безумным, а местами и трогательным фотографиям и видео, которые отражают самую суть "российской действительности". В общем, все то, что может удивить иностранца, а для нас — просто типичный пейзаж за окном.
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