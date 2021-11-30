Дорожные столбики, как мостик в историю

Еще в Римской империи появились первые приспособления для охраны пешеходных зон. В России они появились в 1816 году в Петербурге, при создании типовых мостовых и тротуаров, которые предусматривали установку колесоотбойных тумб. Со временем, тяжелые телеги и изящные экипажи уступили место автомобилям, однако тумбы и столбики все также украшают улицы современных городов.