"Чтобы сохранить национальную чистоту": в Татарстане с могилы православного спилили крест

Чудовищная история произошла в Актаньше. Именно там, в родном селе, похоронили жителя Набережных Челнов Виктора, исполняя его последнюю волю. Сначала родственники покойного хотели, чтобы могила Виктора была рядом с местом, где погребен его отец. Однако выяснилось, что в последние годы то кладбише по негласным законам стало мусульманским. Тогда родственники покойного устроили похороны на общественном кладбище.

"И когда гроб уже закопали, смотритель кладбища нам заявил, что не рекомендует ставить на могилу крест, так как местные мусульмане могут его снести. И добавил, что мулла Руслан-хазрат не разрешает устанавливать кресты на православные могилы. Мы удивились таким требованиям, но все-таки поставили деревянный крест, зная, что действуем законно", - рассказывает родственница Ирина Грегоржевская.

Похоронили Виктора 27 сентября нынешнего года, а когда 8 октября родные приехали на его могилу, обнаружили, что крест спилен.