Разница поколений: один в 16 лет ушел на фронт, а другой в 19 лет испражнился на стенд ветерана ВОВ

Анатолий Александрович Фролов ушел на войну в возрасте 16-ти лет. Участвовал в боях обороны Москвы, сражался на Курской дуге и участвовал в ряде освободительных операциях стран Восточной Европы.

Сам по себе этот поступок нельзя назвать иначе как мерзким и аморальным, за который должно быть стыдно. Однако сейчас ведь каждый второй блогер. Вот и этот тоже решил показать свое творение своей аудитории



В телеграме опубликовали сообщение о том, что его поиском уже занимаются чеченцы вместе с официальными правоохранительными органами.