Спецназ КНДР показал Ким Чен Ыну умение головой с разбега ломать бетонные плиты

Так, видимо, военные продемонстрировали, что никакие преграды подлых капиталистических прихвостней не остановят локомотив Народной партии, что стремительно движется к сияющему будущему!
10 октября вся Северная Корея отмечала один из важнейших государственных праздников - 76-ую годовщину основания Трудовой партии Кореи. В честь знаменательной даты лидер КНДР открыл военную выставку в Пхеньяне, где "Гению среди гениев" в военной стратегии (один из титулов Кима) показали все достижения оборонно-промышленного комплекса и высокую подготовку бойцов.
Прибытие Блистательного товарища как всегда сопровождалось безудержным ликованием народа!
Показательные выступления спецназа КНДР удивили бы даже бывалых ВДВшников, разбивавших о голову ни один десяток кирпичей и бутылок из-под шампанского. Северокорейские бойцы показали, как лбом с разбегу могут ломать бетонные плиты, гнуть телом стальные прутья и терпеть удары кувалдой, лежа на битом стекле. Не обошлось и без традиционной демонстрации приёмов тхэквондо и рукопашного боя.
Судя по видео, Высший руководитель партии, армии и народа остался доволен подготовкой солдат:
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А после настал черед самой выставки, где Ким Чен Ын с высшим военным руководством осмотрел экспозицию с танками и ракетами. Одна из машин даже удостоилась его одобрительного похлопывания по стальному корпусу.
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Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, ссылаясь на слова Ким Чен Ына, КНДР укрепляет обороноспособность не для угрозы США и Южной Кореи, а чтобы защитить страну от войны.
Остается пожелать успехов в миротворческих начинаниях КНДР. Враг точно не пройдет!
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Это нам знакомо. Как когда-то писали в репортажах о съездах КПСС "Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию."
Экономить снаряды и разрушать укрепления врага головой ?