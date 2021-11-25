FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 27 постов • 2 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия 
Разница поколений: один в 16 лет ушел на фронт, а другой в 19 лет испражнился на стенд ветерана ВОВ

Разница поколений: один в 16 лет ушел на фронт, а другой в 19 лет испражнился на стенд ветерана ВОВ (9 фото)

Автор:
25 ноября 2021 18:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Анатолий Александрович Фролов   Великая Отечественная   вандализм   ветеран   измайлово   новости   осквернение   
2606
9

Парад аморальных выходок малолеток продолжается.

Юношеский максимализм, бунтарский период, дурная голова, но последние тенденции говорят о том, что оправдывать некоторые поступки подростков гормонами неправильно.

×
×

Вслед за фигурантами голых частей тела вновь повылезали те, кто метит на статью об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном публично.

Сверхразум из московского Измайлово обоссал стенд, на котором была опубликована информации о ветеране Великой отечественной войны Фролове Анатолии Александровиче.


Анатолий Александрович Фролов ушел на войну в возрасте 16-ти лет. Участвовал в боях обороны Москвы, сражался на Курской дуге и участвовал в ряде освободительных операциях стран Восточной Европы.

Сам по себе этот поступок нельзя назвать иначе как мерзким и аморальным, за который должно быть стыдно. Однако сейчас ведь каждый второй блогер. Вот и этот тоже решил показать свое творение своей аудитории

В телеграме опубликовали сообщение о том, что его поиском уже занимаются чеченцы вместе с официальными правоохранительными органами.

Личность "зассанца" удалось установить, это 19-летний молодой человек. По его профилю в Инстагра можно догадаться, что это не первый случай, когда сверхразум нарушает закон.

Позже появилось видео, в котором этот блогер извиняется.

СК России возбудил уголовное дело. А как вы считаете, стоит ли верить его извинениям и какое наказание он заслуживает?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Ynews   Анатолий Александрович Фролов   Великая Отечественная   вандализм   ветеран   измайлово   новости   осквернение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
55
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
55  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Наталья 2 часа назад
Честно говоря, даже "плюс не хочется ставить, настолько тошнотворна новость об этом малолетнем ублюдке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
КремлеКот 42 секунды назад
"А как вы считаете, стоит ли верить его извинениям ?"
Однозначно нет, нет и нет !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
132
Кристофер Робин 2 минуты назад
Самая достойное наказание, это уборка мусора от одного до трех месяцев, и полезно и поучительно. А садить всех подряд это создавать криминальную платформу в будущем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−79
1 5 минут назад
Когда ссал совесть не мучила? Кстати национальность данного героя ни кто не озвучит ? Вроде закон ещё не принят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
? ? ? 6 минут назад
тут уж без вариантов.
пусть закупает бинты, зеленку и гипс-скоро могут потребоватся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
233k
Rusbond 7 минут назад
Тварь конченная. У меня дед погиб в 1943 году, освобождая Белоруссию, второй вернулся без обеих ног. Я убил бы любого, кто помочился на памятник дедов. Это животное не заслуживает суда государства, эта тварь достойна только самосуда и четвертования.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
anpetrof 9 минут назад
Да выпороть надо разок перед всей школой - надолго охота подобное делать отпадёт...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
SpoiltNail 11 минут назад
Глаза замазаны.. Не потому ли, что синие и опухшие очень от слез раскаяния?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
384
Вадим В. Новоженов 11 минут назад
= "А как вы считаете, стоит ли верить его извинениям и какое наказание он заслуживает?" =

НЕТ. Колония.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim 11 минут назад
ох и вз.ъеб.али бы его в СССР,всю жизнь срака красная была.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
634
Александр Долматов 12 минут назад
Извинениям не верить, таких можно вылечить только цианистым калием. Впаять на полную катушку, 19 лет это не первоклассник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−67
vadfed1964 18 минут назад
адресок ублюдка кто нибудь скинет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bar 21 минуту назад
ёб*анаврот...какие же сейчас малолетки чмошники пошли, что мозгами, что одеждой, что поступками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Эрик 22 минуты назад
Этому ублюдку что испражниться, что прощение попросить, что в жопу дать, морально мучиться он не будет, внутри гниль. Поэтому наказание должно быть реальным, судимость, штраф или бутылка в жопе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Core 24 минуты назад
Показательно выипать телеграфным столбом, то бишь лет 5 вполне достаточно, дабы остальные поняли, что шутки закончились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Дмитрий Данилов Полчаса назад
Если ублюдки решили, что их извинения что то решат, то пусть они сильно ошибаются.
Память о тех событиях мы должны свято чтить.
И публичной поркой, сроками, плюс миллионными штрафами мы покажем , что нам не всё равно.
Пусть сидит, думает. Пусть будет уроком для каждого "блохера"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Шурум-бурум Полчаса назад
очередной сын б @ яди прославился в интернете! ибо только б @ яди не воспитывают свое потомство!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Полчаса назад
Не, не. Ни каких извинений не принимается. Бла, бла, бла и завтра пошёл и сделал то же самое... Только статья, срок и реальное отбытие наказания исправит ситуацию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad Полчаса назад
Нет смысла обсуждать, "верить или не верить". Я лично готов поверить.
Но всё-равно он должен получить всё, что ему положено по закону. А потом можно думать "верить или не верить". Потом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
624
Alex Zx 44 минуты назад
очередной друг коли с уренгоя?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
431
Mixan 45 минут назад
Вот знаменитый наш "Макаренко" хе хе Я конечно против таких методов ,но когда читаю подобные посты о дибилах малолетних ..Все же склоняюсь к этим методам Мои сыновья вроде в этом не замечены ,но узнаю "Я тебя породил ,я тебя и .."
Не дай Бог ...
Вот смотрите педагогика ссудного дня сегодняшнего времени Вроде смешно ,но очень грустно ..Что делать и кто виноват ,вот в чем вопрос !

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 30 комментариев
Показать ещё
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману Один из задержанных по делу с трупом в багажнике оказался каннибалом Один из задержанных по делу с трупом в багажнике оказался каннибалом В ГИТИСе актриса обнаружила скрытую камеру в туалете В ГИТИСе актриса обнаружила скрытую камеру в туалете Дневник убийцы: как поиски британки привели к японскому маньяку Дневник убийцы: как поиски британки привели к японскому маньяку Советские женщины-снайперы Великой Отечественной Советские женщины-снайперы Великой Отечественной Бабушка-блокадница, не дождавшись врачебной помощи, прооперировала себя сама Бабушка-блокадница, не дождавшись врачебной помощи, прооперировала себя сама
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7041



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Краснодаре мигрант пырнул в шею охранника ночного клуба
0
158
В Краснодаре мигрант пырнул в шею охранника ночного клуба
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
2
43
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
Набирающие популярность в сообществах
Я не люблю тебя, жизнь
3
21
Я не люблю тебя, жизнь
Забраться под облака: как это влияет на здоровье и качество жизни
0
29
Забраться под облака: как это влияет на здоровье и качество жизни
«Голубые каски»: военные или все-таки миротворцы?
«Голубые каски»: военные или все-таки миротворцы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ну мог же нормально одеться
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#кино#картинки#подборка#фильм#Жизнь#шоу бизнес#полиция
#фото#факты#дтп#люди#Россия#автомир#аварии#кулинария#авто аварии#забавно
#прикол#ватермарк#новости#история#автомобили#Ynews#сша#приколы#в мире#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться