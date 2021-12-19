Как выглядит павильон России на выставке Dubai Expo 2020

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С 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года в Дубае будет проходить выставка Dubai Expo 2020. Павильон России, расположенный в тематической зоне "Мобильность", не может не привлечь внимание. Архитектор Сергей Чобан хотел, чтобы павильон представлял вклад России в мировое развитие через знания, научные достижения и творческую мысль, и ему это удалось!
Здание покрыто переплетенными радужными трубками - это символ свободного движения идей и знаний, воплощение девиза "Творческий ум - движущая сила будущего". Павильон представляет собой некую "матрешку", в которой одно функциональное пространство вложено в другое.
На форму здания повлиял жаркий климат Дубая. Выступы создают множество затененных открытых площадок, окруженных бассейнами с водой.
Цветные алюминиевые трубки (всего было использовано шесть цветов), переплетаясь, делают пространство ярким и красочным.
Внутренняя площадь павильона - 3600 квадратных метров. В здании три этажа и два антресольных уровня. Там расположены универсальные конференц-залы, кафе, рестораны и выставочные зоны.
Также в павильоне находится иммерсивная инсталляция под названием The Mechanics of Wonder от Simpateka Entertainment Group.
"Наука интернациональна, - говорит Константин Петров из Simpateka Entertainment Group. - Иногда бывает, что прорывная идея много путешествует, прежде чем превратиться в полезную технологию где-то за пределами своей родины...
... Наша экспозиция обращает внимание на творческие усилия поколений российских ученых и инженеров и их вклад в улучшение мира. Она отдает дань уважения человеческому мозгу. Именно наука о мозге принесет нам самые важные открытия 21 века".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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