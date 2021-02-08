Двое трусов и другие странные традиции Индии

В этой стране не принято раздеваться и это очень серьезный запрет, при том, что вкупе со ограничениями многих сословий и религиозными правилами, индийцы должны мыться очень часто.
Индия - это очень густонаселенная страна, в которой очень и очень многие живут за чертой бедности и у многих если даже и есть какой-никакой дом, то душа (да и многих благ цивилизации) там попросту нет - это роскошь.
Итак, какие же необычные правила и традиции есть в Индии?
Итак, какие же необычные правила и традиции есть в Индии?
1. Двое трусов
Бедное сословие Индии моется гораздо чаще, чем жители европейских стран. И делают они это у всех на виду, в реках. Но вот проблема - демонстрировать обнаженное тело другим не принято. Выход из такой двоякой ситуации придумали - ношение двух трусов сразу. Одни, классические, внизу, а сверху надевается еще что-то вроде семейников. Ну и поверх обычно еще надеваются штаны или набедренные повязки.
И, при наличии двух трусов, индийцы могут спокойно прийти на реку, снять верхние одежды и спокойно мыться, не стесняя себя и окружающих.
И, при наличии двух трусов, индийцы могут спокойно прийти на реку, снять верхние одежды и спокойно мыться, не стесняя себя и окружающих.
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2. Сбросить ребенка с огромной высоты на удачу
Шел 2021 год, а в некоторых селах Индии до сих пор сохраняется очень странная традиция - сбрасывать детей (со скалы (нет)) с крыши. Нет, это не так ужасно, как в Спарте. Это на удачу. Ребека, которому еще не исполнился год, бросают с крыши храма на растянутую внизу ткань, после чего, множество рук передают его матери. Это все делается для того, чтобы ребенку сопутствовала удача в жизни и для укрепления здоровья. Индийцы, разумеется, утверждают, что это совершенно безопасно, но большинство туристов придерживаются иного мнения.
Женитьба на дереве (гусары, молчать!)
В Индии это совершенно нормально. Этой традиции уже несколько лет. Согласно обычаям, самым первым в семье должен жениться старший брат, но если вдруг старший никак не найдет себе пару, а младший наоборот, то первому в семье устраивают брак с деревом. Проводится самое настоящее торжество, не отступая от традиций. И после обряда дерево срубают и считается, что мужчина овдовел. После чего младший спокойно женится, а у старшего следующая жена уже будет второй.
Индийская женщина тоже может выйти замуж за дерево (или за вазу), но тут уже другая цель - спасти девушку и ее будущего мужа от злых духов, если у нее есть препятствия для вступления в классический брак. Это распространяется обычно на тех несчастных, что родились не в тот астрологический период и может таким образом накликать беду на любимого. Девушек из-за этого не хотят брать замуж и индийцы выкрутились таким вот образом.
Индийская женщина тоже может выйти замуж за дерево (или за вазу), но тут уже другая цель - спасти девушку и ее будущего мужа от злых духов, если у нее есть препятствия для вступления в классический брак. Это распространяется обычно на тех несчастных, что родились не в тот астрологический период и может таким образом накликать беду на любимого. Девушек из-за этого не хотят брать замуж и индийцы выкрутились таким вот образом.
Сати
Похоронный обряд, согласно которому вдову сжигают на погребальном костре вместе с почившим мужем. В целом, это вроде как добровольно, а вдовы в Индии много веков подвергались остракизму и нападкам, считалось, что они виновны в том, что пережили мужа. Поэтому это было иногда единственным выходом.
Женщину красиво наряжали, она ложилась рядом с мужем и даже иногда она сама поджигала ложе. Но часто вдовы отказывались уходить таким образом с мужем и их связывали и даже ломали руки и ноги.
До официального запрета этой варварской традиции в XIX веке ежегодно таких ритуалов насчитывалось примерно 600-800. Запрет пытались ввести несколько раз на протяжении последних двух веков. И да, в некоторых регионах Индии этот ритуал проводится до сих пор. С 1947 года было зафиксировано около сорока таких вот случаев.
Женщину красиво наряжали, она ложилась рядом с мужем и даже иногда она сама поджигала ложе. Но часто вдовы отказывались уходить таким образом с мужем и их связывали и даже ломали руки и ноги.
До официального запрета этой варварской традиции в XIX веке ежегодно таких ритуалов насчитывалось примерно 600-800. Запрет пытались ввести несколько раз на протяжении последних двух веков. И да, в некоторых регионах Индии этот ритуал проводится до сих пор. С 1947 года было зафиксировано около сорока таких вот случаев.
5. Шваямвара ( а можно всех посмотреть?)
Девушки в Индии не всегда лишены возможность выбирать себе спутника жизни. Есть традиция, которая проводится, в основном, для взрослых уже девушек, которые в состоянии сделать самостоятельный выбор. Шваямвара - это выбор мужчина на открытом собрании кандидатов. Нередко выбор делается после того, как мужчины продемонстрируют свои лучшие качества - силу, мастерство и прочее. Ну прямо рыцарский турнир. Этой традиции много лет, она известна еще со времен Махабхараты.
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И голосом грома сказал властелинам:
«Напомнить хочу о законе старинном!
Одни дочерей предлагают с приданым
Достойным мужам, женихам долгожданным;
Другие же дочь свою выдать готовы,
Когда приведет им жених две коровы;
У третьих - жених по душе своей милой;
Невест добывают четвертые силой;
А пятые, воины, полные жара,
Считают, что лучше всего - сваямвара.
Средь прочих невест наивысшее место
Похищенная занимает невеста!->>>
Типа голым нельзя чтоб тебя видели?
"И, при наличии двух трусов, индийцы могут спокойно прийти на реку, снять верхние одежды и спокойно мыться, не стесняя себя и окружающих".
А все таки вторые-то трусы зачем?
Если ты снял одежду и залез в воду в одних трусах, то в чем проблема?