"Чтобы сохранить национальную чистоту": в Татарстане с могилы православного спилили крест

В администрации района, куда родные покойного обратились за помощью, посоветовали крест больше не ставить. Чтобы не нагнетать обстановку.
Чудовищная история произошла в Актаньше. Именно там, в родном селе, похоронили жителя Набережных Челнов Виктора, исполняя его последнюю волю. Сначала родственники покойного хотели, чтобы могила Виктора была рядом с местом, где погребен его отец. Однако выяснилось, что в последние годы то кладбише по негласным законам стало мусульманским. Тогда родственники покойного устроили похороны на общественном кладбище.
"И когда гроб уже закопали, смотритель кладбища нам заявил, что не рекомендует ставить на могилу крест, так как местные мусульмане могут его снести. И добавил, что мулла Руслан-хазрат не разрешает устанавливать кресты на православные могилы. Мы удивились таким требованиям, но все-таки поставили деревянный крест, зная, что действуем законно", - рассказывает родственница Ирина Грегоржевская.
Похоронили Виктора 27 сентября нынешнего года, а когда 8 октября родные приехали на его могилу, обнаружили, что крест спилен.
Римма, жена покойного, сразу же обратилась в полицию, а Ирина пошла в администрацию района для того, чтобы власти разобрались в ситуации. Чтобы ускорить расследование, женщина также написала в местные паблики, пообещав вознаграждение за информацию о вандалах. Но в ответ получила гору негатива и радикальных комментариев.
А потом женщин на беседу пригласили в администрацию района. На встрече присутствовали замглавы Актанышского района Райхан Галимянова, руководитель исполкома Актанышского сельского поселения Ильнур Хузин и имам-мухтасиб Актанышского района Руслан-хазрат Муртазин. И хотя чиновники признали, что кладбище, на котором был похоронен Виктор, общественное, крест на могилу лучше не возвращать.
"Говорили, что Актаныш - это чисто татарский район, что здесь всеми силами стараются сохранить татарский язык и существующую «национальную чистоту». Более того, Галимянова сказала, что и глава Актанышского района Энгель Фаттахов против того, чтобы на кладбище устанавливали кресты. Мы, в свою очередь, высказали свои предложения по урегулированию ситуации, в частности, предложили местным властям объявить населению, что кладбище общественное, что люди других конфессий тоже имеют право быть здесь захороненными и их нельзя дискриминировать. Предложили также создать отдельные зоны на кладбище для мусульман и православных, чтобы не возникало конфликтных ситуаций, установить видеонаблюдение. Нам пообещали принять меры и попросили не поднимать шум в СМИ и соцсетях. Мы ждали-ждали, но никаких действий со стороны актанышских властей не последовало. В ноябре мы поставили на могиле Виктора новый крест, поменьше размером." - рассказывают родственники Виктора", - рассказывает Ирина Грегоржевская.
Между тем, на муниципальном сайте района статус кладбища определен четко: общественное, что означает возможность захоронения на нем покойных любой конфессии.
Администрация района пообещала следить за могилой Смирнова и сохранностью креста, а весной помогут установить мемориальную плиту с православной символикой. Также чиновники заверили, что проведут беседу с местным населением о недопустимости подобного вандализма.
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Казанская епархия также отреагировала на инцидент, опубликовав на официальном сайте следующее сообщение: "Данная ситуация не отражает политики властей Республики Татарстан, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия. В то же время считаем, что этот опасный частный прецедент может навредить дальнейшему развитию добрососедства.
Со своей стороны считаем, что данная ситуация не может быть оставлена без соответствующей правовой оценки действиям руководства района, местных правоохранительных органов и имама-мухтасиба Актанышского района.
Татарстанская митрополия готова оказать помощь родственникам раба Божия Виктора в установке нового надгробия."
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Пророк Магомет.
Гнать этого имама из мечети ссаными тряпками.
*сарказм*
P.s. кстати Тёща огонь у меня, всегда с ней горячительное пьем по праздникам..