"Продавец смерти" и "самый опасный человек на земле" - россиянин Виктор Бут, вокруг которого создана искусственным путем зловещая аура главной угрозы американского народа, отбывает 25-летний срок.
Его жизнь окутана слухами, которые активно представляли как чистую правду американские СМИ. По мотивам якобы его жизни был снят боевик "Оружейный барон", а Дуглас Фара и Стивен Браун написали книгу "продавец смерти". Перечисленные в картинах "факты" в последствии активно подхватили западные таблоиды.
В итоге Бута арестовали в Таиланде и экстрадировали в США, где по созданному реноме россиянину грозил срок от 25 лет до пожизненного.
Судебный процесс длился несколько лет, в конечном итоге его признали виновным по нескольким пунктам и дали "минимальное" наказание. Сам Виктор Бут своей вины не признал.
Его жена неоднократно заявляла о том, что на мужа оказывается давление, а ее семье предлагают пойти на сделку, оклеветав Владимира Путина.
"Виктор должен было оговорить кого-то, но он человек принципиальный. Да и никаких сведений у него не было. Смешно: США потратили огромные деньги на операцию, придумали образ мирового злодея через СМИ, а затем сами в него и поверили", — заявила журналистам Алла Бут
Несмотря на длительное заключение, Виктор Бут выучил несколько языков, находясь в застенках. Он также занимается живописью, которая по словам россиянина помогает ему переносить тяготы неволи.
Недавно в Москве прошла выставка работ Виктора Бута.
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