«Их нужно уничтожать»: Токаев разрешил военным стрелять в боевиков без предупреждения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в очередном видеообращении к нации заявил, что мирных переговоров с вооруженными боевиками не будет - он отдал приказ военным и полицейским открывать огонь на поражение без предупреждения.





«Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы провести переговоры для мирного решения проблемы. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Террористов надо уничтожать. И мы будем это делать», - заявил Токаев.