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"Чтобы сохранить национальную чистоту": в Татарстане с могилы православного спилили крест

"Чтобы сохранить национальную чистоту": в Татарстане с могилы православного спилили крест (4 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 10:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Татарстан   вандализм   видео   крест   мусульманское кладбище   похороны   
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В администрации района, куда родные покойного обратились за помощью, посоветовали крест больше не ставить. Чтобы не нагнетать обстановку.

Чудовищная история произошла в Актаньше. Именно там, в родном селе, похоронили жителя Набережных Челнов Виктора, исполняя его последнюю волю. Сначала родственники покойного хотели, чтобы могила Виктора была рядом с местом, где погребен его отец. Однако выяснилось, что в последние годы то кладбише по негласным законам стало мусульманским. Тогда родственники покойного устроили похороны на общественном кладбище.


"И когда гроб уже закопали, смотритель кладбища нам заявил, что не рекомендует ставить на могилу крест, так как местные мусульмане могут его снести. И добавил, что мулла Руслан-хазрат не разрешает устанавливать кресты на православные могилы. Мы удивились таким требованиям, но все-таки поставили деревянный крест, зная, что действуем законно", - рассказывает родственница Ирина Грегоржевская.


Похоронили Виктора 27 сентября нынешнего года, а когда 8 октября родные приехали на его могилу, обнаружили, что крест спилен.


Римма, жена покойного, сразу же обратилась в полицию, а Ирина пошла в администрацию района для того, чтобы власти разобрались в ситуации. Чтобы ускорить расследование, женщина также написала в местные паблики, пообещав вознаграждение за информацию о вандалах. Но в ответ получила гору негатива и радикальных комментариев.


А потом женщин на беседу пригласили в администрацию района. На встрече присутствовали замглавы Актанышского района Райхан Галимянова, руководитель исполкома Актанышского сельского поселения Ильнур Хузин и имам-мухтасиб Актанышского района Руслан-хазрат Муртазин. И хотя чиновники признали, что кладбище, на котором был похоронен Виктор, общественное, крест на могилу лучше не возвращать.


"Говорили, что Актаныш - это чисто татарский район, что здесь всеми силами стараются сохранить татарский язык и существующую «национальную чистоту». Более того, Галимянова сказала, что и глава Актанышского района Энгель Фаттахов против того, чтобы на кладбище устанавливали кресты. Мы, в свою очередь, высказали свои предложения по урегулированию ситуации, в частности, предложили местным властям объявить населению, что кладбище общественное, что люди других конфессий тоже имеют право быть здесь захороненными и их нельзя дискриминировать. Предложили также создать отдельные зоны на кладбище для мусульман и православных, чтобы не возникало конфликтных ситуаций, установить видеонаблюдение. Нам пообещали принять меры и попросили не поднимать шум в СМИ и соцсетях. Мы ждали-ждали, но никаких действий со стороны актанышских властей не последовало. В ноябре мы поставили на могиле Виктора новый крест, поменьше размером." - рассказывают родственники Виктора", - рассказывает Ирина Грегоржевская.


Между тем, на муниципальном сайте района статус кладбища определен четко: общественное, что означает возможность захоронения на нем покойных любой конфессии.


Администрация района пообещала следить за могилой Смирнова и сохранностью креста, а весной помогут установить мемориальную плиту с православной символикой. Также чиновники заверили, что проведут беседу с местным населением о недопустимости подобного вандализма.


Казанская епархия также отреагировала на инцидент, опубликовав на официальном сайте следующее сообщение: "Данная ситуация не отражает политики властей Республики Татарстан, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия. В то же время считаем, что этот опасный частный прецедент может навредить дальнейшему развитию добрососедства.

Со своей стороны считаем, что данная ситуация не может быть оставлена без соответствующей правовой оценки действиям руководства района, местных правоохранительных органов и имама-мухтасиба Актанышского района.

Татарстанская митрополия готова оказать помощь родственникам раба Божия Виктора в установке нового надгробия."

Источник:

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Метки: Ynews   Татарстан   вандализм   видео   крест   мусульманское кладбище   похороны   
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2k
sedoisever 2 часа назад
Вот если бы после такого люди потребовали позакрывать мечети во всех русских городах, вот тогда кое-кто задумался бы о "сохранении национальной чистоты"...
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14k
Мария Коненкова 5 минут назад
Вот же, бл..ь... на кладбище, где я бываю, среди наших могил две могилы супругов, судя по именам, татар. У обоих памятники с мусульманской символикой. Стоят несколько лет, среди православных крестов, никому не мешают. Тут ж... бл...слов нет.
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115
Андрей Иванов 6 минут назад
О, а тут в соседнем посте га.ном исходили, что вот татары не такие, вы что, они не могли бы подлости делать, трогать крест на погосте- последнее дело! Чурбаны зашкварные, были, есть и будут, можете их больше не оправдывать, не отмоете...
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6k
McAir 7 минут назад
Так, глядишь, и религиозные войны скоро начнутся...

Ссылка youtu.be
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10k
Kostick 8 минут назад
какабычьно ™ представители самой мирной религии показали своё рыло, хотел написать "свиное", но за хрюшек обидно стало.
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9k
кот базилий 10 минут назад
Выкинуть их нах с мечетями из наших городов. Ответные меры должны быть, чтоб пасть не открывали.
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1k
Иван Иванович 12 минут назад
За такое, призираю мусульман.
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2k
Frank Borman 14 минут назад
В республике Татарстан уже есть свой президент, правительство, парламент, флаг, гимн. Что еще надо для независимости? Ах да, самую малость - чтобы проклятые русские ушли. Так что если будет 3я Чеченская война, то сразу после независимости Чечни, следующие на выход из РФ будут татары.
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1k
Пихайло 17 минут назад
Куплю свинины на новый год, да раскидаю по мечетям города! Пусть празднуют вместе с нашей национальной чистотой!
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1k
Vadims 18 минут назад
Nacionalizm on takoj, vi ih nenavidite, oni vas. Potom otdeljatsa zahotjat. Uze sovsem ne smeshno nabljudatj kak na nacionaljnoj po4ve rashativajut. Ponjatno vsjo izza deneg, no ti obi4nij rabotjaga chego vedjowsa ? Tebe kakaja vigoda ?
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1k
Max 22 минуты назад
Как там в классике..кино ......приведите ко мне Вия!!! Тьфу....Бастрыкина....
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1k
Куда катимся? 24 минуты назад
Очередное миролюбивое доказательство миролюбия самой миролюбивой религии.
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115
Андрей Иванов Куда катимся? 4 минуты назад
очередной зашквар самой пи..ливой религии...
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8k
trak Полчаса назад
Любое проявление религиозного мракобесия надо строжайше наказывать , а то доиграемся .
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1k
SergS1 Полчаса назад
В моём родном городке есть мусульманское, фактически татарское кладбище через ограду от обычного. Так как регион русский, следуя логике этих деятелей мне нужно идти валить там памятники? Но я не собираюсь уподобляться подобному быдлу. А вот к мусульманской религии, учитывая каких скотов она воспитывает, вопросов все больше...
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21k
Mike Miller Полчаса назад
Когда мы уже начнем сохранять "национальную чистоту" в русских городах и спиливать к чертям все полумесяцы?
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33
Kol40in 36 минут назад
ислам это религия толерантности

*сарказм*
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772
Nick 40 минут назад
Да ничего им не будет. Сами знаете.
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13k
Broser 41 минуту назад
Как бы ответ режиссёру ещё больше не усугубил сложившуюся ситуацию.
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8k
Мистер Фикс 42 минуты назад
За жопу этого главу района взять! В некоторых местах татарва реально берега теряет.
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910
Opliut 43 минуты назад
Моя бабушка татарка. По вере была православной. Так-же как и прадед, и прабабка.
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2k
Fara Zolkin 44 минуты назад
Я сам татарин, и откровенно говоря в шоке от произошедшего, сделали они, а стыдно мне... а потом ярлыки вешают. Не люди, кто это сделал
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