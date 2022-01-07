Раздавали оружие и поили энергетиками: в Казахстане показали, как действовали провокаторы на митингах

Вооружившиеся террористы устроили стрельбу у здания администрации и торгового центра. Сообщалось, что во время столкновения пострадало около 60 человек. Среди них были не только сотрудники полиции, но и мирные жители.

Первый заместитель мэра г. Шымкента Шангыс Мукан в интервью телеканалу "Хабар" сообщил, что в настоящее время задерживают провокаторов, которые подначивали мирных жителей вооружаться и заниматься террором.

"Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, после них они теряли контроль над собой. Мы призываем родителей, чтобы следили за молодежью, чтобы они не нарушали закон", - предостерег Мукан.