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Двое трусов и другие странные традиции Индии

Двое трусов и другие странные традиции Индии (6 фото)

Автор:
08 февраля 2021 13:58
Сообщество : Путешествия
Метки: индия   интересное   обряды   путешествия   странное   традиции   туризм   факты   
2480
6
В этой стране не принято раздеваться и это очень серьезный запрет, при том, что вкупе со ограничениями многих сословий и религиозными правилами, индийцы должны мыться очень часто.
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Метки: индия   интересное   обряды   путешествия   странное   традиции   туризм   факты   
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12  комментариев
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13k
homerchik 2 часа назад
"Женщину красиво наряжали, она ложилась рядом с мужем и даже иногда она сама поджигала ложе. Но часто вдовы отказывались уходить таким образом с мужем и их связывали и даже ломали руки и ноги."
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Комментарий удален
−3
40k
Raush 21 минуту назад
Ссылка youtu.be
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1k
Aйрат 55 минут назад
Напомнило...
<<<-
И голосом грома сказал властелинам:
«Напомнить хочу о законе старинном!
Одни дочерей предлагают с приданым
Достойным мужам, женихам долгожданным;
Другие же дочь свою выдать готовы,
Когда приведет им жених две коровы;
У третьих - жених по душе своей милой;
Невест добывают четвертые силой;
А пятые, воины, полные жара,
Считают, что лучше всего - сваямвара.
Средь прочих невест наивысшее место
Похищенная занимает невеста!->>>
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−120
Mario Час назад
Корову нельзя обижать, даже словами!! Не понятно, зато ядерных боеголовок до хрена, которые тысячами смогут уничтожить этих-же коров!
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23k
Григорий Час назад
Это еще ничего, а вы читали индийский код? Они цикл построчно прописывают! А после вы удивляетесь, "а чё мой крутой i7 тормозит?".
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8k
harlamov Час назад
Не понял фишку с двумя трусами.
Типа голым нельзя чтоб тебя видели?

"И, при наличии двух трусов, индийцы могут спокойно прийти на реку, снять верхние одежды и спокойно мыться, не стесняя себя и окружающих".

А все таки вторые-то трусы зачем?
Если ты снял одежду и залез в воду в одних трусах, то в чем проблема?
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35k
parallax Час назад
Не раз видел В Индии абсолютно голых бродяг на окраине горда.
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488
Миша parallax 47 минут назад
это были туристы, у них багаж спёрли, и документы. ))
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5k
citrus1 Час назад
Мне нравится их подход, заморачиваться сохраняя обычаи и всё равно создать лазейки для их обхода *закон что дышло: куда повернёшь туда и вышло*
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504
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
При этом всегда перед смертью, омыванием, сжиганием на костре, скидыванием ребенка нужно спеть и потанцевать.
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2k
Leo 2 часа назад
Животные бл
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