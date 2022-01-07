Раздавали оружие и поили энергетиками: в Казахстане показали, как действовали провокаторы на митингах

В казахстанском городе Шымкент во время беспорядков манифестантам раздали оружие. В эфире телеканала "Хабар" показали кадры с якобы мирного митинга.
Мирные протесты в Казахстане довольно быстро переросли в мятежи со всеми вытекающими из этого последствиями. Те, кто уверяет, что манифестанты были безоружны и полиция разгоняла беззащитных граждан, либо лукавят, либо не до конца владеют информацией.
В новостной программе местного телеканала "Хабар" показали небольшой сюжет о "мирном" митинге, закончившемся стрельбой. На видео, сделанными камерами наблюдения, зафиксирован момент раздачи оружия манифестантам. Участники мятежа разбирают ружья из багажника припаркованного авто без номеров.
Вооружившиеся террористы устроили стрельбу у здания администрации и торгового центра. Сообщалось, что во время столкновения пострадало около 60 человек. Среди них были не только сотрудники полиции, но и мирные жители.
Первый заместитель мэра г. Шымкента Шангыс Мукан в интервью телеканалу "Хабар" сообщил, что в настоящее время задерживают провокаторов, которые подначивали мирных жителей вооружаться и заниматься террором.
"Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, после них они теряли контроль над собой. Мы призываем родителей, чтобы следили за молодежью, чтобы они не нарушали закон", - предостерег Мукан.
Мукан не называл никаких имен, либо названий организаций, которые могли руководить беспорядками. Суммы, выданные участникам погромов, также не оглашались. Он подчеркнул, что впереди - следственные мероприятия, в ходе которых будет выяснена вина каждого из арестованных.
По данным телеканала, сейчас в городе обстановка спокойная. А на видео можно рассмотреть последствия мятежей.
Кадры из города Шымкент. Город полностью защищен от банд, последствия – на видео. pic.twitter.com/nLFoZW3gN4— Йохан Палыч (@parkinson074) January 7, 2022
Шымкент. Последствия погромов. Власть контролирует ситуацию. 06.01 был возле акимата - войска, полиция, много сожжённой техники. Протестующие разгромили библиотеку pic.twitter.com/B0AgIhXssB— Казахский чуваш (@bejvas) January 7, 2022
Источник:
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Какие там "энергетики", блин, - ясно же что им нужно было.
Раздав толпе оружие что бы те шли против них же?
Идиотизм.
Вот представьте, что в народе есть некое недовольство, уже готовое выплеснуться в протестные демонстрации и забастовки. Разгонять их просто палками - себе дороже. "Прогрессивное человечество" тут же завопит о нарушении прав человека, за ними последуют всякие санкции и т.п. В связи с этим правительство запускает своих "засланных казачков" в ряды мирно протестующих граждан и всячески провоцирует их на насилие и прочих противоправных действий. А так же сами атакуют правоохранителей. В результате возникают массовые беспорядки с погромами, насилием и даже убийствами. С этого момента у правителей развязаны руки. Они могут объявлять о терроризме и пускать в ход оружие на вполне законных основаниях.
Чем вам не вариант? Вполне себе реально.
Ну а предполагать, что "богатеньким буратинам" нужно бояться протестных настроений - даже смешно. Как известно, когда дерутся паны, чубы всё равно трещат у холопов.
Кстати о "дерущихся панах"! Например можно предположить, что это банальный передел власти. И что все "террористы", это всего лишь боевики конкурентной стороны. А резкое поднятие цен было специально устроено с целью вызвать начало протестных демонстраций, чтобы под эту лавочку начать бардак и на нём заехать прямо во власть.
Террористами.
Ничего не поменялось. Осталось навешивание ярлыков и подмена значений слов.
Если бы грабили и разносили по камешкам твой любимый город - как бы ты запел?
Думай.
Чем глупее и малообразованнее народ,тем легче его сподвигнуть на госпереворот и противоправные действия.