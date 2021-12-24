35 уморительных фото, которыми поделились родители в соцсетях

Быть родителем — тяжкий труд, особенно во время пандемии. К счастью, и вознаграждение за него соответствующее! Ничто так не заряжает позитивом, как детский смех, улыбки и забавные выходки, которые малыши просто обожают. Вот лучшие примеры того, как дети радовали своих родителей и заодно весь интернет в 2021 году.