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"Никакого противостояния элит нет": Назарбаев выступил с обращением к жителям Казахстана

"Никакого противостояния элит нет": Назарбаев выступил с обращением к жителям Казахстана (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 14:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   Назарбаев   беспорядки   видео   обращение   
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К удивлению многих, Елбасы жив, здоров и бодр.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев спустя почти три недели после начала беспорядков в стране вышел на связь и опубликовал видеообращение к нации. В своём послании Елбасы опроверг слухи о конфликте внутри правящих элит, из-за которого нынешний президент Токаев якобы устроил госпереворот.


Назарбаев назвал себя пенсионером, который находится на заслуженном отдыхе, и из страны, вопреки слухам, никуда не уезжал. Вся полнота власти принадлежит президенту Касым-Жомарту Токаеву, который помимо поста председателя Совета безопасности, вскоре займёт ещё и председательское кресло правящей (назарбаевской) партии Nur Otar.


По словам "лидера нации", произошедшая в Казахстане трагедия стала для всех уроком, и сейчас важно выяснить, кто организовал погромы и убийства.

"Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдём через кризис и станем ещё сильнее", - подытожил своё выступление Назарбаев.

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Метки: Казахстан   Назарбаев   беспорядки   видео   обращение   
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14  комментариев
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57k
Парагвайский шпион 52 минуты назад
Ну да, ну да... И противоречий между элитами нет, и между джузами все спокойно... И вообще джузов нет. И ресурсы все не у англичан, а у казахов с английскими фамилиями.
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557
Dimon 2 минуты назад
Я так понимаю, что Казахстану сильно повезло, что в отличие от Предсовбеза Назарбаева, президент Токаев все решил быстро и без оглядки на заокеанских любителей демократии! Не позволил разрастись хаосу, не влез в затяжные переговоры с бандитами и не дал установить палатки с кострами, как на Украине. До слез жаль, что в 2014 году на Украине был в президентах жирный пингвин Янукович и не было своего Токаева! Я, наверное как и многие, до января 2022 считал Токаева говорящей головой без власти.
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2k
Sergius SPb 14 минут назад
Прорезался.
Такие вот управители государств, все такие патриоты когда у руля и все хорошо кругом.
Семья,друзья, свои бизнес группы...
А когда приходит жопа, что-то с ними случается и они сливаются в никуда и залегают на дно, не желая выполнять обязанности и жертвовать хоть чем-то во имя законности и порядка в государстве.
Такое поведение напоминает поведение граждан определенного типа, не законных занятий
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3k
Ваник Полчаса назад
Ничего не понятно , был уверен что Токаев ставленник Назарбаева или там ещё какая-то сила есть
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1k
Anton Chigurh 37 минут назад
Всё расходимся, Елбасы сказал что всё ок!
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1k
Руслан 38 минут назад
Ну значит договорились об отступных.
Видимо это елбасы имеет ввиду, когда говорит о том, что нет конфликта среди элит. А так то, Назарбаевских уже со всех постов гонят.
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24k
Очевидное-Невероятное 49 минут назад
А чего на русском???
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8k
vit 53 минуты назад
Зачем пенсионеру такой кабинет?
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30k
Антон 57 минут назад
Нурик, а где ты был две недели, лидер нации ты наш? Как сказал один прохожий в интервью: "Всё в стране названо его именем. Ну и где он, в такую минуту для государства?"
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−54
михай Час назад
совок
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13k
Паша Эмильевич Час назад
Что то долго интригу тянул... Видать, выжидал, куда ветер окончательно подует.
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8k
Ivan Час назад
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