Фоторепортаж: КНДР - страна древняя, загадочная и для врагов закрытая

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Поездка в Корейскую Народно-Демократическую Республику — путешествие не для всех, это оригинальное направление туризма, впрочем, имеющее своих поклонников. Скучаете по советскому прошлому, где все едины, равны и счастливы? Тогда смело планируйте поездку в эту загадочную и закрытую для всего мира страну.
Территорию государства преимущественно занимают горы, климат умеренный с мягким летом и холодной зимой.
Среди природных достопримечательностей интересны Алмазные горы — живописная гряда заканчивается у Японского моря, здесь можно посмотреть на стометровый водопад Девяти драконов, полюбоваться бурными реками и пышной растительностью. Не менее впечатляющ вулкан Пэктусан — самая высокая точка Корейского полуострова, расположенный в национальном заповеднике.
Отправляясь в Корейскую Народно-Демократическую Республику, будьте готовы к долгому оформлению всех необходимых разрешений. Причем получить визу удается немногим, а въезд разрешен только организованным туристическим группам. В аэропорту иностранцев встречает специально приставленный гид, который находится с туристами на протяжении всего времени. Правительство КНДР уже позаботилось о составлении единого туристического маршрута, в рамках которого разрешено передвигаться по стране. Иностранцам запрещается самостоятельно, вне туристической группы, передвигаться по Северной Корее. Попытки покинуть гостиницу без сопровождающего приведут к тому, что к дверям номера «нарушителя» приставят бдительную охрану.
Отправляясь в Корейскую Народно-Демократическую Республику, будьте готовы к долгому оформлению всех необходимых разрешений. Причем получить визу удается немногим, а въезд разрешен только организованным туристическим группам. В аэропорту иностранцев встречает специально приставленный гид, который находится с туристами на протяжении всего времени. Правительство КНДР уже позаботилось о составлении единого туристического маршрута, в рамках которого разрешено передвигаться по стране. Иностранцам запрещается самостоятельно, вне туристической группы, передвигаться по Северной Корее. Попытки покинуть гостиницу без сопровождающего приведут к тому, что к дверям номера «нарушителя» приставят бдительную охрану.
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Полное представление об идеологии «Чучхе» (разновидности справедливого общественного строя в Северной Корее) можно получить в ходе экскурсии по столице страны — Пхеньяну. В городе много памятников первому правителю государства Ким Ир Сену и его сыну Ким Чен Иру, которые в прямом смысле обожествляются населением. Возложение цветов к Монументу идей Чучхе и 150-метровой статуе Вождя — обязательный пункт туристической программы в столице.
Не стоит представлять себе Пхеньян шумной азиатской столицей, привычной нашему пониманию. Напротив, в городе нет пробок и плотного автомобильного потока, улицы малолюдны и безукоризненно чисты, архитектура сдержана и самобытна, словно подчеркивает образ жизни и идеалы политической системы. Экскурсии в образцово-показательные школы, пионерские лагеря и даже (по специальному разрешению) в корейскую «образцовую» семью, как правило, завершают туристический маршрут по одному из последних «заповедников справедливого социального общества».
Несмотря на отсутствие в Северной Корее официальной религии, основы культурного восприятия и национального характера уходят своими корнями в конфуцианство. Не случайно корейцы с большим трепетом и уважением относятся к старшим, представителям власти, привыкли тяжелым трудом доказывать свою принадлежность обществу и верность стране. Жители Северной Кореи замкнуты и неэмоциональны — здесь вы редко услышите громкий смех или ссору, не увидите целующихся пар или вычурно одетую молодёжь. Скромность и аккуратность — главные черты характера.
Приветствуют друг друга корейцы легким полупоклоном, при этом не допустим зрительный контакт. Ни в коем случае нельзя появляться на улице в нетрезвом виде, мусорить или вести себя вызывающе — местные стражи правопорядка находятся на буквально каждом шагу, и всегда готовы призвать к соблюдению законов, которые, кстати, в стране очень строгие.
Полное отсутствие доступа к информации о капиталистической идеологии остального мира делает жизнь в Корее изолированной. Вы не сможете выйти в интернет, а мобильный телефон придется оставить еще в аэропорту. Не стоит и говорить, что за иностранцами установлен постоянный контроль, но в целом отношение к туристам доброжелательное и любопытное.
Приветствуют друг друга корейцы легким полупоклоном, при этом не допустим зрительный контакт. Ни в коем случае нельзя появляться на улице в нетрезвом виде, мусорить или вести себя вызывающе — местные стражи правопорядка находятся на буквально каждом шагу, и всегда готовы призвать к соблюдению законов, которые, кстати, в стране очень строгие.
Полное отсутствие доступа к информации о капиталистической идеологии остального мира делает жизнь в Корее изолированной. Вы не сможете выйти в интернет, а мобильный телефон придется оставить еще в аэропорту. Не стоит и говорить, что за иностранцами установлен постоянный контроль, но в целом отношение к туристам доброжелательное и любопытное.
Идеологические предрассудки не могли пройти мимо национальной кухни Северной Кореи. Прежде всего, проблемы с продовольствием определяют скудный и довольно простой рацион местных жителей (как про это пишут в Южной Корее). Незатейливые способы приготовления тех продуктов, которые свободно доступны в стране — именно на этом и основывается повседневное питание.
Как и по всему азиатскому региону, ни один прием пищи не обходится без риса. Порой блюдо представляет собой отварной рис без добавления соли, соусов и масла, популярны рисовые биточки, хлебцы, каши, рисовая мука и даже десерты на основе этого злака. Скрасить вкус пресного риса помогают традиционные корейские закуски — салаты из квашеной капусты, маринованная рыба «хе», оригинально приготовленные острые овощи. Дорогостоящее мясо нередко заменяют блюдами из сои и морепродуктами. Пищу принято употреблять специальными палочками.
Как и по всему азиатскому региону, ни один прием пищи не обходится без риса. Порой блюдо представляет собой отварной рис без добавления соли, соусов и масла, популярны рисовые биточки, хлебцы, каши, рисовая мука и даже десерты на основе этого злака. Скрасить вкус пресного риса помогают традиционные корейские закуски — салаты из квашеной капусты, маринованная рыба «хе», оригинально приготовленные острые овощи. Дорогостоящее мясо нередко заменяют блюдами из сои и морепродуктами. Пищу принято употреблять специальными палочками.
Сахар в стране в большом дефиците, поэтому в роли десертов выступают высушенные фрукты и пресное печенье. Среди напитков популярны обычная кипяченая или минеральная вода без газа, «Ча» — отвары из трав и кореньев, корейская водка (соджу), настоянная на корне женьшеня, рисовый отвар «сикхе».
Северная Корея — страна, самостоятельные путешествия по которой невозможны. Соответственно, для оформления визы нужно подтверждение от корейской турфирмы и, соответственно, оплаченный тур.
Из Владивостока в Пхеньян осуществляются прямые рейсы северокорейской авиакомпанией Air Koryo. Она же летает из Бангкока, Пекина. Из Пекина также редкие рейсы выполняет Air China.
Можно добраться в Северную Корею по железной дороге. Прямой поезд № 100/99 следует из Москвы в Пхеньян через Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Уссурийск, Хасан. Путь займет около 200 часов. Можно также доехать до Северной Кореи с пересадкой в Китае поездами Москва — Пекин (через Владивосток) и Пекин — Пхеньян. В любом случае нужно помнить, что Северная Корея — одна из самых закрытых стран мира, поэтому любая поездка предполагает, что в Пхеньяне вас будет встречать представитель местной турфирмы, аккредитованной для работы с иностранцами. В противном случае в страну вас просто не пустят.
Надземные переходы с Южной Кореей закрыты. Ограниченно открыты переходы с Китаем, но туристов там не пропускают.
Северная Корея — страна, самостоятельные путешествия по которой невозможны. Соответственно, для оформления визы нужно подтверждение от корейской турфирмы и, соответственно, оплаченный тур.
Из Владивостока в Пхеньян осуществляются прямые рейсы северокорейской авиакомпанией Air Koryo. Она же летает из Бангкока, Пекина. Из Пекина также редкие рейсы выполняет Air China.
Можно добраться в Северную Корею по железной дороге. Прямой поезд № 100/99 следует из Москвы в Пхеньян через Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Уссурийск, Хасан. Путь займет около 200 часов. Можно также доехать до Северной Кореи с пересадкой в Китае поездами Москва — Пекин (через Владивосток) и Пекин — Пхеньян. В любом случае нужно помнить, что Северная Корея — одна из самых закрытых стран мира, поэтому любая поездка предполагает, что в Пхеньяне вас будет встречать представитель местной турфирмы, аккредитованной для работы с иностранцами. В противном случае в страну вас просто не пустят.
Надземные переходы с Южной Кореей закрыты. Ограниченно открыты переходы с Китаем, но туристов там не пропускают.
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Так что враги имеют возможность посетить Северную Корею.
А если сопрут какой-нибудь плакат, то смогут осмотреть и местные трудовые лагеря.
Например, как тот американский студент Отто Уормбир в 2016г, которому дали 15 лет.
Но он, правда, схитрил и быстро помер.