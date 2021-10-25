Как Бульдозерная выставка, которая продлилась две минуты, изменила советскую цензуру

Это означало одно: им было очень сложно найти своего зрителя и нельзя было выставляться, так как их искусство не соответствовало коммунистической идеологии. Максимум на что можно было рассчитывать художникам ― на небольшие квартирники, где зрителей можно было пересчитать по пальцам. Так было до 1974 года, пока не случилась Бульдозерная выставка.

Две минуты славы на Беляевском пустыре

Идея устроить смотр картин пришла в голову А. Меламиду и В. Комару, которые через несколько лет создадут соц-арт, новое направление, похожее на западный поп-арт, но с советским контекстом. Выставки в СССР проходили по определенной схеме: необходимо было обратиться в Союз художников с запросом, чтобы получить разрешение. Для этого составлялся список участников мероприятия и делался запрос на определенное помещение.