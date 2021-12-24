35 уморительных фото, которыми поделились родители в соцсетях

Быть родителем — тяжкий труд, особенно во время пандемии. К счастью, и вознаграждение за него соответствующее! Ничто так не заряжает позитивом, как детский смех, улыбки и забавные выходки, которые малыши просто обожают. Вот лучшие примеры того, как дети радовали своих родителей и заодно весь интернет в 2021 году.
1. "Сын спросил, можно ли ему сделать себе хот-дог. Я разрешил. Услышал, как они с сестрой смеются на кухне, зашел и увидел это"
2. "Мне пришлось прервать презентацию по Zoom, потому что моя 9-летняя дочь сказала, что по полу ванной бежит вода"
10. "Спросил сестру, нравится ли моему племяннику на свадьбе. Вот фото, которое она прислала в ответ"
15. "На дорогах только стало безопаснее, а мой сын пытается спровоцировать аварии прямо перед домом"
18. "Я думал, что надел на сына носки. Оказалось, это были перчатки. Вот, что мне прислала теща"
20. "Моя дочь думает, что рисунок на корешках книг про Шерлока Холмса похож на коалу с сережками в ушах, играющую на маракасах"
21. "Кря-кря. Подарок от моей 7-летней дочки, которая считает это безумно смешным и хочет поделиться со всеми вами"
25. "Дочка только что высунулась из-за угла в лавандовой маске для лица и напугала меня до полусмерти"
26. "Потерял стопу в результате аварии на мотоцикле. Вот наклейка, которой мой сын решил украсить бандаж"
27. "Дети унаследовали мои старые игрушки, но играть с "куклами" хочет только дочка. Этот парень теперь наслаждается семейной жизнью".
29. "Дочка сказала, что хочет быть трансформером на Хэллоуин (англ. transformer - трансформатор)"
30. "Сын в первый раз с начала пандемии оказался в магазине игрушек. Разгулялся так, как будто это была туалетная бумага"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Достали засирать язык каким-то г.
Пошла я отсюда...
Ах, да, сайт поди пендосский а мы тут на нем гости?