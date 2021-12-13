Впервые видео 360° показали на Парижской всемирной выставке

Задумка выглядит впечатляющей и сейчас – в специальном зале, имитирующем корзину воздушного шара, зрители смотрели, как со всех сторон земля уходит из-под ног, и парижские дома, понемногу уменьшаясь, остаются внизу. Конечно, всё это было просто демонстрацией фильма (верней, сразу десяти фильмов), но не сложно представить, что зрителей такое шоу должно было впечатлить очень сильно.

Ведь всего пять лет назад люди убегали от прибывающего на вокзал поезда, снятого братьями Люмьер. Но синематограф впечатлил многих предприимчивых и изобретательных людей, так что не удивительно, что технологии шли вперёд быстрыми темпами.