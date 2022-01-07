«Их нужно уничтожать»: Токаев разрешил военным стрелять в боевиков без предупреждения

По словам президента Казахстана, на Алмату напали 20 тысяч хорошо обученных террористов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в очередном видеообращении к нации заявил, что мирных переговоров с вооруженными боевиками не будет - он отдал приказ военным и полицейским открывать огонь на поражение без предупреждения.
«Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы провести переговоры для мирного решения проблемы. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Террористов надо уничтожать. И мы будем это делать», - заявил Токаев.
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По словам глава Казахстана, на Алмату напали 20 тысяч хорошо обученных (в едином командном пункте) боевиков. И в происходящих беспорядках виноваты не только бандиты, но и «гореактивисты и правозащитники, которые зауживают интернет», а также «свободные средства массовой информации и забугорные деятели».
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Ситуация в Казахстане остаётся напряженной. Вчера днём вооруженные "повстанцы" напали на Погранакадемию КНБ Казахстана. Сообщается, что курсантам академии удалось отбиться от нападавших сапёрными лопатками (стрелкового оружия у них не было). Насколько эта информация соответствует действительности - неизвестно.
«Мам, пап, я вас люблю. Мы умрем, точно все умрем», - такое прощальное видео записал один из курсантов перед выходом к "мирным протестующим"
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Но известно, что захватить училище бандитам не удалось. В ходе столкновения погиб начальник академии Пограничной службы Валерий Поливанов.
По данным Палаты предпринимателей Казахстана, в Алмате мародёрами разграблено 6 оружейных магазинов, и это не считая захваченных отделов полиции. По скромным подсчетам той же Палаты, городу нанесен ущерб в 100 миллионов долларов.
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Ночное столкновение с правоохранителями:
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Еще утром в центре Алматы велась ожесточённая перестрелка:
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К 11 часам стрельба прекратилась:
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Последствия беспорядков:
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По данным МВД Казахстана всего в ходе спецопераций силовики задержали 3 тысячи человек, ликвидировали 26 вооруженных террористов, ранили - 18.
С начала беспорядков погибли 18 силовиков, ещё 748 полицейский и сотрудников Нацгвардии получили различные ранения.
По данным силовых структур, вооруженные банды из Алматы отходят в Алматинскую область.
Полная версия выступления Токаева:
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Сначала в десны целуются с турками целуются, елбасы договоры заключает. А как жареным запахло - Россия введи войска! А где казахстанская армия, где турецкие инструкторы?
сейчас наши кремлешлюхи с лахты еще ему отсосут и минусов тут народу наставят и все будет шикарно.
это не "ани" плахие, это народ "террористы"
Готовятся и оплачиваются зачинщики, остальноеистадотнаживается при погроме.
При 100 боевика может быть до 2000 массовки, а то и более - примкнет быдло разживиться на беспорядках.
Изначально боевики, которые на окладе, пришли от тех же соседей киргизов и узбеков, с того же афгана (привет пиндосам).
Теперь задача не дать им уйти обратно за границу, живыми.
Поэтому и закинуты спецназ России и Белоруссии.
А на "охрану" объектов казахи сами соберут резерв, да и армян покинет ушастый пашинян.
Издалека, сейчас, зашли однако.
Кастрюли каждому и безвозмездно (то есть даром)!
Народ-то получил что просил. Еще два дня назад...
Мирных протестующих там нет!