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25 людей, которые вывели лень на новый уровень

25 людей, которые вывели лень на новый уровень (26 фото)

Автор:
23 декабря 2021 08:31
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   ленивые люди   лень   подборка   смешно   смешные фото   фото   
953
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Всех нас иногда может одолевать лень, что приводит к прокрастинации, а в некоторых случаях - и к гениальным идеям. Герои этой подборки вывели лень на новый уровень - а заодно и повеселили интернет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Юмор   ленивые люди   лень   подборка   смешно   смешные фото   фото   
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Похабыч Час назад
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Барон Мюнхгаузен. 5 минут назад
В большинстве случаев не лень, а маразм.
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Евгений Час назад
Хорошая отмазка, когда мама спрашивает: "Зачем тебе качели над кроватью?".

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mercure

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