Неизвестный вандал испортил полотно стоимостью в 75 млн рублей

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Работа Анны Лепорской "Три фигуры" была привезена на выставку "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства".
Как сообщает The Art Newspaper Russia, один из посетителей пририсовал фигурам глаза ручкой. Надругательство над картиной заметили посетительницы выставки, о чём тут же сообщили руководству мероприятия. Полотно немедленно сняли и отправили в Третьяковскую галерею на реставрацию. Там стоимость реставрационных работ оценили в 250 тысяч рублей. Дирекция екатеринбургского "Ельцин-центра", где произошло осквернение работы, обратилась в полицию с заявлением о вандализме, однако там отказались возбудить уголовное дело, так как сохранности полотна ничего не угрожает и ущерб "незначительный". Анна Лепорская родилась в 1900 году и умерла в 1982-м. Ученица Малевича, её дебют состоялся с 1978 году на выставке в Ленинградской организации союза художников. Министерство культуры решило не оставлять это дело безнаказанным и направило жалобу в Генпрокуратуру России на отказ в возбуждении уголовного дела.
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"один из посетителей пририсовал фигурам глаза ручкой"
"стоимость реставрационных работ оценили в 250 тысяч рублей"
Ахренеть! Да любой двоечник в СССР знал как удались двойку из дневника проставленную шариковой ручкой практически без следа!
Куда катится мир?
PS Кроме того, мне кажется, что "один из посетителей" который пририсовал глаза только улучшил картину! Она с глазами потянула бы на 150 млн рублей!!!
ТАКОМУ искусству как раз в Ельцин-центре и место. Каков государственный деятель, таково и "искусство"