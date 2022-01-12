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20+ странных фото, которые вызывают множество вопросов

20+ странных фото, которые вызывают множество вопросов (30 фото)

Автор:
12 января 2022 20:41
Сообщество : Юмор
Метки: Кадры   Юмор   люди   подборка   смешные фото   странные вещи   фото   фотографии   
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Аккаунт в Твиттере под названием Cursed Images ("Проклятые фотографии") собирает снимки, на которых изображено нечто странное, пугающее, и вместе с тем любопытное. Мы не знаем, кто сделал эти фото и при каких обстоятельствах - но им было суждено появиться на просторах интернета!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кадры   Юмор   люди   подборка   смешные фото   странные вещи   фото   фотографии   
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homerchik Час назад
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Растрелли В.В. 23 минуты назад
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bobobo Час назад
Что не так с овцами. Просто митинг в поддержку (подставьте сами кого хотите). Вид с трибуны.
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bobobo Час назад
Я понимаю, что помидорами закидают любители XP, но в моём понимании , на данный моментэто лучшее применение для ХРюшки.
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mercure

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