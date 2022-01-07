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«Их нужно уничтожать»: Токаев разрешил военным стрелять в боевиков без предупреждения

«Их нужно уничтожать»: Токаев разрешил военным стрелять в боевиков без предупреждения (7 фото + 10 видео)

Автор:
07 января 2022 12:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   Токаев   беспорядки   видео   обращение   
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По словам президента Казахстана, на Алмату напали 20 тысяч хорошо обученных террористов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в очередном видеообращении к нации заявил, что мирных переговоров с вооруженными боевиками не будет - он отдал приказ военным и полицейским открывать огонь на поражение без предупреждения.


«Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы провести переговоры для мирного решения проблемы. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Террористов надо уничтожать. И мы будем это делать», - заявил Токаев.

По словам глава Казахстана, на Алмату напали 20 тысяч хорошо обученных (в едином командном пункте) боевиков. И в происходящих беспорядках виноваты не только бандиты, но и «гореактивисты и правозащитники, которые зауживают интернет», а также «свободные средства массовой информации и забугорные деятели».

Ситуация в Казахстане остаётся напряженной. Вчера днём вооруженные "повстанцы" напали на Погранакадемию КНБ Казахстана. Сообщается, что курсантам академии удалось отбиться от нападавших сапёрными лопатками (стрелкового оружия у них не было). Насколько эта информация соответствует действительности - неизвестно.

Но известно, что захватить училище бандитам не удалось. В ходе столкновения погиб начальник академии Пограничной службы Валерий Поливанов.

По данным Палаты предпринимателей Казахстана, в Алмате мародёрами разграблено 6 оружейных магазинов, и это не считая захваченных отделов полиции. По скромным подсчетам той же Палаты, городу нанесен ущерб в 100 миллионов долларов.

По данным МВД Казахстана всего в ходе спецопераций силовики задержали 3 тысячи человек, ликвидировали 26 вооруженных террористов, ранили - 18.

С начала беспорядков погибли 18 силовиков, ещё 748 полицейский и сотрудников Нацгвардии получили различные ранения.


По данным силовых структур, вооруженные банды из Алматы отходят в Алматинскую область.

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Метки: Казахстан   Токаев   беспорядки   видео   обращение   
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Урий Урьевич Час назад
Это норма, любое недовольство правительством и узурпатором приравнивается к терроризму. У нас тоже есть товарищи показывали зарвавшихся чиновников и казнокрадов в итоге один в тюрьме другие террористами обьявили…
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1k
Руслан 3 минуты назад
Ну про 20.000 обученных террористов, конечно, враньё. Сказано для того, чтобы придать проблеме бОльшую значимость. Бл@, как две дивизии обученных террористов, могли незаметно просочиться на территорию? Причём и действовать скоординировано без связи и интернета? Вероятнее всего, в толпе протестунов были заряженные "титушки" самого же Токаева. Они, на мой взгляд, и являлись основными провокаторами. Сделали дело, взбудоражили народ и люмпенов, которым только и надо пограбить и помародерствовать, градус кипения довели до нужного и самоустранились. Развязали Токаеву руки для реализации жестких мер. Зато теперь Токаев отодвинул от кормушки Назарбаева и его людей и будет являться полновластным и единоличным правителем. Всё по-Восточному, короче говоря.
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8k
Максим 3 минуты назад
первых надо отстреливать назарбаевский клан и токаевых
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21k
hebpat 4 минуты назад
Спасибо Украине, они показали к чему приводит тупое скотство, нельзя такого допускать, слава правоохранителям, слава силовикам, мочите тупых скотов
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1k
Довер Иванович 13 минут назад
Как за кормушку держится. Сами же довели что народ на баррикады пошел.
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1k
Игорь Иванович 19 минут назад
кто это из придворных слуг токаева делал перепись террористов? скабеева по телеку мурлыкает,что их гораздо больше
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14k
Альф 57 21 минуту назад
Я не сторонник бесчинств и мародёрства, но, мне кажется про террористов звиздёж. Как только российские миротворцы вошли в территорию - смел стал в речах.
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19k
Anna Полчаса назад
сначала они алфавит перевели на латиницу "чтобы лучше отобразить самобытность казахского языка" (ну да, ну да, дистанцироваться от России), а как зад стал пригорать - Вова помоги. а потом будут говорить: это всё происки России, чтобы отжать северный Казахстан.
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20k
Юрий Полчаса назад
"По словам президента Казахстана, на Алма-ату напали 20 тысяч хорошо обученных террористов" - И где же их обучали, почему страну то не назвал? Да не Турция ли это?
Сначала в десны целуются с турками целуются, елбасы договоры заключает. А как жареным запахло - Россия введи войска! А где казахстанская армия, где турецкие инструкторы?
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9k
Lynx Полчаса назад
20К - это уже армия - интервенция. Где твои войска? Пургу не гони, кукла. Скажи, что обкакался.
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731
Максим Максимов Полчаса назад
Учись, Янукович, ЧТО И КАК надо было тебе делать в Трезубии в 2014, чтобы потом не съ@бываться в Ростов. Токаев - МОЛОДЕЦ МУЖИК!!!
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287
Slayergod Опиум для народа 11 минут назад
Правильно говорить не сепаратисты, а люди, несогласные с националистическим госпереворотом, инспирированным западными странами. А сепаратизм - это уже вторичный фактор, неизбежное следствие.
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3k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Самые настоящие террористы, в большинстве случаев, сидят в правительствах стран. Эти капиталистические упыри, перевернули всё с ног на голову, выдавая чёрное за белое, зло за добро, они привыкли драться за свои капиталы, только руками трудового народа, себя и своих детей они на бойню не поведут. Меня всегда удивляет тот факт, что многие люди, не верят своим соседям, друзьям и даже родственникам, но они готовы поверить в самую дикую ложь, которую будут нести с экранов "люди", которых они никогда не видели и лично не знают.
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7k
Фobosgrunt 36 минут назад
20тыс террористов внезапно получить в городе-для этого надо или иметь продажные спецслужбы, погранвойска и полицию, которые пропустили колонну из 1000 мифических грузовиков или надо безбожно врать.
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84
Аккаунт удален 40 минут назад
Нормально так... люди вышли свои права отстаивать, а их назвали террористами "можно стрелять"...норм, че.
сейчас наши кремлешлюхи с лахты еще ему отсосут и минусов тут народу наставят и все будет шикарно.
это не "ани" плахие, это народ "террористы"
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84
Аккаунт удален Taras Kozalupko Полчаса назад
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60k
Андрей 42 минуты назад
Кто-нибудь проводил анализ того, откуда эти все люди: местные жители, жители города - или приехавшие туда из дальних селений или других районов? На основе такого количества задержанных, пострадавших и погибших уже можно делать обобщение.
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84
Аккаунт удален Taras Kozalupko 13 минут назад
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3k
Дмитрий Масленников 43 минуты назад
Это как же нужно достать собственный народ, что бы он взял вилы и пошел свергать бая в 21 веке. А обсравшийся бай запросил военной помощи и орет всех расстрелять.
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9k
Евгений 45 минут назад
Стоять у окна и снимать видео когда идёт перестрелка это отличная идея)
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16k
Пронька Грезной 45 минут назад
Вот оно как... оказывается, если поднять цены на топливо в 2.5 раза, то за ним сразу приезжают 20 тысяч хорошо обученных террористов. Надо запомнить.
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2k
Frank Borman 48 минут назад
Налицо нападение международного терроризма на Казахстан. Как 9/11 междутерры мапали на Америку, так и сейчас эти сволочи решили захвтить Казахстан. Их надо уничтожать на месте, а кого взяли в плен, тех содержать в концлагере, ну типа Гуантанамо. Сто пудов, это были джихадисты из Сирии, а может даже талибы из Афганистана.
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5k
a_komolow 50 минут назад
Стрелять, как бешеных собак!
Мирных протестующих там нет!
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737
SilentBob 52 минуты назад
у меня вопрос: покойному в камуфляже за рулём автомобиля что, горло перерезали или мне показалось?
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