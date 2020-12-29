Города, которые считаются самыми холодными в мире

Среднегодовая температура на Аляске, в городке Барроу -11,3 C°, а в июле +4,6 ºC.

Это самый северный город в США, он расположен в 515 км к северу от полярного круга. Чуть севернее города находится мыс Барроу и он является самой северной точкой Америки.

Количество жителей в городке примерно 5000 и они живут в самых суровых северных условиях среди населенных пунктов мира. Ниже нуля тут держится с октября по май, и только 100 дней в году поднимается выше 0. Заморозки и снегопады могут идти в любой месяц года.