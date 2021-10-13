Спецназ КНДР показал Ким Чен Ыну умение головой с разбега ломать бетонные плиты

Показательные выступления спецназа КНДР удивили бы даже бывалых ВДВшников, разбивавших о голову ни один десяток кирпичей и бутылок из-под шампанского. Северокорейские бойцы показали, как лбом с разбегу могут ломать бетонные плиты, гнуть телом стальные прутья и терпеть удары кувалдой, лежа на битом стекле. Не обошлось и без традиционной демонстрации приёмов тхэквондо и рукопашного боя.