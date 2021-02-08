Двое трусов и другие странные традиции Индии

В Индии это совершенно нормально. Этой традиции уже несколько лет. Согласно обычаям, самым первым в семье должен жениться старший брат, но если вдруг старший никак не найдет себе пару, а младший наоборот, то первому в семье устраивают брак с деревом. Проводится самое настоящее торжество, не отступая от традиций. И после обряда дерево срубают и считается, что мужчина овдовел. После чего младший спокойно женится, а у старшего следующая жена уже будет второй.



Индийская женщина тоже может выйти замуж за дерево (или за вазу), но тут уже другая цель - спасти девушку и ее будущего мужа от злых духов, если у нее есть препятствия для вступления в классический брак. Это распространяется обычно на тех несчастных, что родились не в тот астрологический период и может таким образом накликать беду на любимого. Девушек из-за этого не хотят брать замуж и индийцы выкрутились таким вот образом.