Привычки и традиции жителей разных стран

Девушка под ником bb.coconutbuns рассказала, как перед Рождеством люди покупают в магазине живую рыбу, приносят домой, где она несколько дней живёт у них в ванной. Ну а потом рыба становится частью праздничного стола.



Делается это для того, чтобы рыба, жившая до этого в грязной воде, стала чище, и её можно было съесть. Девушка рассказала, что её семья следовала этой традиции много лет, и каждый раз перед тем, как принять душ, рыбу приходилось вылавливать и перемещать в ведро с водой.