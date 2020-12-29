Города, которые считаются самыми холодными в мире

Самая низкая температура в истории, -89,2 ºC, была 21 июля (вот такое фиговое лето, сынок) 1983 года на российской исследовательской станции "Восток".
Эколог Шла Гунтер решил провести исследование и сравнить этот показатель с температурой в населенных пунктах.
Давайте начнем с России, три самых холодных города нашей страны находятся в Якутии.
Давайте начнем с России, три самых холодных города нашей страны находятся в Якутии.
Верхоянск
Средняя температура в этом славном городе составляет -45,7 ºC. Это один из самых маленьких населенных пунктов и один из самых холодных городов в мире. Самая низкая температура Верхоянска -67,8 °C была зафиксирована в 1885 году. Его называют Полюсом холода северного полушария.
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Якутск
Якутск - это административный центр, зимой тут температура варьируется от -30 ºC до -50 ºC. Средняя где-то −40 °C, последний раз мороз ниже 60 был 2 января 1951 года. Зима тут идет с октября по апрель, а весна и осень чисто номинальные, иногда снег выпадал даже июне.
Якутск - это крупный культурный и научный центр, а по численности населения Дальневосточного округа он на третьем месте.
Якутск - это крупный культурный и научный центр, а по численности населения Дальневосточного округа он на третьем месте.
Оймякон
И вот он - всемирно признанный на планете "Полюс холода". Чтобы жить в Оймяконской долине нужен особый склад характера, это место очень сурово. Максимальный минимум температуры в аэропорту долины составляет -64,3 ºC.
Есть, кстати, неофициальные данные, согласно которым, в 1938 году в поселке было -77,8°С. На станции "Восток" было зарегистрировано -89,2 °C, но станция расположена на высоте 3488 метра над уровнем моря. Таким образом, исходя из двух этих показателя к уровню моря, то Оймякон - это действительно самое холодное место на планете.
Есть, кстати, неофициальные данные, согласно которым, в 1938 году в поселке было -77,8°С. На станции "Восток" было зарегистрировано -89,2 °C, но станция расположена на высоте 3488 метра над уровнем моря. Таким образом, исходя из двух этих показателя к уровню моря, то Оймякон - это действительно самое холодное место на планете.
Миннесота
Ну что ж, показатели США нервно курят в стороне по сравнению с Якутией, но все же.
В числе самых холодных жилых мест страны назван Интернешнл-Фоллс, что с штате Миннесота. Там средняя температура в январе -16,2 ºC. Этот город называют "холодильником нации", и это прозвище используется как торговая марка официально с 2008 года.
В числе самых холодных жилых мест страны назван Интернешнл-Фоллс, что с штате Миннесота. Там средняя температура в январе -16,2 ºC. Этот город называют "холодильником нации", и это прозвище используется как торговая марка официально с 2008 года.
Фрейзер (Колорадо)
Этот второй городок со среднегодовой температурой в 0ºC. Этот город и Интернешнл-Фоллс ведут борьбу за статус "холодильника американской нации".
Снедж (Канада)
Ну куда же без "великого белого Севера" - Канады?
В городке Снедж среднегодовая температура -12 ºC и в 1947 году был поставлен рекорд в -63 ºC.
Снедж появился в конце 1800-х, во время золотой лихорадки Клондайка.
В городке Снедж среднегодовая температура -12 ºC и в 1947 году был поставлен рекорд в -63 ºC.
Снедж появился в конце 1800-х, во время золотой лихорадки Клондайка.
Хелл (Норвегия)
Город с говорящим названием Хелл (Ад) держит зимой среднюю температуру -25ºC.
Обычно Холл замерзает с декабря по март, а средняя температура за февраль держит -6,66ºC. Ну вот это уже похоже на нормальный холод.
Обычно Холл замерзает с декабря по март, а средняя температура за февраль держит -6,66ºC. Ну вот это уже похоже на нормальный холод.
Барроу (Аляска)
Среднегодовая температура на Аляске, в городке Барроу -11,3 C°, а в июле +4,6 ºC.
Это самый северный город в США, он расположен в 515 км к северу от полярного круга. Чуть севернее города находится мыс Барроу и он является самой северной точкой Америки.
Количество жителей в городке примерно 5000 и они живут в самых суровых северных условиях среди населенных пунктов мира. Ниже нуля тут держится с октября по май, и только 100 дней в году поднимается выше 0. Заморозки и снегопады могут идти в любой месяц года.
Это самый северный город в США, он расположен в 515 км к северу от полярного круга. Чуть севернее города находится мыс Барроу и он является самой северной точкой Америки.
Количество жителей в городке примерно 5000 и они живут в самых суровых северных условиях среди населенных пунктов мира. Ниже нуля тут держится с октября по май, и только 100 дней в году поднимается выше 0. Заморозки и снегопады могут идти в любой месяц года.
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Метки: интересное мир путешествия страны туризм факты холод
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Если что, "hell" в переводе с норвежского означает "удача"