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Привычки и традиции жителей разных стран

Привычки и традиции жителей разных стран (10 фото)

Автор:
09 февраля 2021 09:06
Сообщество : Факты
Метки: в мире   интересно   люди   привычки   традиции   фото   
1613
10
Хоть сейчас в большинстве случаев даже самые отдалённые друг от друга страны бывают похожи, у каждой из них есть свои отличительные моменты.
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Метки: в мире   интересно   люди   привычки   традиции   фото   
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6  комментариев
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7k
Ntvl Полчаса назад
Про Россию ничего лучшего и интересного не смог автор написать?
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Павел 23 минуты назад
Да с паспортом это идиотизм, ни чем не оправданный.
Наследство ОВИРов СССР.
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35k
parallax Павел 12 минут назад
Занранпаспорт есть во многих станах. Он нужен хотя бы для вклеивания визы.
С появлением интернета и электронных виз, возможно их со временем отменят.
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1k
kiber 44 минуты назад
С рыбой прикольно.
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278
Лучший Друг kiber 6 минут назад
Ну да, рыба в хлорированной воде станет чище, чем в естественной среде обитания?

Максимум она просрётся. Если они с кишками едят.

Так делают с виноградными улитками- запускают на пару дней в пустое ведро чтобы прокакались перед готовкой
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