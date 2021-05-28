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7 вещей, которые не стоит делать, чтобы не вывести вьетнамца из себя

7 вещей, которые не стоит делать, чтобы не вывести вьетнамца из себя (8 фото)

Автор:
28 мая 2021 10:48
Сообщество : Факты
Метки: Вьетнам   закон   люди   обычай   правила   традиции   факты   фото   
1446
8

Кто хоть раз был во Вьетнаме, знает, что местные жители — это достаточно открытые и неагрессивные люди, если, конечно же, не делать некоторых вещей.

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Метки: Вьетнам   закон   люди   обычай   правила   традиции   факты   фото   
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16  комментариев
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12k
Паша Эмильевич Час назад
Как то раз ко мне пришли вьетнамцы и заказали у меня мебель в квартиру. Мы им вовремя все поставили без задержек, рекламаций и т.п... Слух об этом быстро распространился в их диаспоре. И пошли ко мне вьетнамцы заказывать мебель... Более благодарных клиентов у меня никогда не было.
Мне были обещаны огромные скидки на одежду на их точках на рынках, на еду в их ресторанчиках и т.п....
В общем, до сих пор только положительные эмоции от общения с ними.
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449
Duke_kir 12 минут назад
Просто надо себя нормально вести
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21k
Юрьевич Полчаса назад
"Дело в том, что вьетнамцы и китайцы давние заклятые враги."

А с американцами у них теперь любовь что ли?
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7k
Ysik Час назад
Вьетнамцы очень хорошо относятся к приезжим, ко всем, даже к китайцам (ну к ним может немного более сдержанно). Но как же им достается от быдла на курортах. При этом во Вьетнаме я столкнулся с быдлом всех мастей, особенно отличились, русские, поляки, прибалты, китайцы и немцы. Хозяйку кафе, в котором я частенько ужинал, однажды пришлось просто спасать от двух пьяных утырков.
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2k
Rodaslav Час назад
Уходить без покупки в случае, если в этот день вы первый
Пускай тогда у входа счетчик посетителей ставят. Откуда я знаю каким по счету я к нему зашел.
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9k
Antique computer Час назад
А как понять, первый ты покупатель или нет сегодня?
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13k
Сергей Час назад
Нельзя орать в джунглях:"Джонни, они на деревьях!!!"
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2k
Kungs Час назад
У нас в Латвии почти то же самое. Мы вьетнамцы? Гм...
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1k
bosayk Час назад
вьетнамцы классные, к русским отношение особое.. . но сервиз до тая не дотягивает
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1k
Chocolate Jesus 2 часа назад
КРЫЫЫЫЫМ, МРЫК, ЫРМК!

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