Как выглядит павильон России на выставке Dubai Expo 2020

С 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года в Дубае будет проходить выставка Dubai Expo 2020. Павильон России, расположенный в тематической зоне "Мобильность", не может не привлечь внимание. Архитектор Сергей Чобан хотел, чтобы павильон представлял вклад России в мировое развитие через знания, научные достижения и творческую мысль, и ему это удалось!

0 Здание покрыто переплетенными радужными трубками - это символ свободного движения идей и знаний, воплощение девиза "Творческий ум - движущая сила будущего". Павильон представляет собой некую "матрешку", в которой одно функциональное пространство вложено в другое.

0 Источник: На форму здания повлиял жаркий климат Дубая. Выступы создают множество затененных открытых площадок, окруженных бассейнами с водой.

0 Источник: Цветные алюминиевые трубки (всего было использовано шесть цветов), переплетаясь, делают пространство ярким и красочным.

0 Источник: Внутренняя площадь павильона - 3600 квадратных метров. В здании три этажа и два антресольных уровня. Там расположены универсальные конференц-залы, кафе, рестораны и выставочные зоны.

0 Источник: Также в павильоне находится иммерсивная инсталляция под названием The Mechanics of Wonder от Simpateka Entertainment Group.

0 Источник: "Наука интернациональна, - говорит Константин Петров из Simpateka Entertainment Group. - Иногда бывает, что прорывная идея много путешествует, прежде чем превратиться в полезную технологию где-то за пределами своей родины...

0 Источник: ... Наша экспозиция обращает внимание на творческие усилия поколений российских ученых и инженеров и их вклад в улучшение мира. Она отдает дань уважения человеческому мозгу. Именно наука о мозге принесет нам самые важные открытия 21 века".

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