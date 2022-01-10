"Им будет больно!": заключенный пообещал отомстить насильникам пятилетней девочки

Напомним, что один из убийц был ранее осужден за педофилию и распространение детской порнографии, другой, его подельник, был судим за кражу. Бывший уполномоченный по правам ребенка, адвокат Павел Астахов уверен, что педофилы-рецидивисты были, есть и будут, пока, наконец, не заработает в полную меру закон о химической кастрации. Недавно с большим трудом он был принят, но не применяется, т.к. отсутствуют механизм. Никто не знает, как пользоваться этим законом.

Между тем, было бы полезным обратиться к европейской практике, где подобные меры давно используют, и успешно. Помимо прочего, уверен Астахов, преступник-педофил должен получать пожизненное заключение. Только такие комплексные меры смогут снизить количество преступлений, совершенных против ребенка.