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Города, которые считаются самыми холодными в мире

Города, которые считаются самыми холодными в мире (9 фото)

Автор:
29 декабря 2020 19:01
Сообщество : Путешествия
Метки: интересное   мир   путешествия   страны   туризм   факты   холод   
1513
9
Самая низкая температура в истории, -89,2 ºC, была 21 июля (вот такое фиговое лето, сынок) 1983 года на российской исследовательской станции "Восток".
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Метки: интересное   мир   путешествия   страны   туризм   факты   холод   
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5  комментариев
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11k
робт Час назад
мля это женевское озеро 2012г а не оймякон, зае*бали эту фотку лепить куда не попадя

мля это женевское озеро 2012г а не оймякон, зае*бали эту фотку лепить куда не попадя
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1k
zenon Полчаса назад
Если уж хвастаться, то нужно продолжить тем, у кого самые длинные волосы на лобке, в какой стране?!
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12k
Broser 54 минуты назад
Города, которые считаются самыми холодными в мире
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3k
dikijnub Час назад
"Город с говорящим названием Холл (Ад) держит зимой среднюю температуру -25ºC."

Если что, "hell" в переводе с норвежского означает "удача"
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−167
Dmitry Kurtov Час назад
Ну, у нас, на юге Канады, к примеру, в этом году очень теплая зима, ниже -35 температура ещё не опускалась. Минус сорок пять - в порядке вещей, - 55 за городом - обычное дело. Вся Канада такая - особенности ландшафта. Исключение составляют побережья.
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