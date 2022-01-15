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Сообщество Традиции и жизнь народов мира 41 пост • 1 подписчик подписаться
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Фоторепортаж: КНДР - страна древняя, загадочная и для врагов закрытая

Фоторепортаж: КНДР - страна древняя, загадочная и для врагов закрытая (15 фото)

Автор:
15 января 2022 18:50
Сообщество : Традиции и жизнь народов мира
Метки: люди   страны   традиции   туризм   
757
15
Поездка в Корейскую Народно-Демократическую Республику — путешествие не для всех, это оригинальное направление туризма, впрочем, имеющее своих поклонников. Скучаете по советскому прошлому, где все едины, равны и счастливы? Тогда смело планируйте поездку в эту загадочную и закрытую для всего мира страну.
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Метки: люди   страны   традиции   туризм   
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120k
arek14 2 часа назад
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
До пандемии, в 2019г, КНДР посетили 350 тыс. китайских туристов и 5 тыс. "западных" туристов.
Так что враги имеют возможность посетить Северную Корею.
А если сопрут какой-нибудь плакат, то смогут осмотреть и местные трудовые лагеря.
Например, как тот американский студент Отто Уормбир в 2016г, которому дали 15 лет.
Но он, правда, схитрил и быстро помер.
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13k
Bill 2 часа назад
У меня была знакомая девченка из Благовещенска, которая ездила туда подрабатывать. Типа официантки, только клиент может посадить на коленки и слегка потискать.
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25k
Андрей 2 часа назад
Ну, за чучхе! Стоя и до дна.
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5
KassymHan 3 часа назад
Россияне, вы же ностальгируете по СССР. Необходимо всем пожить немного в КНДР, ностальгия уйдет
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3k
RALEXXX 4 часа назад
А что? Эту легкомысленную туристочку в джинсовых шортиках на фоне двух великих Кимов ещё не замели?
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