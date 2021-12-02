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10+ странных вещиц, с которыми столкнулись пользователи сети

10+ странных вещиц, с которыми столкнулись пользователи сети (17 фото)

Автор:
02 декабря 2021 17:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   дизайнеры   идеи   креатив   смешно   смешные фото   странные вещи   
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Если вы думаете, что видели в этой жизни всё - вы наверняка лукавите. Спорим, вы никогда не встречали сырную клавиатуру и кеды в виде гамбургера? Посмотрим на несколько весьма странных вещиц и находок людей, которыми они поделились в сети.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дизайн   дизайнеры   идеи   креатив   смешно   смешные фото   странные вещи   
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Шлагбаумэн 46 минут назад
По моему, экскаватор немного иначе выглядит
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mercure

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