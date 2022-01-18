"Никакого противостояния элит нет": Назарбаев выступил с обращением к жителям Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев спустя почти три недели после начала беспорядков в стране вышел на связь и опубликовал видеообращение к нации. В своём послании Елбасы опроверг слухи о конфликте внутри правящих элит, из-за которого нынешний президент Токаев якобы устроил госпереворот.





Назарбаев назвал себя пенсионером, который находится на заслуженном отдыхе, и из страны, вопреки слухам, никуда не уезжал. Вся полнота власти принадлежит президенту Касым-Жомарту Токаеву, который помимо поста председателя Совета безопасности, вскоре займёт ещё и председательское кресло правящей (назарбаевской) партии Nur Otar.





По словам "лидера нации", произошедшая в Казахстане трагедия стала для всех уроком, и сейчас важно выяснить, кто организовал погромы и убийства.