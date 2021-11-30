Дорожные столбики, как мостик в историю

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По ним можно догадаться, что находится за воротами домов, кто жил на улицах города...
Еще в Римской империи появились первые приспособления для охраны пешеходных зон. В России они появились в 1816 году в Петербурге, при создании типовых мостовых и тротуаров, которые предусматривали установку колесоотбойных тумб. Со временем, тяжелые телеги и изящные экипажи уступили место автомобилям, однако тумбы и столбики все также украшают улицы современных городов.
Чехия, Прага
Перед пражской Академией музыкального искусства стоят столбики-скульптуры. Железная маска - это символ учебного театра академии.
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Франция, Страсбург
Он похож на маяк. Находится в квартале, где множество каналов, а раньше в нем жили лодочники и рыбаки.
Швеция, Стокгольм
Каменное изваяние льва преграждает проезд по Drottninggatan ("улица Королевы"). Стоящий перед королевским дворцом хищник - это неофициальный символ Стокгольма.
Латвия, Рига
В Старом городе можно увидеть тумбы, украшенные головами львов. Ее изображение находится на гербе города с 1330 года и символизирует храбрость рижан.
Испания, Таррагона
Припаркованные машины буквально парализовали движение на улице города. Жителям удалось выиграть дело в суде против мэрии и с тех самых пор каждый год празднуют это событие. Горожане накрывают на улице столы, перекрашивают столбики и приглашают музыкантов.
Ирландия, Корк
В XVI веке здесь отливали орудия, а рядом с городом, в местечке Баллинколлиг, находился Королевский пороховой завод. Здесь в мостовую вмонтирован ствол пушки.
Испания, Сан-Садурни д’Анойя
Именно в этом городке, находящемся в каталонской винодельческой области Пенедес, производят 95% испанских игристых вин. Немудрено, что этот столбик в форме пробки от бутылки игристого вина.
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