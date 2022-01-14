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Неизвестный вандал испортил полотно стоимостью в 75 млн рублей

Неизвестный вандал испортил полотно стоимостью в 75 млн рублей (3 фото)

Автор:
14 января 2022 00:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Анна Лепорская   акт вандализма   вандализм   выставка   испорченная картина   полотно три фигуры   
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Работа Анны Лепорской "Три фигуры" была привезена на выставку "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства".
Как сообщает The Art Newspaper Russia, один из посетителей пририсовал фигурам глаза ручкой. Надругательство над картиной заметили посетительницы выставки, о чём тут же сообщили руководству мероприятия. Полотно немедленно сняли и отправили в Третьяковскую галерею на реставрацию. Там стоимость реставрационных работ оценили в 250 тысяч рублей. Дирекция екатеринбургского "Ельцин-центра", где произошло осквернение работы, обратилась в полицию с заявлением о вандализме, однако там отказались возбудить уголовное дело, так как сохранности полотна ничего не угрожает и ущерб "незначительный".  Анна Лепорская родилась в 1900 году и умерла в 1982-м. Ученица Малевича, её дебют состоялся с 1978 году на выставке в Ленинградской организации союза художников. Министерство культуры решило не оставлять это дело безнаказанным и направило жалобу в Генпрокуратуру России на отказ в возбуждении уголовного дела.

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Метки: Анна Лепорская   акт вандализма   вандализм   выставка   испорченная картина   полотно три фигуры   
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16  комментариев
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24k
Юрьевич Час назад
Эта мазня- полотно стоимостью в 75 млн рублей???

"один из посетителей пририсовал фигурам глаза ручкой"
"стоимость реставрационных работ оценили в 250 тысяч рублей"
Ахренеть! Да любой двоечник в СССР знал как удались двойку из дневника проставленную шариковой ручкой практически без следа!

Куда катится мир?

PS Кроме того, мне кажется, что "один из посетителей" который пририсовал глаза только улучшил картину! Она с глазами потянула бы на 150 млн рублей!!!
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828
Лебовски 3 минуты назад
Я художник, я так вижу.......))))))))
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1k
Руслан 4 минуты назад
Искусство это Сикстинская капелла и Микеланджело. То, что не смогут повторить. А эта мазня, которую сможет намалевать любой, не искусство, а какой-то позор
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34k
KiploksAKS 18 минут назад
Это не вандализм, это акция.
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3k
Михалыч 21 минуту назад
Конечно, об чем тут говорить, без глаз - 75 лямов, ну а с глазами на соточку потянет.
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5k
Olga Raudis Полчаса назад
75 миллионов за ЭТО? Я такое за один день намалюю. Не хуже, уж точно. И, имея некоторое представление о реставрационных работах, вот хоть убейте, не понимаю: ЧТО можно тут реставрировать на сумму в четверть миллиона?! Распил бабла в чистом виде.
ТАКОМУ искусству как раз в Ельцин-центре и место. Каков государственный деятель, таково и "искусство"
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14k
Александр 43 минуты назад
Меня одного покоробило от сочленения "Ельцин-центр" и "искусство"?
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7k
Фobosgrunt 46 минут назад
Хороший вкус прививает хорошая еда, если с детства есть фастфуд -врядли он появится сам по себе.
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27k
Aqueronte 49 минут назад
С глазами картина даже лучше стала
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465
Алексей 58 минут назад
Усы забыл и член на лбу нарисовать. В школе чтоль не учился?
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12k
Kucher Час назад
Лям бакинских за мазню левой ногой с бодуна?
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31k
Korolev Час назад
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4k
Andrey Abramov Час назад
Давайте, я за 15 мин. Намажу подобный шедевр. Там даже с цветом и освещением мороки нет.
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20k
sportage030 Час назад
Добавил жизни
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