"Никакого противостояния элит нет": Назарбаев выступил с обращением к жителям Казахстана

К удивлению многих, Елбасы жив, здоров и бодр.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев спустя почти три недели после начала беспорядков в стране вышел на связь и опубликовал видеообращение к нации. В своём послании Елбасы опроверг слухи о конфликте внутри правящих элит, из-за которого нынешний президент Токаев якобы устроил госпереворот.
Назарбаев назвал себя пенсионером, который находится на заслуженном отдыхе, и из страны, вопреки слухам, никуда не уезжал. Вся полнота власти принадлежит президенту Касым-Жомарту Токаеву, который помимо поста председателя Совета безопасности, вскоре займёт ещё и председательское кресло правящей (назарбаевской) партии Nur Otar.
По словам "лидера нации", произошедшая в Казахстане трагедия стала для всех уроком, и сейчас важно выяснить, кто организовал погромы и убийства.
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"Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдём через кризис и станем ещё сильнее", - подытожил своё выступление Назарбаев.
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Такие вот управители государств, все такие патриоты когда у руля и все хорошо кругом.
Семья,друзья, свои бизнес группы...
А когда приходит жопа, что-то с ними случается и они сливаются в никуда и залегают на дно, не желая выполнять обязанности и жертвовать хоть чем-то во имя законности и порядка в государстве.
Такое поведение напоминает поведение граждан определенного типа, не законных занятий