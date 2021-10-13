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Спецназ КНДР показал Ким Чен Ыну умение головой с разбега ломать бетонные плиты

Спецназ КНДР показал Ким Чен Ыну умение головой с разбега ломать бетонные плиты (4 фото + 3 видео)

Автор:
13 октября 2021 16:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   выставка   кндр   показательные выступления   спецназ   техника   
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Так, видимо, военные продемонстрировали, что никакие преграды подлых капиталистических прихвостней не остановят локомотив Народной партии, что стремительно движется к сияющему будущему!

10 октября вся Северная Корея отмечала один из важнейших государственных праздников - 76-ую годовщину основания Трудовой партии Кореи. В честь знаменательной даты лидер КНДР открыл военную выставку в Пхеньяне, где "Гению среди гениев" в военной стратегии (один из титулов Кима) показали все достижения оборонно-промышленного комплекса и высокую подготовку бойцов.


Прибытие Блистательного товарища как всегда сопровождалось безудержным ликованием народа!

Показательные выступления спецназа КНДР удивили бы даже бывалых ВДВшников, разбивавших о голову ни один десяток кирпичей и бутылок из-под шампанского. Северокорейские бойцы показали, как лбом с разбегу могут ломать бетонные плиты, гнуть телом стальные прутья и терпеть удары кувалдой, лежа на битом стекле. Не обошлось и без традиционной демонстрации приёмов тхэквондо и рукопашного боя.

А после настал черед самой выставки, где Ким Чен Ын с высшим военным руководством осмотрел экспозицию с танками и ракетами. Одна из машин даже удостоилась его одобрительного похлопывания по стальному корпусу.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, ссылаясь на слова Ким Чен Ына, КНДР укрепляет обороноспособность не для угрозы США и Южной Кореи, а чтобы защитить страну от войны.


Остается пожелать успехов в миротворческих начинаниях КНДР. Враг точно не пройдет!

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Метки: видео   выставка   кндр   показательные выступления   спецназ   техника   
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39k
dima423 2 часа назад
никуя се там терминаторы))
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11k
Хью́берт 10 минут назад
Я думаю мало желающих найдётся с ними в реальном бою встретиться.
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3k
Sunny11 13 минут назад
Без верблюдОв, шпагоглотателей, факира и распиленной женщины нещитово.
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4k
Афанасий 22 минуты назад
вот что значит каждое утро делать зарядку...
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3k
мемфрид Полчаса назад
Больше всего понравился бесконечно повторяющийся звук хлопанья
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15k
Вася Александрович 36 минут назад
В Туркменистане президент круче - он сам выполняет все трюки.
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3k
Иван 41 минуту назад
Танковый биатлон ещё не проводят?
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4k
Барт Симпсон 42 минуты назад
пропагандонша за кадром вообще огонь! путену такую же надо, что бы также чирикала, когда он куда-то приезжает.
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496
Valeri Nikolkin 46 минут назад
На следующий день были расстреляны производители некачественных стройматериалов
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11
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 55 минут назад
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3k
RALEXXX 55 минут назад
"Прибытие Блистательного товарища как всегда сопровождалось безудержным ликованием народа!"
Это нам знакомо. Как когда-то писали в репортажах о съездах КПСС "Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию."
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508
Mazter Час назад
На 1:31 ким по-моему сам уже ахренел.
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813
SavageTi Час назад
Посоны разбомбили реквизит для кино, молодцы. Все аплодируют и визжат. Вождь делает вид, что удивлен. Писюн Северной Кореи стал на пару миллиметров длиннее.
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19k
иванов дмитрий Час назад
Как это может пригодиться во время боевых действий ?
Экономить снаряды и разрушать укрепления врага головой ?
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97
Владимир Час назад
Эпизод с кувалдой, я впечатлен!!!
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33k
Опаньки 2 часа назад
показушный цирк
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117
VasyaN 2 часа назад
круть, если это не фокусы для вождя. Но что-то мне кажется, что материалы то специальные. Тренировки тренировками, но прочность костей, хрящей, мягких тканей все-равно останется прежней :)
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17k
nobody® 2 часа назад
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738
alex 2 часа назад
БЛМ не пройдет
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6k
workmen77 2 часа назад
Вот идиоты, сколько стройматериалов попортили! На них дом можно было построить.
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Сдаёмси
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