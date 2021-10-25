Как Бульдозерная выставка, которая продлилась две минуты, изменила советскую цензуру

Выставка оказалась очень короткой: через пару минут художников разогнали бульдозерами, а картины уничтожили.
Однако такой поворот в итоге изменил отношение советской власти к художникам. Давайте разбираться, в чем же провинились участники Бульдозерной выставки.
Не соцреализмом единым
С момента образования СССР в стране появилось разделение на официальное и неофициальное искусство. Первое получило название соцреализм, и главная его цель была привнести в общество новую идеологию. Литература, картины, скульптура должны были иметь коммунистический дух, обличать классовую борьбу и неравенство, быть пропагандой новой идеологии.
Одним из таких видов искусства стали советские плакаты, которые изображали счастливых рабочих и пионеров с отглаженными галстуками. Плакаты были доступным видом искусства абсолютно для всех слоев населения, даже для тех, кто плохо умел читать. Но литература и живопись должны были тоже следовать идеологии. И по логике советского правительства, больше никакого искусства не могло существовать в стране, которая строила коммунизм. Но, конечно, все было не так однобоко, были и нонконформисты, которые писали вразрез советской пропаганде, а значит, они оставались в стороне.
Это означало одно: им было очень сложно найти своего зрителя и нельзя было выставляться, так как их искусство не соответствовало коммунистической идеологии. Максимум на что можно было рассчитывать художникам ― на небольшие квартирники, где зрителей можно было пересчитать по пальцам. Так было до 1974 года, пока не случилась Бульдозерная выставка.
Две минуты славы на Беляевском пустыре
Идея устроить смотр картин пришла в голову А. Меламиду и В. Комару, которые через несколько лет создадут соц-арт, новое направление, похожее на западный поп-арт, но с советским контекстом. Выставки в СССР проходили по определенной схеме: необходимо было обратиться в Союз художников с запросом, чтобы получить разрешение. Для этого составлялся список участников мероприятия и делался запрос на определенное помещение.
До 1974 года чаще всего все запросы нонконформистов отклонялись, и все возвращалось на круги своя, а именно на квартирники. Однако в этот раз художники пошли по новой схеме, решив не предлагать помещение, а провести выставку на окраине столицы, на пустыре в Беляево. Ранее на открытом воздухе ничего подобного не проводилось, а значит и не было регламента проведения таких событий. Такой незамысловатой хитростью и было получено разрешение.
И вот 15 сентября в Беляево съехались художники со своими работами, также сюда приехали и зрители. Конечно, присутствовали представители зарубежной прессы: такое событие они попросту не могли пропустить. Мероприятие должно было продлиться два часа, однако закончилось через пару минут.
На пустыре уже стояли бульдозеры и машины: якобы тут планировался субботник, а также высадка саженцев. Именно это и стало официальной версией закрытия выставки: стычка художников и сотрудников по благоустройству, которыми оказались переодетые милиционеры.
Стражи порядка жестоко разогнали всех участников за несколько минут, отобрали картины (их даже не успели открыть), проехали по ним на тяжелой технике, а что-то даже сожгли. Кого-то из художников избили, кого-то арестовали, а одному из журналистов даже выбили зуб его же фотоаппаратом. Из-за того, что в разгоне участвовали бульдозеры, событие и получило название «Бульдозерная выставка».
Событие, изменившее цензуру в СССР
Позже художники буду неоднократно вспоминать об этом неоднозначном мероприятии. Один из организаторов, В. Комар, рассказал, что он был вдохновлен французскими художниками, которые рисовали на Монмартре, а также поляками, которые проводили выставки под открытым небом.
Конечно, он лукавил: все участники осознавали, какой резонанс они могут вызвать и чем может обернуться это мероприятие. Именно поэтому список участников был достаточно мал: согласились участвовать не все художники. В итоге шумихи было очень много, и Бульдозерную выставку обсуждали в западных СМИ еще несколько месяцев. Что касается советских деятелей искусства, то мероприятие у них приравнивалось к акции протеста, попытке высказаться, и стало триумфом всех инакомыслящих и несогласных с советским официальным искусством.
У Бульдозерной выставки было и другое продолжение: после нее стали разрешать выставляться авангардистам, и ограничения, в которых жили советские художники, существенно ослабли. Пригнать бульдозеры в Беляево решил В. В. Гришин, член политбюро. Однако не все члены партии посчитали эту меру верной, многие ее осудили. Ну а спустя две недели художникам, которые представляли неофициальное искусство СССР, разрешили провести выставку в Измайлово. Она собрала тысячи зрителей, а свои картины официально показали около сорока участников.
Источник:
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Да и сама идея построения абсолютно нового общества кучу тем для вдохновения советским художникам дала.
Работы советских авангардистов начала XX века до сих пор во всех мировых художественных вузах изучают и выставки их проводят.
Так что мысль насчет того, что "большевики (коммунисты) = ретрограды и душители свободного искусства" сама по себе оксюморон. Легко опровергается практикой.
А вот те из руководства, кого Маяковский называл "прозаседавшиеся" - вот они-то палки в колеса творческим людям и ставили.