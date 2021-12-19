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Как выглядит павильон России на выставке Dubai Expo 2020

Как выглядит павильон России на выставке Dubai Expo 2020 (11 фото + 1 видео)

Автор:
19 декабря 2021 14:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Dubai Expo 2020   Ynews   Россия   выставка   дубай   интересно   павильон   
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С 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года в Дубае будет проходить выставка Dubai Expo 2020. Павильон России, расположенный в тематической зоне "Мобильность", не может не привлечь внимание. Архитектор Сергей Чобан хотел, чтобы павильон представлял вклад России в мировое развитие через знания, научные достижения и творческую мысль, и ему это удалось!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Dubai Expo 2020   Ynews   Россия   выставка   дубай   интересно   павильон   
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5  комментариев
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13k
Вася 2 часа назад
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2k
Владлен Николаев 16 минут назад
Правильно ли я понял, что главным экспонатом этого эксклюзивного российского павильона будет гигантский головной (с шейным отделом спинного) мозг?
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alexis Полчаса назад
На промежность смахивает.
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Шел мимо 58 минут назад
Нам только павильона в дубае не хватало. Спасибо!
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5k
hhwost 2 часа назад
дизайн оригинальный, конечно, но...
"я слишком стар для этого дерьма" (с)
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