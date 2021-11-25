Разница поколений: один в 16 лет ушел на фронт, а другой в 19 лет испражнился на стенд ветерана ВОВ

Парад аморальных выходок малолеток продолжается.
Юношеский максимализм, бунтарский период, дурная голова, но последние тенденции говорят о том, что оправдывать некоторые поступки подростков гормонами неправильно.
Вслед за фигурантами голых частей тела вновь повылезали те, кто метит на статью об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном публично.
Сверхразум из московского Измайлово обоссал стенд, на котором была опубликована информации о ветеране Великой отечественной войны Фролове Анатолии Александровиче.
Анатолий Александрович Фролов ушел на войну в возрасте 16-ти лет. Участвовал в боях обороны Москвы, сражался на Курской дуге и участвовал в ряде освободительных операциях стран Восточной Европы.
Сам по себе этот поступок нельзя назвать иначе как мерзким и аморальным, за который должно быть стыдно. Однако сейчас ведь каждый второй блогер. Вот и этот тоже решил показать свое творение своей аудитории
В телеграме опубликовали сообщение о том, что его поиском уже занимаются чеченцы вместе с официальными правоохранительными органами.
Личность "зассанца" удалось установить, это 19-летний молодой человек. По его профилю в Инстагра можно догадаться, что это не первый случай, когда сверхразум нарушает закон.
Позже появилось видео, в котором этот блогер извиняется.
Блогер извинился перед россиянами за осквернение стенда с фотографией ветерана Великой отечественной войны:— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) November 25, 2021
«Я знаю, что этот поступок настолько аморален, что меня поедает изнутри, когда я смотрю на это. Мне плохо от самого себя» pic.twitter.com/EHGonkJ2ix
СК России возбудил уголовное дело. А как вы считаете, стоит ли верить его извинениям и какое наказание он заслуживает?
Источник:
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Однозначно нет, нет и нет !
пусть закупает бинты, зеленку и гипс-скоро могут потребоватся
НЕТ. Колония.
Память о тех событиях мы должны свято чтить.
И публичной поркой, сроками, плюс миллионными штрафами мы покажем , что нам не всё равно.
Пусть сидит, думает. Пусть будет уроком для каждого "блохера"
Но всё-равно он должен получить всё, что ему положено по закону. А потом можно думать "верить или не верить". Потом.
Не дай Бог ...
Вот смотрите педагогика ссудного дня сегодняшнего времени Вроде смешно ,но очень грустно ..Что делать и кто виноват ,вот в чем вопрос !