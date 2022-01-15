Фоторепортаж: КНДР - страна древняя, загадочная и для врагов закрытая

Сахар в стране в большом дефиците, поэтому в роли десертов выступают высушенные фрукты и пресное печенье. Среди напитков популярны обычная кипяченая или минеральная вода без газа, «Ча» — отвары из трав и кореньев, корейская водка (соджу), настоянная на корне женьшеня, рисовый отвар «сикхе».



Северная Корея — страна, самостоятельные путешествия по которой невозможны. Соответственно, для оформления визы нужно подтверждение от корейской турфирмы и, соответственно, оплаченный тур.



Из Владивостока в Пхеньян осуществляются прямые рейсы северокорейской авиакомпанией Air Koryo. Она же летает из Бангкока, Пекина. Из Пекина также редкие рейсы выполняет Air China.



Можно добраться в Северную Корею по железной дороге. Прямой поезд № 100/99 следует из Москвы в Пхеньян через Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Уссурийск, Хасан. Путь займет около 200 часов. Можно также доехать до Северной Кореи с пересадкой в Китае поездами Москва — Пекин (через Владивосток) и Пекин — Пхеньян. В любом случае нужно помнить, что Северная Корея — одна из самых закрытых стран мира, поэтому любая поездка предполагает, что в Пхеньяне вас будет встречать представитель местной турфирмы, аккредитованной для работы с иностранцами. В противном случае в страну вас просто не пустят.



Надземные переходы с Южной Кореей закрыты. Ограниченно открыты переходы с Китаем, но туристов там не пропускают.