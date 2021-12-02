10+ странных вещиц, с которыми столкнулись пользователи сети

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Если вы думаете, что видели в этой жизни всё - вы наверняка лукавите. Спорим, вы никогда не встречали сырную клавиатуру и кеды в виде гамбургера? Посмотрим на несколько весьма странных вещиц и находок людей, которыми они поделились в сети.
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"Увидел этот камень во дворе своих друзей. Они сказали, что это осталось от предыдущих хозяев дома.."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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