25 людей, которые вывели лень на новый уровень

953
26
Всех нас иногда может одолевать лень, что приводит к прокрастинации, а в некоторых случаях - и к гениальным идеям. Герои этой подборки вывели лень на новый уровень - а заодно и повеселили интернет.
×
×
"Мы с сыном играли, пряча игрушку в разных местах. Он выбрал такое "ленивое" место, но искала я долго!"
"Моя подруга переосмыслила лень: она соорудила стол над своей кроватью, чтобы ей не приходилось вставать"
"Убрали старый стол и кухню, под которой никто не убирался 100 лет. Оставили там робота-пылесоса, и теперь он работает там вместо нас"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с самого начала
- "Я сделал": 20+ эпичных фейлов, с которыми люди столкнулись в жизни
- 20 случаев, когда ожидания "слегка" не совпали с реальностью
- 30 убойных фото, на которых задний фон в разы интереснее, чем передний
- Когда лень граничит с гениальностью: 20+ ярких примеров
Метки: Жизнь Юмор ленивые люди лень подборка смешно смешные фото фото
22
Понравилось22
Новости партнёров