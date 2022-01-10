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"Им будет больно!": заключенный пообещал отомстить насильникам пятилетней девочки

"Им будет больно!": заключенный пообещал отомстить насильникам пятилетней девочки (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2022 07:07
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   заключенный   кострома   наказание   обращение   полиция   убийцы   
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Педофилам нет оправдания. И это понимают даже заключенные колоний. В соцсетях появилось обращение сидельца, который рассказал о дальнейшей судьбе насильников и убийц из Костромы.

Совсем недавно люди были потрясены чудовищным преступлением, совершенным двумя насильниками из Костромы. Они изнасиловали, а затем жестоко убили пятилетнюю девочку. Преступники были найдены. Они дали признательные показания, однако это обстоятельство никоим образом не может изменить отношение общества к подобным уродам.


Того же мнения придерживаются заключенные. В соцсетях появилось видео, на котором арестант поясняет, что убийц из Костромы ждут на зоне с распростерными объятиями. Заключенный пообещал, что куда бы ни попали эти нелюди, их встретят и отомстят.



Напомним, что один из убийц был ранее осужден за педофилию и распространение детской порнографии, другой, его подельник, был судим за кражу. Бывший уполномоченный по правам ребенка, адвокат Павел Астахов уверен, что педофилы-рецидивисты были, есть и будут, пока, наконец, не заработает в полную меру закон о химической кастрации. Недавно с большим трудом он был принят, но не применяется, т.к. отсутствуют механизм. Никто не знает, как пользоваться этим законом.


Между тем, было бы полезным обратиться к европейской практике, где подобные меры давно используют, и успешно. Помимо прочего, уверен Астахов, преступник-педофил должен получать пожизненное заключение. Только такие комплексные меры смогут снизить количество преступлений, совершенных против ребенка.

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Метки: видео   заключенный   кострома   наказание   обращение   полиция   убийцы   
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12k
Alex 2 часа назад
И чо? Этот урод уже один раз сидел за педофилию и что ему там зеки сделали за это? Что же он вышел здоровенький на волю? Или один раз не считается, а теперь то они ууух как его накажут? Пустозвоны.
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1k
manul74 Полчаса назад
К сожалению им ничего не будет от других заключенных. Они пожизненные. Будут в черном дельфине сидеть. А это либо вместе будут в 1 камере либо с такими же как они. Максимум 2а человека в камере. Прогулка раз в неделю под конвоем. Контакты между другими заключенными будут невозможны. Ну можно надеяться что охрана отыграется и как то устроит им "сладкую" жизнь.
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27k
Aqueronte 36 минут назад
Понтов много а толку мало.
Если начальник тюрьмы захочет то закроют их в безопасное место в одиночку или с мужиками без блатных, и никто их не тронет.
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846
Hypnosis 41 минуту назад
Эти животные должны умереть очень мучительно и совсем не быстро
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9
User_1850537 43 минуты назад
Странная традиция, в тюрьмах сидят люди каждый из которых далеко не образец морали. Приводить их как пример для общества, это что то из личных убеждений автора поста
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1k
Жан Плов Лагман 47 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Гарри Слепнер 53 минуты назад
Наказывальщики. Заедет пассажир с кучерявым баулом по любой статье и никто его не тронет. Будут доить. С этих спрос короткий. С них взять нечего. Лучше подумали бы как пострадавших от беспредела и гадья в гарем не загонять. Люди и так пострадали, жизнь сломана. Не от них зависело то, что произошло. Любого могут унизить силой. И получается, что не вы там определяете кем жить.
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2k
Иван 56 минут назад
Заключенным уже можно видеокамеры или телефоны с камерой?
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1k
Руслан Час назад
Смертная казнь очень гуманно по отношению к этим душегубам. Пожизненно надо, но: либо на рудники, либо для медицинских экспериментов. Ну а если здоровый физически, то на органы.
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8k
Мистер Фикс Час назад
Там каждого ждет своё. Псих поедет в дурку, второй - в Соликамске пожизненно лебедем передвигаться.
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26k
Батончик с маком Час назад
Подозрительно как наши депурасты тормозят законы о наказании педофилов. Типа - ворон ворону глаз не выклюет
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14
сульфазин 2 часа назад
я не спорю, но там не все святые, но по факту там получается россадник гомосексуализма, тюрьма не перевоспитывает, а порождает гопоту, в основном
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930
Gaylord Foker 2 часа назад
Они не должны выйти, ну и долго не проживут в любом случаю...в тюрьме-зеки,на воле-родственники..
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2k
Hamsterskiller 2 часа назад
И нахрен он нужен кормить его пожизненно? Работать он не будет, на насесте сидеть в петушатнике? Чик-чик и пущай гуляет белкам фиги крутит.
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1k
Вася Петренко 2 часа назад
А что даст химическая кастрация? Эти нелюди не только насилуют, но и убивают. Будет как с собаками бродячими - кастрированные, но стаей людей жрут.
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969
Игорь Меншиков 2 часа назад
Зачем химическую? Отхерачить совсем. Гуманисты лядь
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