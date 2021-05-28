7 вещей, которые не стоит делать, чтобы не вывести вьетнамца из себя

Сегодня мы решили рассказать вам про 7 вещей, которые лучше не делать при вьетнамце, чтобы не привести его в ярость.





Давать крупные банкноты

Не стоит давать продавцу на вьетнамском рынке крупную купюру, это считается в некоторой степени оскорбительным. Дело в том, что зарплата во Вьетнаме небольшая, поэтому средняя сумма для туриста может показаться огромной для местного жителя, и ему крайне сложно будет найти сдачу. Чтобы не нарываться на злость и раздражительность, держите при себе мелкие деньги.





Бросать деньги

Не нужно швырять купюры на прилавок или как-то неаккуратно обращаться с деньгами, даже если у вас их много. Вьетнамцы относятся к деньгам иначе, более бережливо, поэтому грубый жест может быть расценен как самое настоящее оскорбление.





Уходить без покупки в случае, если в этот день вы первый

Лучше купите какую-то мелочь у вьетнамца, если вы одним из первых посетили его ларек с утра. Есть такое поверье, что первый клиент, который ничего не приобрел, сделает весь день для продавца неудачным. Так что, если вы уйдете без покупки, то есть вероятность навлечь на себя недовольные возгласы вслед.





Утверждать, что повсюду мошенники

Как вы уже могли заметить, во Вьетнаме особое отношение к деньгам, каждая копейка на счету. Поэтому не спешите выдвигать обвинения продавцам или официантам, если вам кажется, что вас обманывают. Лучше сначала разберитесь в ситуации, чтобы не обидеть и не разозлить щепетильных вьетнамцев.





Носить слишком открытую одежду

Лучше оденьтесь не очень открыто, чтобы не вызывать недовольство местных во Вьетнаме. Это в особенности касается храмов, маленьких улочек и жилых кварталов. Вас просто не поймут, осудят и разозлятся за проявленное неуважение.





Вспоминать Китай

Даже если вы там были, не стоит об этом говорить. Дело в том, что вьетнамцы и китайцы — давние заклятые враги.





Бурно проявлять эмоции

И напоследок скажем, что лучше страстно не обниматься, не целоваться и не шуметь на улицах. Вьетнам — сдержанная страна, там не принято себя вести вызывающе, привлекать лишнее внимание. Местные жители дико раздражаются от шумных и беспардонных туристов.