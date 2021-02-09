Привычки и традиции жителей разных стран

Хоть сейчас в большинстве случаев даже самые отдалённые друг от друга страны бывают похожи, у каждой из них есть свои отличительные моменты.
Пользователи TikTok рассказали о традициях, привычках и вещах, которые им кажутся вполне себе нормальными, а вот иностранцам их может быть сложно понять. Спящие на улице дети, живые рыбы в ванной и необычные поздравления студентов — в каждой стране нашлось нечто необычное.
Пользователи TikTok устроили флешмоб и рассказали необычные факты о своих странах
Всё начал пользователь под ником nas.alive. Мужчина предложил всем желающим поделиться интересными моментами из жизни людей, которые жителям других стран могут показаться странноватыми.
В качестве примера nas.live рассказал, что в Канаде люди покупают пакетированное молоко, в то время как в США, например, молоко обычно продаётся в пластиковых бутылках, больше похожих на канистры.
В качестве примера nas.live рассказал, что в Канаде люди покупают пакетированное молоко, в то время как в США, например, молоко обычно продаётся в пластиковых бутылках, больше похожих на канистры.
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Норвегия
Жительница Норвегии рассказала, как местные родители зимой оставляют детей на улице прямо в колясках, пока сами сидят в ресторане. Точно так же поступают и воспитатели в детских садах во время тихого часа. Считается, что на свежем воздухе детям лучше спится. И нет, им не холодно — малышей закутывают так, чтобы они не замёрзли.
Швеция
Жительница Швеции показала, как там используются залежи снега. Всё просто — в сугробах на балконе хранится алкоголь, который благодаря этому не занимает лишнее место в холодильнике.
Словакия
Девушка под ником bb.coconutbuns рассказала, как перед Рождеством люди покупают в магазине живую рыбу, приносят домой, где она несколько дней живёт у них в ванной. Ну а потом рыба становится частью праздничного стола.
Делается это для того, чтобы рыба, жившая до этого в грязной воде, стала чище, и её можно было съесть. Девушка рассказала, что её семья следовала этой традиции много лет, и каждый раз перед тем, как принять душ, рыбу приходилось вылавливать и перемещать в ведро с водой.
Делается это для того, чтобы рыба, жившая до этого в грязной воде, стала чище, и её можно было съесть. Девушка рассказала, что её семья следовала этой традиции много лет, и каждый раз перед тем, как принять душ, рыбу приходилось вылавливать и перемещать в ведро с водой.
Аргентина
Жительница Аргентины рассказала о необычном поздравлении студентов в этой стране. Стоит только человеку успешно сдать последний экзамен, как его родственники и друзья закидывают его едой, краской, маслом, пеной — в общем, почти всем, что попадётся под руку. Всё это делается, чтобы отпраздновать успешное окончание университета.
Сербия
Девушка под ником esada_b рассказала о необычном местном способе пить кофе. Для этого нужно взять кубик сахара и немного опустить его в напиток, а затем положить в рот и пить кофе.
Россия
Пользователь из России рассказал иностранцам о двух паспортах, один из которых используется внутри страны, а другой нужен для получения визы и выезда за границу.
Швейцария
Девушка из Швейцарии рассказала о необходимости переводить практически все надписи на как минимум три языка — немецкий, французский и итальянский. Сайты, брошюры, инструкции и даже малюсенькие этикетки — везде должно быть по три версии одного и того же текста. По словам девушки, в небольших деревнях в кинотеатрах показывают фильмы с тремя рядами субтитров на разных языках, и иногда этот текст занимает почти половину экрана.
Ирландия
Пользователь из Ирландии под ником saviourofhaha рассказал о необычном общении с родителями друзей. Если вы зашли в гости, и мама друга приглашает вас к столу, вы должны отказаться несколько раз подряд, даже если очень голодны. А вот когда она начнёт настаивать, тогда уже можно будет согласиться и пойти поесть.
Теперь вы знаете, на что обращать внимание в разных странах во время своего следующего путешествия!
Теперь вы знаете, на что обращать внимание в разных странах во время своего следующего путешествия!
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Наследство ОВИРов СССР.
С появлением интернета и электронных виз, возможно их со временем отменят.
Максимум она просрётся. Если они с кишками едят.
Так делают с виноградными улитками- запускают на пару дней в пустое ведро чтобы прокакались перед готовкой