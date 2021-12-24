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35 уморительных фото, которыми поделились родители в соцсетях

35 уморительных фото, которыми поделились родители в соцсетях (36 фото)

Автор:
24 декабря 2021 18:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   забавные дети   родители и дети   смешные фото   фотографии из соцсетей   
1229
36

Быть родителем — тяжкий труд, особенно во время пандемии. К счастью, и вознаграждение за него соответствующее! Ничто так не заряжает позитивом, как детский смех, улыбки и забавные выходки, которые малыши просто обожают. Вот лучшие примеры того, как дети радовали своих родителей и заодно весь интернет в 2021 году.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дети   забавные дети   родители и дети   смешные фото   фотографии из соцсетей   
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11  комментариев
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505
moishab 2 часа назад
Мне кажется, или пиндосы 90% дебилы?
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315
Тварь 38 минут назад
Папу захватили Далеки и заставляют сделать им броню. )))))
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3k
Нечаинка 50 минут назад
"Отрикроллить"
Достали засирать язык каким-то г.
Пошла я отсюда...
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4k
Allmaster Час назад
вот нахрена нам пиндосские приколы, у нас своих завались, а нам тут непонятно что всовывают.
Ах, да, сайт поди пендосский а мы тут на нем гости?
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1k
Тамара Коршунова Час назад
ребята.А что,на Руси дети перевелись? И в чем прикол с хот-догом. Кто бы мне объяснил?
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5k
Sanar Час назад
Бред.
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0
vasisualii 2 часа назад
Вода бежит
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21k
Дмитрий 2 часа назад
Что за пиндостановский пост!!! Дичь, особенно надписи...
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143
!ГЕНнадий 2 часа назад
Открой Каменты к каждому посту - будет веселее! (не твой пост, но хотя-бы коменты)...
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