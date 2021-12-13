Впервые видео 360° показали на Парижской всемирной выставке

На Парижской выставке 1900-го года, которая состоялась всего через 5 лет после первого киносеанса братьев Люмьер, был объявлен аттракцион, в котором впервые в истории представлялась технология панорамного кино.
Сейчас об этом говорят как о сомнительной истории – то ли обмана, то ли простой неудачи. Под сомнение ставится сам факт события, хотя идея для своего времени была прорывной в любом случае.
Задумка выглядит впечатляющей и сейчас – в специальном зале, имитирующем корзину воздушного шара, зрители смотрели, как со всех сторон земля уходит из-под ног, и парижские дома, понемногу уменьшаясь, остаются внизу. Конечно, всё это было просто демонстрацией фильма (верней, сразу десяти фильмов), но не сложно представить, что зрителей такое шоу должно было впечатлить очень сильно.
Ведь всего пять лет назад люди убегали от прибывающего на вокзал поезда, снятого братьями Люмьер. Но синематограф впечатлил многих предприимчивых и изобретательных людей, так что не удивительно, что технологии шли вперёд быстрыми темпами.
Собственно, Рауль Гримуан-Сансон, который придумал снимать подобные "круговые" фильмы, запатентовал свою идею уже в конце 1827-го года. Считается, что в основу идеи легли уже существовавшая технология панорамных картин, которая была "скрещена" с возможностью синематографа.
Сам Гримуан-Сансон назвал своё изобретение кинорамой (cineorama) и, говорят, снял не один такой фильм, который можно проецировать на 360 градусов. Для съёмок была придумана специальная платформа с закреплёнными на ней камерами, а для показа фильмов - специальная проекционная будка. В случае с парижским шоу – именно над такой будкой размещалась площадка для зрителей.
Принцип съёмок, придуманный автором этой идеи, достаточно простой и понятный – он используется и сегодня. Идея Гримуан-Сансона заключалась в том, что сразу десять камер ставились в условный "центр события" по кругу, на специально сконструированную стойку, и синхронно начинали снимать.
В итоге появлялось десять снятых "кусков", которые тем же способом надо было показывать, точно подгоняя края проекции, чтоб картинка получалось "бесшовной". С учётом того, что линзы проектора обеспечивали охват угла чуть больше 36 градусов, изображения на стене надо было ещё и наложить друга на друга, совместив таким образом картинку.
На самом деле сегодня съёмки на 360 градусов, ставшие довольно популярными (когда даже при просмотре в Сети видео можно "крутить" мышкой и "смотреть по сторонам") осуществляются по тому же принципу – с помощью устройств с камерами, зафиксированными по кругу. Так же, как это делал Рауль Гримуан-Сансон - только устройства получаются более компактными, конечно.
Да и выходит, что сама идея ведения съёмок одновременно несколькими камерами впервые была озвучена и воплощена именно Гримуан-Сансоном. К развитию этой идеи можно отнести все подобные операторские приёмы, которые используются сейчас – даже если они используются с точностью до наоборот.
Скажем, сейчас так снимают знаменитые сцены в стиле "Матрицы" – только камеры ставятся в виде полукруга, а герой помещается в центр. Затем кадры, снятые одновременно, монтируют последовательно – и получается знаменитый эффект, когда герой как бы застывает в воздухе, а камера двигается вокруг него. Да, результат совершенно другой, но ведь его могло не быть, если бы на стыке 19-го и 20-го века не появилась кинорама Гримуан-Сансона.
Но вернёмся к аттракциону на Эйфелевой башне. Есть пара версий того, что случилось: что никаких показов "кругового кино" в Париже в 1900-м году не было или что состоялось минимум три показа.
Во втором случае считается, что публика была в восторге, но затем организаторы Всемирной выставки всё запретили (чуть ниже о том, почему они это сделали).
Первая же версия объясняется отсутствием внятных свидетельств событий – многие указывают на то, что чуть ли не единственным источником информации об этот аттракционе в Париже являются мемуары самого изобретателя кинорамы и рекламная продукция. Кроме того, у исследователей вызывает сомнения сама возможность технического воплощения идеи – к примеру, не верится в создание механизма, который обеспечивал бы синхронизацию всех камер и проекторов.
Основная же версия гласит, что проблема была не в синхронизации, а в том, что кинорама при запуске сразу десяти проекторов генерировала слишком много тепла.
Более того, в этой версии говорится о том, что проекторы запускал специальный оператор (находившийся в упомянутой выше проекционной будке), который первые три сеанса каким-то образом выдержал эту жару, а вот на четвёртый – упал в обморок. Организаторы же, которым стало известно об этом случае, запретили показы – правда, не из-за беспокойства о здоровье оператора, а из-за опасений, что в павильоне может возникнуть пожар.
В общем, сегодня точно никто не может сказать, работал на Всемирной выставке 1900-го года подобный аттракцион или не работал. Известно только, что должен был работать – рекламные буклеты, описания и рисунки из газет сохранились, а вот каких-то фотографий с самих показов, судя по всему, нет.
Так или иначе, через год компания, которую организовал Рауль Гримуан-Сансон специально под создание и продвижение своей кинорамы, была объявлена банкротом, а оборудование – распродано. Сам автор идеи занялся делами, далёкими от какого бы то ни было синематографа. Но его идея, как видим, со временем обрела новую жизнь.
Ну и забавный факт для концовки статьи: говорят, что для парижского аттракциона с воздушным шаром Гримуан-Сансон снял только подъём в воздух, а спуск снимать не стал. Вторая часть шоу сопровождалась показом ровно той же плёнки, только запущенной в обратную сторону.
Источник:
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