25 людей, которые вывели лень на новый уровень

Всех нас иногда может одолевать лень, что приводит к прокрастинации, а в некоторых случаях - и к гениальным идеям. Герои этой подборки вывели лень на новый уровень - а заодно и повеселили интернет.

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Когда ты слишком ленив, чтобы выбросить старые телевизоры 0 Источник:

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"У меня сломался бритвенный станок.. Так лень покупать новый" 0 Источник:

Л - лень 0 Источник:

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Мини-сад в душе для людей, которым лень поливать растения 0 Источник:

"Попросила сына поставить бутылочки в ванной. Он воспринял это ну слишком буквально" 0 Источник:

Это же гениально 0 Источник:

Когда лень стоять на концерте 0 Источник:

Пищевая пленка - чтобы не мыть тарелку 0 Источник:

"Мы с сыном играли, пряча игрушку в разных местах. Он выбрал такое "ленивое" место, но искала я долго!" 0 Источник:

Уровень лени и гениальности: студент 0 Источник:

Когда было лень двигать горшок во время покраски 0 Источник:

Придумка ленивого отца 0 Источник:

Еще одно ленивое изобретение 0 Источник:

"Моим друзьям просто лень упаковывать подарки. Пакет из супермаркета - и так сойдёт" 0 Источник:

"Мне так лень убирать декорации к Хэллоуину, что я решил украсить их по-новогоднему" 0 Источник:

Вот такой подсвечник 0 Источник:

"Моя подруга переосмыслила лень: она соорудила стол над своей кроватью, чтобы ей не приходилось вставать" 0 Источник:

Лень - это попытки выключить свет дротиками 0 Источник:

"Убрали старый стол и кухню, под которой никто не убирался 100 лет. Оставили там робота-пылесоса, и теперь он работает там вместо нас" 0 Источник:

Здесь живут слишком ленивые люди 0 Источник:

Ленивый почтальон, который заезжает на газон жителей 0 Источник:

"Да кто на это смотрит, действительно?" 0 Источник:

А так лучше не делать 0 Источник: