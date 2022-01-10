"Им будет больно!": заключенный пообещал отомстить насильникам пятилетней девочки

Педофилам нет оправдания. И это понимают даже заключенные колоний. В соцсетях появилось обращение сидельца, который рассказал о дальнейшей судьбе насильников и убийц из Костромы.
Совсем недавно люди были потрясены чудовищным преступлением, совершенным двумя насильниками из Костромы. Они изнасиловали, а затем жестоко убили пятилетнюю девочку. Преступники были найдены. Они дали признательные показания, однако это обстоятельство никоим образом не может изменить отношение общества к подобным уродам.
Того же мнения придерживаются заключенные. В соцсетях появилось видео, на котором арестант поясняет, что убийц из Костромы ждут на зоне с распростерными объятиями. Заключенный пообещал, что куда бы ни попали эти нелюди, их встретят и отомстят.
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Напомним, что один из убийц был ранее осужден за педофилию и распространение детской порнографии, другой, его подельник, был судим за кражу. Бывший уполномоченный по правам ребенка, адвокат Павел Астахов уверен, что педофилы-рецидивисты были, есть и будут, пока, наконец, не заработает в полную меру закон о химической кастрации. Недавно с большим трудом он был принят, но не применяется, т.к. отсутствуют механизм. Никто не знает, как пользоваться этим законом.
Между тем, было бы полезным обратиться к европейской практике, где подобные меры давно используют, и успешно. Помимо прочего, уверен Астахов, преступник-педофил должен получать пожизненное заключение. Только такие комплексные меры смогут снизить количество преступлений, совершенных против ребенка.
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Ну подумаешь, шесть раз за ночь пришли в камеру, поставили в позу "ку" и обыскали и зека и шконку, ну просто подозрительные дежурные сегодня. А утром, как по подъему кровать отутюжил по линейке, лежать до отбоя нельзя. А в следующей смене опять дежурные подозрительные могут попасться... Всякое бывает. И это только одно из развлечений постояльцев Дельфина. Меню увеселительных мероприятий там еще богатое.
А чтобы со временем охранники не прониклись человеческими чувствами к ЗК, которых стерегут годами, на каждой двери висит ксерокопия дела, где в самых ярких красках описано, какая тварь за этой дверью. Так что на смягчение со временем тоже расчитывать не приходится.
Мне кажется жизнь в петушином углу на обычной крытой зоне станет пределом их мечтаний не далее как через неделю пребывания в этом чудном месте.
Если начальник тюрьмы захочет то закроют их в безопасное место в одиночку или с мужиками без блатных, и никто их не тронет.