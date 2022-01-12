20+ странных фото, которые вызывают множество вопросов

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Аккаунт в Твиттере под названием Cursed Images ("Проклятые фотографии") собирает снимки, на которых изображено нечто странное, пугающее, и вместе с тем любопытное. Мы не знаем, кто сделал эти фото и при каких обстоятельствах - но им было суждено появиться на просторах интернета!
У аккаунта Cursed Images ("Проклятые фотографии") больше 150 тысяч подписчиков, и каждый из них озадачен не меньше вашего при виде этих снимков. Не известно, кто и когда их сделал, но они слегка пугают и одновременно заставляют включить фантазию по полной.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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