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Дорожные столбики, как мостик в историю

Дорожные столбики, как мостик в историю (9 фото)

Автор:
30 ноября 2021 15:28
Сообщество : RealFishki
Метки: в мире   город   интересное   путешествия   страны   туризм   украшения   
752
9
По ним можно догадаться, что находится за воротами домов, кто жил на улицах города...
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Метки: в мире   город   интересное   путешествия   страны   туризм   украшения   
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3  комментария
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3k
VPJ Час назад
Пусть не обижается старательный автор поста, но эта статья больше всего заинтересует собак.
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519
zenon Полчаса назад
Городок Ямполь Винницкой области, который раньше был резиденцией графа Потоцкого, там также женился Б. Хмельницкий в церкви на дочери Потоцкого. Центральная Улица, потом Ленина тротуары были из Мрамора, а дороги мощенные разноцветным гранитом. Вход в парк и сквер на входе охраняли львы из мрамора. Стояли пока был Сталин и ещё два года. Потом во времена Хрущёва в одну ночь пропали львы, а через неделю всё сделанное из мрамора на тротуарах. И потом начали ремонт проезжей части, хотя машинам там был проезд запрещён. Поснимали Гранит и разложили по цветам и ночью, видимо львы, украли гранит. Потоцкий поставил, При Хруще улетело, сезон был такой. Были красивые изваяния на некоторых домах - сняли к чёртовой матери, райцентр не имеет права иметь искусство, которое предназначено только коммунистам. А теперь забрали всё и везде. Дети Хрущёва, или внуки.
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4k
Сергей С 43 минуты назад
Ну у нас тоже что-то пытаются изобразить
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