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Выставка работ Виктора Бута - "самого опасного человека на Земле"

Выставка работ Виктора Бута - "самого опасного человека на Земле" (15 фото)

Автор:
07 декабря 2021 17:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бут   виктор бут   выставка   оружейный барон   сша   творчество   тюрьма   
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"Продавец смерти" и "самый опасный человек на земле" - россиянин Виктор Бут, вокруг которого создана искусственным путем зловещая аура главной угрозы американского народа, отбывает 25-летний срок.

Его жизнь окутана слухами, которые активно представляли как чистую правду американские СМИ. По мотивам якобы его жизни был снят боевик "Оружейный барон", а Дуглас Фара и Стивен Браун написали книгу "продавец смерти". Перечисленные в картинах "факты" в последствии активно подхватили западные таблоиды.

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В итоге Бута арестовали в Таиланде и экстрадировали в США, где по созданному реноме россиянину грозил срок от 25 лет до пожизненного.

Судебный процесс длился несколько лет, в конечном итоге его признали виновным по нескольким пунктам и дали "минимальное" наказание. Сам Виктор Бут своей вины не признал.

Его жена неоднократно заявляла о том, что на мужа оказывается давление, а ее семье предлагают пойти на сделку, оклеветав Владимира Путина.

"Виктор должен было оговорить кого-то, но он человек принципиальный. Да и никаких сведений у него не было. Смешно: США потратили огромные деньги на операцию, придумали образ мирового злодея через СМИ, а затем сами в него и поверили", — заявила журналистам Алла Бут

Несмотря на длительное заключение, Виктор Бут выучил несколько языков, находясь в застенках. Он также занимается живописью, которая по словам россиянина помогает ему переносить тяготы неволи.

Недавно в Москве прошла выставка работ Виктора Бута.


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Метки: бут   виктор бут   выставка   оружейный барон   сша   творчество   тюрьма   
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Карл Такойто Полчаса назад
То что Виктор рисует это конечно круто Но говорить что его там кто то оклеветал это смешно. Сидит такой типо Витя Бут невинный торговец помидорами,а на него вон сколько всего навешали
С Бутом там всё ясно и доказано десятки раз,вместо того чтобы по нему горевать лучше бы арестовали подобного человека со стороны США,у них же тоже такие люди есть ,,чтобы продавать тем кому официально продавать нельзя,, как сказано в том же фильме оружейный барон. Но видимо не могут,вот и по Вите всё тоскуют)) Ещё странно другое,Бут всё таки военный преступник и торговец оружием,ну попался- как говорится такая работа опасная,но то что из него уже столько времени пытаются сделать мученика это конечно маразм,даже вон картины его в Москве выставляют)) Прям как Пабло Эскобар в Колумбии
Хотя Колумбийское правительство наоборот память об Эскобаре уничтожало,в России же наоборот таких людей культивируют))
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Едондер пуп 10 минут назад
То не живопись, а графика. В основном срисованные картинки.
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