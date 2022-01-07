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Раздавали оружие и поили энергетиками: в Казахстане показали, как действовали провокаторы на митингах

Раздавали оружие и поили энергетиками: в Казахстане показали, как действовали провокаторы на митингах (6 фото)

Автор:
07 января 2022 19:00
Сообщество : Политика
Метки: Казахстан   Митинги   беспорядки   видео   мятежи   политика   провокаторы   
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В казахстанском городе Шымкент во время беспорядков манифестантам раздали оружие. В эфире телеканала "Хабар" показали кадры с якобы мирного митинга.

Мирные протесты в Казахстане довольно быстро переросли в мятежи со всеми вытекающими из этого последствиями. Те, кто уверяет, что манифестанты были безоружны и полиция разгоняла беззащитных граждан, либо лукавят, либо не до конца владеют информацией.


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В новостной программе местного телеканала "Хабар" показали небольшой сюжет о "мирном" митинге, закончившемся стрельбой. На видео, сделанными камерами наблюдения, зафиксирован момент раздачи оружия манифестантам. Участники мятежа разбирают ружья из багажника припаркованного авто без номеров.


Вооружившиеся террористы устроили стрельбу у здания администрации и торгового центра. Сообщалось, что во время столкновения пострадало около 60 человек. Среди них были не только сотрудники полиции, но и мирные жители.


Первый заместитель мэра г. Шымкента Шангыс Мукан в интервью телеканалу "Хабар" сообщил, что в настоящее время задерживают провокаторов, которые подначивали мирных жителей вооружаться и заниматься террором.


"Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, после них они теряли контроль над собой. Мы призываем родителей, чтобы следили за молодежью, чтобы они не нарушали закон", - предостерег Мукан.


Мукан не называл никаких имен, либо названий организаций, которые могли руководить беспорядками. Суммы, выданные участникам погромов, также не оглашались. Он подчеркнул, что впереди - следственные мероприятия, в ходе которых будет выяснена вина каждого из арестованных.


По данным телеканала, сейчас в городе обстановка спокойная. А на видео можно рассмотреть последствия мятежей.


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Метки: Казахстан   Митинги   беспорядки   видео   мятежи   политика   провокаторы   
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38  комментариев
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4k
Тамара 2 часа назад
Эти нелюди Скорые потрошили в Алматы и на больницы нападали.
Какие там "энергетики", блин, - ясно же что им нужно было.
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4k
Неизвестно 6 минут назад
Уже не первый год спецслужбы стран с авторитарным режимом обкатывают действия для придания любым мирным протестам криминального характера и все провокаторы из их числа.Делается это для того ,чтобы вбить в подсознания людей,что любой митинг это криминалитет и террористы и что его нужно подавлять любыми методами.
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839
Alex 11 минут назад
может еще и апельсины наколотые раздавали и печеньки ? ))
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1k
poбт 18 минут назад
библиотека то им чем не угодила, слишком много букв?
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27k
Notan Blaine 19 минут назад
Эффект толпы, человек в толпе таких же превращается в зверя, способно на всё, теряя страх перед наказанием и осуждением. В таком состоянии убийства, насилия, поджоги, грабежи становятся, чем-то обыденным. Им ни какие "энергетики" не нужны, достаточно нескольких заводил. Все это уже давно известно и не нужно доказывать, что западные спецслужбы этим не пользуются.
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3k
RomaXz Полчаса назад
Энергетики, после которых теряют контроль над собой? Это что то новое
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81
rehbinder 47 минут назад
Как у мерзотнейших хохлядей прям
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5k
a_komolow Час назад
Про газ давно все забыли?
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754
Максим Максимов Час назад
печеньками кормили, а в "энергетиках" был, не иначе, "кокс" подмешан
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1k
Александр Час назад
История с наколотыми апельсинами уже не катит, давай про энергетики с наркотиками. Пропагандоны они такие.
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839
Alex 2 часа назад
а вдруг есть заинтересованная сторона ,которая такими откровенно криминальными методами хочет дискредитировать поначалу мирные народные протесты ,превратив всех участников в "террористов и убийц" ?
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−1
Malik Azimov 2 часа назад
Ложь, все что написано в статье. "Хабар" -правительственное масмедиа.
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9k
Shep 2 часа назад
Знаете, как бы называли фашисты во время ВОВ советских партизан?
Террористами.
Ничего не поменялось. Осталось навешивание ярлыков и подмена значений слов.
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5k
x3matic 2 часа назад
По мирному не получаеться у них.Катают сразу по крови.С хохлами прокатило,но тут учитывать нужно что это хохлы.
Чем глупее и малообразованнее народ,тем легче его сподвигнуть на госпереворот и противоправные действия.
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14k
куджо 2 часа назад
Виноват оказывается энергетик
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368
Arti куджо 2 часа назад
Так себе промо реклама
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46
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Звери...
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